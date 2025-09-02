HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Thiết kế phong bì, cả đêm chi trả quà tặng 100.000 đồng cho người dân

Quang Nhật

(NLĐO) - Quà tặng 100.000 đồng của Chính phủ được phường bỏ vào những bì thư thiết kế đầy trang trọng và cán bộ xuyên đêm trao tận tay cho người dân.

Thiết kế cả phong bì, xuyên đêm chi trả quà tặng 100.000 đồng cho người dân- Ảnh 1.

Công an phường An Cựu đến từng nhà để chi trả quà 100.000 đồng của Chính phủ cho người dân.

Sáng 2-9, tất cả các cán bộ, nhân viên phường An Cựu, TP Huế cùng cán bộ cốt cán tổ dân phố vẫn đang tích cực đến từng nhà để thực hiện chi trả quà tặng 100.000 đồng/người của Chính phủ cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thiết kế cả phong bì, xuyên đêm chi trả quà tặng 100.000 đồng cho người dân- Ảnh 2.

Người dân xúc động khi nhận quà ngay tại nhà.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, cho biết trong ngày 1-9, UBND phường An Cựu đã bố trí 10 điểm chi trả quà tặng tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, trụ sở công an và Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công. Tuy nhiên, vào chiều 1-9, do lượng lớn người dân đến nhận trực tiếp tại các điểm chi trả nên nghẽn mạng, vì vậy UBND phường An Cựu đã tiến hành thu phiếu nhận quà. 

Thiết kế cả phong bì, xuyên đêm chi trả quà tặng 100.000 đồng cho người dân- Ảnh 3.

Các cán bộ thức xuyên đêm để rà soát dữ liệu, kịp thời chi trả quà tới tay người dân.

Tiếp đó, để kế hoạch trao quà đảm bảo tiến độ đề ra, lực lượng công an, dân quân phường thức xuyên đêm để trích xuất thông tin cơ sở dữ liệu dân cư của các hộ dân để rà soát và trực tiếp đến từng hộ dân chi trả. 

Bà Thanh cho biết toàn phường An Cựu có đến trên 12.000 hộ với hơn 50.000 nhân khẩu, đến sáng nay phường đã thực hiện chi trả quà tặng đạt trên 72% số hộ, trong đó có 1.459 hộ được nhận quà thông qua tài khoản an sinh xã hội. 

Thiết kế cả phong bì, xuyên đêm chi trả quà tặng 100.000 đồng cho người dân- Ảnh 4.

Xuyên đêm chi trả quà cho người dân.

Thiết kế cả phong bì, xuyên đêm chi trả quà tặng 100.000 đồng cho người dân- Ảnh 5.

Món quà 100.000 đồng/người của Chính phủ gửi tặng nhân dân được UBND phường An Cựu bỏ vào bì thư được thiết kế trang trọng và trao đến từng người nhận.

Nhiều địa phương ở TP Huế cũng bố trí lực lượng làm việc xuyên đêm để bảo đảm quà đến tay người dân kịp mừng trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Thiết kế cả phong bì, xuyên đêm chi trả quà tặng 100.000 đồng cho người dân- Ảnh 6.

Phường Thuận Hoá đến tại các hộ dân để chi trả quà.

Thiết kế cả phong bì, xuyên đêm chi trả quà tặng 100.000 đồng cho người dân- Ảnh 7.

Thiết kế cả phong bì, xuyên đêm chi trả quà tặng 100.000 đồng cho người dân- Ảnh 8.

Xuyên đêm chi trả quà cho người dân.

Thiết kế cả phong bì, xuyên đêm chi trả quà tặng 100.000 đồng cho người dân- Ảnh 9.

Công an và cán bộ phường Thuận An nỗ lực chi trả quà cho người dân trên địa bàn phường từ ngày 31-8.

Thiết kế cả phong bì, xuyên đêm chi trả quà tặng 100.000 đồng cho người dân- Ảnh 10.

Thiết kế cả phong bì, xuyên đêm chi trả quà tặng 100.000 đồng cho người dân- Ảnh 11.

Thiết kế cả phong bì, xuyên đêm chi trả quà tặng 100.000 đồng cho người dân- Ảnh 12.

Niềm vui của người dân Thuận An khi nhận quà 100.000 đồng của Chính phủ.

 

