Thời sự

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 1-5: Thông xe cầu vượt nút giao An Phú; cháy quán ăn khu trung tâm

Thiện An

(NLĐO) - Trong ngày 1-5, Công an TPHCM điều tra vụ cháy quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo; Công đoàn phường Gia Định tặng 200 suất ăn cho người lao động...

Công an TPHCM triển khai mô hình "Ba nhanh"

Ngày 1-5, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TPHCM cho biết mô hình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân với phương châm "Ba nhanh" đang được Đội Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam triển khai hiệu quả.

Mô hình "Ba nhanh": Tiếp nhận nhanh – Xử lý nhanh – Phản hồi nhanh" góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và lan tỏa tinh thần "gần dân nhất" bằng những hành động cụ thể.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-trien-khai-mo-hinh-ba-nhanh-phuc-vu-nhan-dan-196260501124046668.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 1-5: cháy quán ăn khu trung tâm; thông xe cầu vượt nút giao An Phú - Ảnh 1.

Mô hình "Ba nhanh" đang được Công an TPHCM triển khai hiệu quả

Cháy quán ăn khu trung tâm, giải cứu 4 người 

Ngày 1-5, Công an TPHCM đang điều tra vụ cháy quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/chay-quan-an-o-trung-tam-tphcm-giai-cuu-4-nguoi-196260501110959754.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 1-5: cháy quán ăn khu trung tâm; thông xe cầu vượt nút giao An Phú - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy

Trao tận tay 200 suất ăn nghĩa tình đến người lao động

Sáng 1-5, Công đoàn phường Gia Định, TPHCM đã thực hiện mô hình "Gia Định nghĩa tình – Công đoàn kết nối" để chăm lo cho công nhân - lao động trên địa bàn.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/trao-tan-tay-200-suat-an-nghia-tinh-den-nguoi-lao-dong-196260501120917057.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 1-5: cháy quán ăn khu trung tâm; thông xe cầu vượt nút giao An Phú - Ảnh 3.

Cán bộ Công đoàn phường Gia Định tặng suất ăn miễn phí cho người lao động

TPHCM cần làm gì để để đạt tăng trưởng 2 con số? 

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, để biến quyết tâm về tăng trưởng kinh tế thành kết quả cụ thể, TPHCM cần sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, giảm chi phí vận hành, tăng cường kết nối thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-can-lam-gi-de-de-dat-tang-truong-kinh-te-hai-con-so-196260430122211376.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 1-5: cháy quán ăn khu trung tâm; thông xe cầu vượt nút giao An Phú - Ảnh 4.

Trường ĐH Công nghệ thông tin công bố lộ trình tăng học phí

Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TPHCM công bố thông tin tuyển sinh ĐH 2026 kèm lộ trình tăng học phí qua từng năm học.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/truong-dh-cong-nghe-thong-tin-cong-bo-lo-trinh-tang-hoc-phi-den-2030-196260501094646933.htm

Thông xe cầu vượt N3 nút giao An Phú

Đúng 11 giờ ngày 1-5, cầu vượt N3 tại nút giao An Phú (TPHCM) được đưa vào khai thác, mở hướng rẽ trái trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông. 

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 1-5: cháy quán ăn khu trung tâm; thông xe cầu vượt nút giao An Phú - Ảnh 5.

Nghi thức thông xe nhánh cầu N3, nút giao An Phú

 

Báo in ngày 30-4: Đưa xe buýt vào tận ngõ

Báo in ngày 30-4: Đưa xe buýt vào tận ngõ

Để gỡ rào cản đi bộ xa và chờ đợi lâu, TP HCM kỳ vọng mạng lưới buýt mini len lỏi vào khu dân cư sẽ thay đổi thói quen đi lại của người dân

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 29-4: đồng loạt khởi công nhiều "siêu" dự án; cửa ngõ phía Tây ùn ứ

(NLĐO) - Trong ngày 29-4, TPHCM tổ chức lễ khởi công các công trình quy mô lớn; Sở GD-ĐT công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10; cửa ngõ phía Tây TPHCM ùn ứ;...

Báo in ngày 28-4: Quyết định cân não của lao động trẻ

Với lao động trẻ, sinh con là quyết định cân não, bởi ở đó họ phải cân đo bằng những phép tính cụ thể

