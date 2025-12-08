Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 8-12: Diễn biến mới vụ Nguyễn Lâm Thái; Thùy Tiên chấp nhận mức án

TPHCM đón không khí lạnh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, TPHCM đón không khí lạnh tăng cường. Sự thay đổi nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, người dân nên chủ động mang theo áo khoác khi ra đường vào sáng sớm và buổi tối khi trời se lạnh.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-va-nam-bo-don-khong-khi-lanh-dien-bien-thoi-tiet-ra-sao-196251208132110686.htm

TPHCM đón không khí lạnh tăng cường. Ảnh: LÊ VĨNH

Giảm lượng hồ sơ đăng ký trợ cấp thất nghiệp

Theo thông tin Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ TPHCM), từ tháng 1 đến hết tháng 11-2025, đơn vị đã tiếp nhận 194.224 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm hơn 14% trong 11 tháng cho thấy một tín hiệu tích cực từ thị trường lao động TPHCM

So với cùng kỳ năm 2024 (226.145 hồ sơ), số lượng này giảm 31.921 hồ sơ, tương ứng mức giảm 14,12%. Đây được đánh giá là mức giảm đáng kể trong bối cảnh nhiều ngành nghề tại TPHCM đang ghi nhận xu hướng phục hồi đơn hàng và tuyển dụng tốt hơn so với giai đoạn năm ngoái.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/giam-hon-31900-ho-so-that-nghiep-thi-truong-lao-dong-tphcm-dang-doi-chieu-196251208095719292.htm

Khách hàng liên tục chọn 1 đại lý vé số tại TPHCM để đổi thưởng giải độc đắc

Một đại lý vé số ở TPHCM liên tục được khách hàng chọn làm nơi đổi thưởng giải độc đắc. Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/xo-so-mien-nam-nhieu-nguoi-trung-doc-dac-tim-den-1-dai-ly-o-tphcm-doi-thuong-196251208124948388.htm

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang được đổi thưởng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

Nguyễn Thúc Thùy Tiên chấp nhận mức án 2 năm tù

Ngày 8-12, TAND TPHCM xác nhận chưa nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án liên quan sản phẩm kẹo bổ sung chất xơ Kera. Đến thời điểm này, thời hạn kháng cáo theo quy định pháp luật đã hết, nếu các bị cáo không kháng cáo đồng nghĩa bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/nguyen-thuc-thuy-tien-chap-nhan-muc-an-2-nam-tu-196251208132959444.htm

Diễn biến mới nhất vụ Nguyễn Lâm Thái

Nhiều tin bài những ngày qua đã dẫn lại hoặc khẳng định rằng Nguyễn Lâm Thái "từng theo học", "từng là sinh viên" của Trường ĐH SK-ĐA TP HCM. Nhà trường đã chính thức lên tiếng về việc này: https://nld.com.vn/nguyen-lam-thai-khong-phai-la-sinh-vien-truong-dai-hoc-san-khau-dien-anh-tp-hcm-196251208113826682.htm

Xem bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026 tại đâu?

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Tết Dương lịch 2026, TPHCM sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tại 4 điểm, gồm 3 điểm tầm cao, 1 điểm tầm thấp. Xem thông tin chi tiết về các điểm bắn pháo hoa: https://nld.com.vn/cac-diem-ban-phao-hoa-dem-giao-thua-tet-duong-lich-2026-tai-tphcm-196251208133633683.htm

Công an xác minh, xử lý hai thanh niên bốc đầu xe máy

Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT, Công an TPHCM đang xác minh, xử lý hai thanh niên bốc đầu xe máy. Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/boc-dau-xe-may-hai-thanh-nien-o-tphcm-bi-nguoi-dan-ghi-hinh-dang-facebook-19625120814583178.htm