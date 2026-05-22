Thiết thực chăm lo đội ngũ công nhân - lao động

"Giai cấp công nhân (CN) giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những đóng góp từ bàn tay, khối óc, sự sáng tạo và tinh thần lao động bền bỉ của CN đã góp phần tạo nên thành tựu phát triển đất nước".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh như vậy trong chuyến thăm hỏi, động viên CN tại TP HCM mới đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích CN học thêm kỹ năng mới, nâng cao tay nghề, mạnh dạn đề xuất sáng kiến và cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhìn lại sự phát triển của TP HCM nhiều năm qua, dấu ấn từ những đóng góp của lực lượng lao động, nhất là lao động công nghiệp, thể hiện rất rõ. Giá trị sản phẩm từ đôi tay, khối óc của họ lan tỏa mạnh mẽ, từng ngày tạo nên sức mạnh kinh tế, diện mạo đô thị hiện đại của TP HCM. CN - lao động là nguồn lực không thể thiếu, là đội ngũ chủ lực quan trọng để thành phố bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tuy nhiên, người lao động (NLĐ) cũng đang đứng trước nhiều thách thức về đời sống - việc làm. Nhiều người sau tuổi 40 mất việc, khó tìm việc làm mới bởi nhiều lý do, trong đó có khoảng cách ngày càng lớn giữa kỹ năng họ có và kỹ năng thị trường cần. Nhiều người trình độ tay nghề không cao, không ổn định chỗ ở lẫn chỗ làm; nhiều cặp vợ chồng trẻ chật vật kiếm sống, không có được mái ấm gia đình ổn định; những quyền lợi về y tế, giáo dục cho bản thân và con cái họ có lúc có nơi còn bất cập…

Những năm qua, bằng nhiều cách thức, đội ngũ CN - lao động đã được TP HCM chú trọng quan tâm, từ việc đãi ngộ của doanh nghiệp đến chính sách hỗ trợ, chăm lo của chính quyền thành phố và tổ chức Công đoàn. Từ đó, nhiều người từng bước ổn định đời sống, việc làm, nhà ở, an tâm sống và làm việc, gắn bó lâu dài tại TP HCM.

TP HCM luôn khẳng định quan điểm nhất quán: Không đánh đổi an sinh xã hội, môi trường và văn hóa để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thành phố luôn chú trọng phát huy vai trò của giai cấp CN trong giai đoạn mới; bảo đảm quyền được học tập, được chuyển đổi nghề nghiệp và tiếp cận công nghệ mới của đội ngũ NLĐ…

TP HCM sẽ chú trọng các giải pháp về nhà ở xã hội, các thiết chế Công đoàn, hạ tầng quanh khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí… để NLĐ không chỉ có chỗ ở mà còn có môi trường sống tốt hơn. NLĐ có được sự công bằng trong việc thụ hưởng chính sách và tiếng nói được lắng nghe, tiếp thu, sửa đổi.

Hướng đến đầu tư cho tương lai, TP HCM sẽ tăng cường các lớp đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi nghề để NLĐ có thể học thêm sau giờ làm, chủ động trong thời đại công nghệ. Hơn lúc nào hết, TP HCM chú trọng nâng chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng sự phát triển nhanh và bền vững của một thành phố hiện đại, năng động.

Trong giai đoạn mới, mỗi CN - lao động cũng phải nỗ lực hoàn thiện bản thân để không bị tụt hậu. Khi công nghệ phát triển với tốc độ như vũ bão thì từ nhân viên văn phòng, lao động kỹ thuật đến CN sản xuất đều phải chủ động học hỏi, cập nhật kỹ năng mới, nâng cao khả năng thích ứng để không bị đào thải khỏi thị trường lao động.