Thời sự

Thông tin nổi bật tại TPHCM 15-12: TPHCM sẽ làm được nhiều việc với nghị quyết mới

Thiện An

(NLĐO) - Sắp khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân; chốt thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND khóa mới...

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 2

Sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 2. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết hội nghị lần này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tphcm-thoi-diem-then-chot-cho-chang-duong-2025-2030-196251215091322222.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM 15-12: điều tra vụ cháy công ty gỗ; lộ bí mật kho xăng dầu 30 Đào Trí - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Duy Phú

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố

 Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VXI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa có thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-hdnd-tphcm-nop-ho-so-o-dau-tu-khi-nao-196251215122952005.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM 15-12: điều tra vụ cháy công ty gỗ; lộ bí mật kho xăng dầu 30 Đào Trí - Ảnh 2.

Hội nghị hiệp thương lần thứ I, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 hôm 8-12

Sắp mở rộng tuyến đường đi qua phường Tân Hải và xã Châu Pha

Ban Quản lý Dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM) đang hoàn tất các khâu chuẩn bị để tổ chức lễ khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992), đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-3690-ti-dong-mo-rong-duong-hoi-bai-phuoc-tan-196251215133524577.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM 15-12: điều tra vụ cháy công ty gỗ; lộ bí mật kho xăng dầu 30 Đào Trí - Ảnh 3.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Bích Ngọc

Tàu bay lớn nhất Việt Nam đáp xuống sân bay Long Thành

Đúng 16 giờ chiều 15-12, tàu bay Boeing 787, tàu bay lớn nhất của Việt Namm bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã đáp xuống sân bay Long Thành. Chuyến bay chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật, không chở khách, chở hàng hóa. Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện chuyến bay kỹ thuật.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/clip-can-canh-may-bay-boeing-787-vua-dap-xuong-san-bay-long-thanh-19625121513031454.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM 15-12: điều tra vụ cháy công ty gỗ; lộ bí mật kho xăng dầu 30 Đào Trí - Ảnh 4.

Máy bay đáp xuống sân bay Long Thành. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Hành trình về nguồn cán bộ "Dân vận khéo"

Hơn 200 đại biểu tham gia hành trình Về nguồn Tự hào cán bộ "Dân vận khéo" thành phố mang tên Bác năm 2025. Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh: "Chuyến Về nguồn là nhằm động viên khích lệ tinh thần cho các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Dân vận khéo cấp Thành phố năm 2025".

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-hanh-trinh-ve-nguon-can-bo-dan-van-kheo-19625121513110604.htm

