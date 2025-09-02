Sáng 2-9, tất cả các cán bộ, nhân viên phường An Cựu, TP Huế cùng cán bộ cốt cán tổ dân phố vẫn đang tích cực đến từng nhà để thực hiện chi trả quà tặng 100.000 đồng/người của Chính phủ cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, cho biết trong ngày 1-9, UBND phường An Cựu đã bố trí 10 điểm chi trả quà tặng tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, trụ sở công an và Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công. Tuy nhiên, vào chiều 1-9, do lượng lớn người dân đến nhận trực tiếp tại các điểm chi trả nên nghẽn mạng, vì vậy UBND phường An Cựu đã tiến hành thu phiếu nhận quà.
Tiếp đó, để kế hoạch trao quà đảm bảo tiến độ đề ra, lực lượng công an, dân quân phường thức xuyên đêm để trích xuất thông tin cơ sở dữ liệu dân cư của các hộ dân để rà soát và trực tiếp đến từng hộ dân chi trả.
Bà Thanh cho biết toàn phường An Cựu có đến trên 12.000 hộ với hơn 50.000 nhân khẩu, đến sáng nay phường đã thực hiện chi trả quà tặng đạt trên 72% số hộ, trong đó có 1.459 hộ được nhận quà thông qua tài khoản an sinh xã hội.
Nhiều địa phương ở TP Huế cũng bố trí lực lượng làm việc xuyên đêm để bảo đảm quà đến tay người dân kịp mừng trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.
Bình luận (0)