Khó hiểu trước việc "đủng đỉnh" của 1 nhà thầu thi công công trình quan trọng ở Huế

Ngày 12-3, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – dự án thành phần TP Huế cho biết dù đã nhiều lần làm việc, yêu cầu nhà thầu cam kết tiến độ theo các mốc thời gian cụ thể nhưng đến nay phần lớn hạng mục của gói thầu số 28 (HU-CW07) vẫn không đạt yêu cầu.

Dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ đến nay vẫn chậm hoàn thành.

Gói thầu này gồm các hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng tuyến đường dài 100m nối hai khu đô thị A và B thuộc khu đô thị An Vân Dương, trong đó có cầu vượt sông Như Ý. Công trình nằm trên địa bàn phường Vỹ Dạ, TP Huế, có giá trị hợp đồng 109,51 tỉ đồng, do Công ty CP 479 Hòa Bình trúng thầu thi công từ tháng 7-2021. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào tháng 6-2024 nhưng tiến độ thi công liên tục chậm trễ, buộc chủ đầu tư nhiều lần điều chỉnh thời gian thực hiện.

Nhà thầu cam kết từ 1-3 sẽ bắt đầu đúc 14 phiến dầm T33 m còn lại (6 ngày/dầm) và hoàn thành sau 80 ngày.



Ngày 25-11-2025, Ban QLDA đã ban hành quyết định xử phạt nhà thầu 1,5 tỉ đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng. Thời điểm này, giá trị giải ngân của gói thầu đạt 75,07 tỉ đồng, tương đương 66,26% giá trị hợp đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt 80,648 tỉ đồng, tương đương 71,19%, tăng hơn 5,5 tỉ đồng so với thời điểm bị xử phạt.

Theo Ban QLDA, đây là hạng mục đường găng của gói thầu và tốc độ 6 ngày/dầm là mục tiêu khó khăn. Nhà thầu cần tranh thủ từng ngày nhưng thực tế tại hiện trường vắng bóng công nhân. Cam kết tiến độ được đánh giá không đạt.

Ngày 27-2-2026, Sở Tài chính TP Huế tổ chức cuộc họp với Ban QLDA, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu để rà soát tiến độ. Sau cuộc họp, Công ty CP 479 Hòa Bình trình tiến độ thi công từ ngày 1-3 đến 30-6-2026 rõ ràng.

Tuy nhiên, theo Ban QLDA, trong 5 hạng mục mà nhà thầu cam kết triển khai, đến nay chỉ có 1 hạng mục đạt tiến độ, là thi công đường hai đầu cầu Vỹ Dạ bắt đầu từ ngày 4-3. Hợp phần này do nhà thầu phụ thực hiện. Bốn hạng mục còn lại đều chưa đáp ứng yêu cầu, trong đó có mục tiêu hoàn thành toàn bộ cầu Như Ý trước ngày 21-3-2026, điều được đánh giá là khó khả thi với tình hình nhà thầu "chưa chịu làm gì" như hiện nay.

Cam kết là từ 1-3 bắt đầu thi công dầm ngang, bản mặt cầu của nhịp 2 nhánh phải, dự kiến hoàn thành vào 16-3 để để lao tiếp nhịp 03 phải vào ngày 17-3.

Đối với cầu Vỹ Dạ, nhà thầu cam kết đúc 14 phiến dầm T33 m còn lại từ ngày 1-3 với tiến độ 6 ngày/phiến và hoàn thành sau 80 ngày. Cũng từ ngày 1-3 bắt đầu thi công dầm ngang, bản mặt cầu của nhịp 2 nhánh phải, dự kiến hoàn thành vào 16-3 để để lao tiếp nhịp 3 phải vào ngày 17-3.

Theo biên bản cuộc họp, các bên sẽ theo dõi tiến độ đến ngày 15-3. Nếu nhà thầu tiếp tục không đảm bảo cam kết, Ban QLDA sẽ báo cáo UBND TP Huế xem xét chấm dứt hợp đồng.

Ban QLDA cũng cho biết, hiện nhà thầu vẫn chưa nộp khoản tiền phạt 1,5 tỉ đồng, dự kiến sẽ trừ trực tiếp số tiền này vào hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành của gói thầu.

Đây là đường găng thi công của cầu Vỹ Dạ và không còn thời gian dự trữ để kéo dài thêm nhưng công trường vẫn vắng bóng công nhân. Ban QLDA đánh giá nhà thầu không đạt cam kết.

Chưa có dấu hiệu thi công trở lại tại hạng mục lao dầm cầu Vỹ Dạ.

Chủ đầu tư sốt ruột với tiến độ nhưng nhà thầu vẫn chẳng đẩy nhanh cam kết thi công.

Ngổn ngang ở hạng mục mở rộng cầu Vỹ Dạ.

Đến nay, nhà thầu chỉ giữ đúng lời hứa thi công đường hai đầu cầu Vỹ Dạ bắt đầu ngày 4-3.

Nhưng hạng mục này do nhà thầu phụ đảm trách.

Sau hơn 3 tháng bị xử phạt 1,5 tỉ đồng, giá trị thi công chỉ tăng thêm được tăng hơn 5,5 tỉ đồng.

Cam kết lắp đặt hạng mục lề bộ hành, lan can, cột đèn tại cầu Như Ý cũng không được nhà thầu triển khai.