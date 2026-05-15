Thiếu tướng Trần Văn Lượng kiểm tra, làm việc tại Vùng Cảnh sát biển 2

Ngày 14 và 15-5, Thiếu tướng Trần Văn Lượng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tại Vùng Cảnh sát biển 2 (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng).

Thiếu tướng Trần Văn Lượng Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền của Vùng Cảnh sát biển 2

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá, trong thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; duy trì hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; thực hiện tốt chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra, nắm tình hình chất lượng, tiến độ thi công các công trình tại Vùng Cảnh sát biển 2

Vùng Cảnh sát biển 2 duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật; trực tại các điểm đảo; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Các hệ thống văn kiện tác chiến được đơn vị xây dựng đầy đủ, thường xuyên rà soát, bổ sung sát tình hình thực tiễn; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm.

Cùng với đó, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, nội dung, chương trình; chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao. Các hội thi, hội thao đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật. Phương pháp, tác phong công tác và ý thức chấp hành điều lệnh của quân nhân tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra tại Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Văn Lượng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" thời gian qua. Ông yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, nhất là phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Bên cạnh đó, bảo đảm đầy đủ hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tập trung khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam cùng đoàn công tác đã kiểm tra, nắm tình hình chất lượng, tiến độ thi công các công trình do nhà thầu triển khai; nghiệm thu khối lượng hoàn thành đối với các dự án di chuyển cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, xây dựng khu neo đậu tàu thuyền và hoàn chỉnh doanh trại Hải đội 23.