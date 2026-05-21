Thiếu nhân công, dự án trường liên cấp vùng biên phải “cầu cứu” địa phương tìm người

Ngày 21-5, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế cho biết vừa có công văn gửi UBND xã A Lưới 3 đề nghị hỗ trợ khoảng 100 công nhân nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã A Lưới 3.

Dự án xây dựng trường liên cấp vùng biên ở A Lưới đang gặp khó khăn do thiếu hụt nhân công.

Trước đó, ngày 18-5, Ban QLDA - chủ đầu tư dự án - nhận được văn bản của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (đại diện liên danh nhà thầu), đề nghị hỗ trợ tăng cường nhân lực thi công công trình.

Theo nhà thầu, hiện các hạng mục do Tổng Công ty Thành An đảm nhận đang tập trung thi công phần bê tông cốt thép, lợp mái và hoàn thiện tô trát, lát nền, ốp lát các khối nhà.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã A Lưới 3.

Tuy nhiên, việc huy động nhân lực thời gian qua gặp nhiều khó khăn do công trình nằm ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, thời tiết bất lợi và trùng thời điểm mùa vụ gieo cấy tại các địa phương lân cận. Bên cạnh đó, nhiều dự án trọng điểm trên cả nước đang đồng loạt triển khai khiến nguồn lao động xây dựng khan hiếm.

Ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, cho biết đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh khu vực biên giới A Lưới, đồng thời là chủ trương lớn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Theo yêu cầu của UBND TP Huế và tiến độ hợp đồng, toàn bộ công trình phải hoàn thành trước ngày 30-7 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Để bảo đảm tiến độ, Ban QLDA đề nghị UBND xã A Lưới 3 phối hợp giới thiệu nguồn lao động địa phương có tay nghề như thợ nề, cốp pha, cốt thép và lao động phổ thông tham gia thi công với số lượng dự kiến khoảng 100 người. Chủ đầu tư cũng cam kết yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thưởng và các quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Liên quan các dự án trường học tại khu vực A Lưới, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 - TP Huế cho biết nhà thầu thi công dự án Trường liên cấp xã A Lưới 4 cũng đang gặp khó khăn trong việc huy động thợ lành nghề để tăng ca, đẩy nhanh phần hoàn thiện công trình.

Để bảo đảm tiến độ dự án này, chủ đầu tư đã đề nghị UBND TP Huế xem xét hỗ trợ huy động khoảng 200 công nhân có tay nghề từ lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ thi công.