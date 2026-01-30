Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 30-1

"Xuân sẻ chia" đến với xã đảo Thạnh An

Ngày 30-1, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạnh An tổ chức chương trình an sinh xã hội với chủ đề "Xuân sẻ chia" – mang theo tình cảm, sự quan tâm của đất liền đến với xã đảo duy nhất của TPHCM.

Trao tặng 10 xe đạp dành cho học sinh chăm ngoan, vượt khó của xã đảo

HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp thứ tám, xem xét nhiều dự án quan trọng

HĐND TPHCM vừa có thông báo triệu tập đại biểu HĐND Thành phố dự kỳ họp thứ tám HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Kỳ họp chuyên đề).

Lý do 4 khu vực ở TPHCM được bầu cử sớm hơn so với toàn quốc

Hội đồng bầu cử quốc gia cơ bản đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử TPHCM về việc cho phép 4 khu vực bỏ phiếu thuộc Ủy ban bầu cử các phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm hơn so với ngày bầu cử toàn quốc.

Một số nơi bị cúp nước vào 2 ngày cuối tuần

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) vừa có thông báo sẽ cúp nước tại Nhà máy nước Tân Hiệp để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị của Nhà máy nước Tân Hiệp và Trạm bơm Hòa Phú nhằm đảm bảo các thiết bị vận hành ổn định, liên tục và an toàn.

Khỉ rượt đuổi, tấn công người đi bộ

Ngày 30-1, nhiều người dân tập thể dục trên tuyến đường Vi Ba (khu vực Núi Lớn, phường Vũng Tàu, TPHCM) phản ánh tình trạng khỉ hoang thường xuyên tràn xuống đường, rượt đuổi và có hành vi tấn công người đi bộ, gây tâm lý hoang mang, lo lắng.

Nhiều con khỉ được cho ăn thường xuyên nên rất dạn người và tràn xuống đường tìm người

Yêu cầu các trường báo cáo trung thực về đơn vị cung cấp suất ăn

Sở GD-ĐT TPHCM ngày 30-1 đã có văn bản gửi các cơ sở giáo dục toàn TP về thực hiện rà soát, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện bữa ăn học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM.

