Thời sự

Thông tin nổi bật trong ngày 29-1 tại TPHCM

NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc; Chuyện "kinh doanh ngược đời" của nữ giám đốc Rumhomes... là 2 trong nhiều thông tin nổi bật trong ngày

TPHCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc, tiêu biểu

Ngày 29-1, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự hội nghị.

Tại hội nghị, Thành ủy TPHCM đã tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu năm 2026. Mỗi Bí thư Chi bộ được tặng một biểu trưng và 5 triệu đồng từ nguồn ngân sách Đảng bộ TPHCM.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-tuyen-duong-233-bi-thu-chi-bo-xuat-sac-tieu-bieu-196260129110459193.htm

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 29-1 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tuyên dương và chúc mừng các Bí thư Chi bộ xuất sắc, tiêu biểu

Giám đốc Công an TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho đại tá Lê Hãn

Ngày 29-1, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, TPHCM tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đợt ngày 3-2-2026 cho đại tá Lê Hãn (sinh năm 1930), nguyên Quyền cục trưởng cục kỹ thuật Quân khu 7. Đại tá Lê Hãn cũng là con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/giam-doc-cong-an-tphcm-trao-huy-hieu-dang-cho-dai-ta-le-han-196260129092643618.htm

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 29-1 - Ảnh 2.

Giám đốc Công an TPHCM cùng lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa trao Huy hiệu Đảng, chúc mừng Đảng viên Lê Hãn

Tri ân Liệt sĩ công vận và nguyên lãnh đạo LĐLĐ TPHCM các thời kỳ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 29-1, LĐLĐ TPHCM tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà Tết cho gia đình liệt sĩ công vận và nguyên lãnh đạo LĐLĐ thành phố các thời kỳ. Đoàn đã đến thăm gia đình liệt sĩ công vận Nguyễn Văn Dần và ông Lê Hồng Tư- nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tri-an-liet-si-cong-van-va-nguyen-lanh-dao-ldld-tphcm-cac-thoi-ky-196260129121453364.htm

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 29-1 - Ảnh 3.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng quà Tết cho bà Nguyễn Thị Đặng (91 tuổi, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Dần

Sở Y tế TPHCM tuyển gần 100 công chức, nhiều vị trí hấp dẫn

Sở Y tế TPHCM vừa có thông báo cần tuyển gần 100 công chức, làm việc tại nhiều phòng, ban chuyên môn.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/so-y-te-tphcm-tuyen-gan-100-cong-chuc-nhieu-vi-tri-hap-dan-196260129113834627.htm

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 29-1 - Ảnh 4.

Gần 100 vị trí việc làm hấp dẫn của ngành Y đang được Sở Y tế TPHCM công bố tiếp nhận

4.500 công nhân ở TPHCM hiểu rõ về nguyên nhân gây tai nạn giao thông

Ngày 29-1, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng bắt nguồn từ ý thức chấp hành pháp luật của lái xe chưa cao, chạy quá giờ quy định, sử dụng rượu bia, chất kích thích, vi phạm tốc độ, chở quá tải, không tuân thủ quy trình an toàn hoặc buông lỏng quản lý phương tiện.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/4500-cong-nhan-o-tphcm-hieu-ro-ve-nguyen-nhan-gay-tai-nan-giao-thong-196260129075045554.htm

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 29-1 - Ảnh 5.

Đối tượng trộm chó có súng tự chế, dùng bình xịt hơi cay chống trả công an ở TPHCM

Ngày 29-1, Công an phường Bình Dương, TPHCM đã bắt 2 đối tượng trộm chó trên đường 51 (gần chợ Phú Chánh C, thuộc khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương).

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/doi-tuong-trom-cho-co-sung-tu-che-dung-binh-xit-hoi-cay-chong-tra-cong-an-o-tphcm-196260129131913262.htm

Chuyện "kinh doanh ngược đời" của nữ giám đốc Rumhomes

Ngày 29-1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Đào (SN 1977, giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Rumhomes- Công ty Rumhomes) mức án 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài án phạt tù, bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 4,8 tỉ đồng cho các bị hại.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/chuyen-kinh-doanh-nguoc-doi-cua-nu-giam-doc-rumhomes-196260129125947885.htm

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 29-1 - Ảnh 6.

Bị cáo Đào tại tòa


Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 25-1: Xuyên đêm với metro số 2; cúc mâm xôi có rẻ khi "giải cứu"?

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 25-1: Xuyên đêm với metro số 2; cúc mâm xôi có rẻ khi "giải cứu"?

(NLĐO) - Khảo sát địa chất tại công trường ga Lê Thị Riêng nhằm làm cơ sở cho việc thiết kế và thi công nhà ga ngầm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 19-1

(NLĐO) - Trong ngày 19-1, khắp nơi tại TPHCM được trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng nhiều băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-1: Dốc sức chăm lo Tết; "hô biến" thịt heo thành thịt nai...

(NLĐO) - Công an TPHCM đồng loạt khám xét 18 địa điểm, khởi tố 13 người; CSGT TPHCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn... là những thông tin nổi bật

TPHCM thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 29-1
