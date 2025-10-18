Thức đêm "săn sale" rồi bị hủy đơn khiến nhiều khách hàng bức xúc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thức đêm "săn sale" rồi bị hủy đơn khiến nhiều khách hàng bức xúc

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Việc đơn hàng bị hủy trong các đợt siêu sale không hiếm và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau

Hủy đơn không rõ lý do

Trong những ngày “đôi” như 9-9, 10-10, 11-11, các sàn thương mại điện tử thường tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, mã giảm giá và ưu đãi vận chuyển. Tuy nhiên, nhiều khách hàng phản ánh đơn hàng khuyến mãi đặt thành công nhưng bất ngờ bị hủy không lý do, hoặc nằm trạng thái chờ giao hàng, không được giao. 

TIN LIÊN QUAN

Anh Nguyễn Công (TP HCM) cho biết đợt 10-10 vừa qua, anh nhìn thấy chiếc điện thoại thương hiệu S. giảm giá mạnh từ 5,2 triệu đồng xuống còn hơn 4 triệu đồng. Thấy "quá hời", anh lập tức chốt đơn. Thế nhưng, sau một ngày hiển thị trạng thái "đang xử lý", đơn hàng bất ngờ bị hủy mà không có lời giải thích rõ ràng. "Khi tôi đặt lại thì mã giảm giá đã hết hạn, nên quyết định không mua nữa" - anh Công kể.

Tương tự, chị Huỳnh Thanh Phương (TP HCM) cũng gặp cảnh "mừng hụt" trong đợt siêu sale tháng trước. Đơn hàng mỹ phẩm của chị giảm 15–20% nhưng sau gần một tuần chờ đợi, chỉ bất ngờ nhận tin nhắn "đơn đã bị huỷ" mà không có lý do cụ thể. 

"Tôi canh sale đến nửa đêm, tưởng sẽ mua được giá tốt, cuối cùng lại bị hủy đơn. Nhắn tin cho shop thì chỉ nhận được câu trả lời 'đang xử lý'. Rất bực mình" - chị Phương bức xúc. 

Theo đại diện một đơn vị trong lĩnh vực thương mại điện tử, việc đơn hàng bị hủy trong các đợt siêu sale không hiếm và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể do nhà bán hàng gặp tình trạng tồn kho ảo, lỗi kỹ thuật, chương trình khuyến mãi vượt giới hạn hoặc vấn đề trong khâu vận chuyển...

Một số trường hợp, hệ thống của sàn còn tự động hủy đơn nếu phát hiện hành vi bất thường như đặt hàng liên tiếp để săn mã giảm giá, tạo đơn ảo hoặc nghi ngờ gian lận. Ngoài ra, người dùng cũng có thể bị hủy đơn do lỗi thanh toán hoặc trục trặc tài khoản.

Đại diện Lazada cho biết nền tảng này luôn khuyến khích người tiêu dùng phản ánh nếu gặp tình trạng đơn hàng bị hủy không rõ lý do hoặc nhà bán hàng có dấu hiệu vi phạm. "Chúng tôi sẽ xem xét, xử lý bằng các biện pháp như khóa sản phẩm, hạn chế hoặc khóa gian hàng. Người tiêu dùng nên ưu tiên mua tại các gian hàng chính hãng để được bảo đảm quyền lợi" - người này chia sẻ.

Hiện các sàn thương mại điện tử lớn khác vẫn chưa đưa ra bình luận về việc đơn hàng bị hủy trong mùa siêu sale.

- Ảnh 3.

Nhiều người săn sale được giá hời trên sàn thương mại điện tử nhưng lại bị huỷ ngang.

Mua nhầm sữa giả được đền gấp đôi

Ở diễn biến khác, trước lo ngại về sữa giả và hàng kém chất lượng, Lazada Việt Nam vừa phối hợp với các thương hiệu sữa uy tín hàng đầu như Ensure, Pediasure, Nestlé NAN, Nutren Junior, Enfa, Hipp, Similac, Grow, Glucerna, Friso, Morinaga,.. cùng triển khai chương trình "Cam kết Sữa Chính Hãng" từ ngày 21-10.

Theo Lazada, nếu người tiêu dùng phát hiện sản phẩm thuộc chương trình là hàng giả, hàng không chính hãng, người mua hàng sẽ nhận được mức đền bù gấp đôi số tiền đã thanh toán.

Trong trường hợp khách hàng nhận được sản phẩm chính hãng nhưng thời hạn sử dụng còn lại dưới 6 tháng, thương hiệu sẽ đền bù 50% giá trị đơn hàng. Chính sách này giúp người tiêu dùng yên tâm tiếp tục sử dụng sản phẩm trong khoảng thời gian hợp lý.

Lazada cũng lưu ý người tiêu dùng chọn các sản phẩm có đầy đủ 3 dấu như tag (nhãn) "Sữa Chính Hãng" xuất hiện trực tiếp ở trang tìm kiếm; trang sản phẩm hiển thị dòng chữ "Cam kết sữa chính hãng - 100% Chính hãng".

Ngoài ra, nhãn "Cam kết Sữa Chính Hãng" cũng được gắn trực tiếp trên banner sản phẩm và cửa hàng LazMall Flagship Store của những thương hiệu tham gia.


Tin liên quan

Phạt sàn thương mại điện tử, nền tảng livestream bán hàng giả, liệu có khả thi?

Phạt sàn thương mại điện tử, nền tảng livestream bán hàng giả, liệu có khả thi?

(NLĐO)- Một đại biểu đề xuất sàn và nền tảng livestream phải bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng nếu họ gặp rủi ro do hàng giả, hàng nhái,..

Phường đầu tiên tại Việt Nam lập sàn thương mại điện tử

(NLĐO)- Việc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B của phường nhằm giúp doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường, kết nối thương mại toàn cầu.

"Thương mại điện tử: Bùng nổ khuyến mãi cuối năm, những điều cần lưu ý"

(NLĐO)- Là chủ đề của talkshow được Báo Người Lao Động tổ chức lúc 10 giờ sáng nay, 10-9.

thương mại điện tử Lazada Shopee sàn thương mại điện tử săn sale tiktokshop
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo