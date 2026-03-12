Khó hiểu trước việc "đủng đỉnh" của 1 nhà thầu thi công công trình quan trọng ở Huế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khó hiểu trước việc "đủng đỉnh" của 1 nhà thầu thi công công trình quan trọng ở Huế

Tin, ảnh: Quang Tám

(NLĐO) - Sau khi bị phạt 1,5 tỉ đồng vì chậm tiến độ, nhà thầu vẫn thi công đủng đỉnh, nhiều hạng mục cam kết tiến độ theo mốc thời gian vẫn không triển khai.

Ngày 12-3, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – dự án thành phần TP Huế cho biết dù đã nhiều lần làm việc, yêu cầu nhà thầu cam kết tiến độ theo các mốc thời gian cụ thể nhưng đến nay phần lớn hạng mục của gói thầu số 28 (HU-CW07) vẫn không đạt yêu cầu.

Nhà thầu chậm tiến độ tại Huế bị phạt 1 , 5 tỉ đồng vẫn thi công đủng đỉnh - Ảnh 1.

Dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ đến nay vẫn chậm hoàn thành.

Gói thầu này gồm các hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng tuyến đường dài 100m nối hai khu đô thị A và B thuộc khu đô thị An Vân Dương, trong đó có cầu vượt sông Như Ý. Công trình nằm trên địa bàn phường Vỹ Dạ, TP Huế, có giá trị hợp đồng 109,51 tỉ đồng, do Công ty CP 479 Hòa Bình trúng thầu thi công từ tháng 7-2021. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào tháng 6-2024 nhưng tiến độ thi công liên tục chậm trễ, buộc chủ đầu tư nhiều lần điều chỉnh thời gian thực hiện.

Nhà thầu chậm tiến độ tại Huế bị phạt 1 , 5 tỉ đồng vẫn thi công đủng đỉnh - Ảnh 2.

Nhà thầu cam kết từ 1-3 sẽ bắt đầu đúc 14 phiến dầm T33 m còn lại (6 ngày/dầm) và hoàn thành sau 80 ngày.

Ngày 25-11-2025, Ban QLDA đã ban hành quyết định xử phạt nhà thầu 1,5 tỉ đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng. Thời điểm này, giá trị giải ngân của gói thầu đạt 75,07 tỉ đồng, tương đương 66,26% giá trị hợp đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt 80,648 tỉ đồng, tương đương 71,19%, tăng hơn 5,5 tỉ đồng so với thời điểm bị xử phạt.

Nhà thầu chậm tiến độ tại Huế bị phạt 1 , 5 tỉ đồng vẫn thi công đủng đỉnh - Ảnh 3.

Theo Ban QLDA, đây là hạng mục đường găng của gói thầu và tốc độ 6 ngày/dầm là mục tiêu khó khăn. Nhà thầu cần tranh thủ từng ngày nhưng thực tế tại hiện trường vắng bóng công nhân. Cam kết tiến độ được đánh giá không đạt.

Ngày 27-2-2026, Sở Tài chính TP Huế tổ chức cuộc họp với Ban QLDA, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu để rà soát tiến độ. Sau cuộc họp, Công ty CP 479 Hòa Bình trình tiến độ thi công từ ngày 1-3 đến 30-6-2026 rõ ràng.

Tuy nhiên, theo Ban QLDA, trong 5 hạng mục mà nhà thầu cam kết triển khai, đến nay chỉ có 1 hạng mục đạt tiến độ, là thi công đường hai đầu cầu Vỹ Dạ bắt đầu từ ngày 4-3. Hợp phần này do nhà thầu phụ thực hiện. Bốn hạng mục còn lại đều chưa đáp ứng yêu cầu, trong đó có mục tiêu hoàn thành toàn bộ cầu Như Ý trước ngày 21-3-2026, điều được đánh giá là khó khả thi với tình hình nhà thầu "chưa chịu làm gì" như hiện nay.

Nhà thầu chậm tiến độ tại Huế bị phạt 1 , 5 tỉ đồng vẫn thi công đủng đỉnh - Ảnh 4.

Cam kết là từ 1-3 bắt đầu thi công dầm ngang, bản mặt cầu của nhịp 2 nhánh phải, dự kiến hoàn thành vào 16-3 để để lao tiếp nhịp 03 phải vào ngày 17-3.

Đối với cầu Vỹ Dạ, nhà thầu cam kết đúc 14 phiến dầm T33 m còn lại từ ngày 1-3 với tiến độ 6 ngày/phiến và hoàn thành sau 80 ngày. Cũng từ ngày 1-3 bắt đầu thi công dầm ngang, bản mặt cầu của nhịp 2 nhánh phải, dự kiến hoàn thành vào 16-3 để để lao tiếp nhịp 3 phải vào ngày 17-3.

Theo biên bản cuộc họp, các bên sẽ theo dõi tiến độ đến ngày 15-3. Nếu nhà thầu tiếp tục không đảm bảo cam kết, Ban QLDA sẽ báo cáo UBND TP Huế xem xét chấm dứt hợp đồng.

Ban QLDA cũng cho biết, hiện nhà thầu vẫn chưa nộp khoản tiền phạt 1,5 tỉ đồng, dự kiến sẽ trừ trực tiếp số tiền này vào hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành của gói thầu.

Nhà thầu chậm tiến độ tại Huế bị phạt 1 , 5 tỉ đồng vẫn thi công đủng đỉnh - Ảnh 5.

Đây là đường găng thi công của cầu Vỹ Dạ và không còn thời gian dự trữ để kéo dài thêm nhưng công trường vẫn vắng bóng công nhân. Ban QLDA đánh giá nhà thầu không đạt cam kết.

Nhà thầu chậm tiến độ tại Huế bị phạt 1 , 5 tỉ đồng vẫn thi công đủng đỉnh - Ảnh 6.

Chưa có dấu hiệu thi công trở lại tại hạng mục lao dầm cầu Vỹ Dạ.

Nhà thầu chậm tiến độ tại Huế bị phạt 1 , 5 tỉ đồng vẫn thi công đủng đỉnh - Ảnh 7.

Chủ đầu tư sốt ruột với tiến độ nhưng nhà thầu vẫn chẳng đẩy nhanh cam kết thi công.

Nhà thầu chậm tiến độ tại Huế bị phạt 1 , 5 tỉ đồng vẫn thi công đủng đỉnh - Ảnh 8.

Ngổn ngang ở hạng mục mở rộng cầu Vỹ Dạ.

Nhà thầu chậm tiến độ tại Huế bị phạt 1 , 5 tỉ đồng vẫn thi công đủng đỉnh - Ảnh 9.

Đến nay, nhà thầu chỉ giữ đúng lời hứa thi công đường hai đầu cầu Vỹ Dạ bắt đầu ngày 4-3.

Nhà thầu chậm tiến độ tại Huế bị phạt 1 , 5 tỉ đồng vẫn thi công đủng đỉnh - Ảnh 10.

Nhưng hạng mục này do nhà thầu phụ đảm trách.

Nhà thầu chậm tiến độ tại Huế bị phạt 1 , 5 tỉ đồng vẫn thi công đủng đỉnh - Ảnh 11.

Sau hơn 3 tháng bị xử phạt 1,5 tỉ đồng, giá trị thi công chỉ tăng thêm được tăng hơn 5,5 tỉ đồng.

Nhà thầu chậm tiến độ tại Huế bị phạt 1 , 5 tỉ đồng vẫn thi công đủng đỉnh - Ảnh 12.

Cam kết lắp đặt hạng mục lề bộ hành, lan can, cột đèn tại cầu Như Ý cũng không được nhà thầu triển khai.

Nhà thầu chậm tiến độ tại Huế bị phạt 1 , 5 tỉ đồng vẫn thi công đủng đỉnh - Ảnh 13.

Hạng mục cầu Như Ý và đường nối khu A với khu B thuộc Khu đô thị mới An Vân Dương không thể nào hoàn thành vào trước thời điểm 21-3 như cam kết,.

Tin liên quan

Vụ nhà thầu "bỏ chạy" ở Huế: Bao giờ tái khởi động, chủ đầu tư cam kết gì?

Vụ nhà thầu "bỏ chạy" ở Huế: Bao giờ tái khởi động, chủ đầu tư cam kết gì?

(NLĐO) - Chủ đầu tư dự án xây dựng toà nhà công nghệ thông tin đang tiến hành các bước mời thầu để thi công hoàn thiện các hạng mục mà nhà thầu cũ "bỏ chạy".

Thảm nhựa gặp trời mưa, nhà thầu ở Huế phải tăng thời hạn bảo hành

(NLĐO) - Theo quy định, chỉ được thi công lớp bê tông nhựa nóng khi nhiệt độ không khí lớn hơn 15 độ C và không được thảm khi trời mưa.

Rõ lý do nhà thầu thi công cầu ở Huế bị phạt hơn 1,5 tỉ đồng

(NLĐO) - Sau khi bị chủ đầu tư ban hành quyết định xử phạt với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng, đến nay nhà thầu vẫn chưa nộp phạt.

Dự án chậm tiến độ hợp đồng bị phạt gói thầu nhà thầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo