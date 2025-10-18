Thức đêm "săn sale" rồi bị hủy đơn khiến nhiều khách hàng bức xúc

Hủy đơn không rõ lý do

Trong những ngày “đôi” như 9-9, 10-10, 11-11, các sàn thương mại điện tử thường tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, mã giảm giá và ưu đãi vận chuyển. Tuy nhiên, nhiều khách hàng phản ánh đơn hàng khuyến mãi đặt thành công nhưng bất ngờ bị hủy không lý do, hoặc nằm trạng thái chờ giao hàng, không được giao.

Anh Nguyễn Công (TP HCM) cho biết đợt 10-10 vừa qua, anh nhìn thấy chiếc điện thoại thương hiệu S. giảm giá mạnh từ 5,2 triệu đồng xuống còn hơn 4 triệu đồng. Thấy "quá hời", anh lập tức chốt đơn. Thế nhưng, sau một ngày hiển thị trạng thái "đang xử lý", đơn hàng bất ngờ bị hủy mà không có lời giải thích rõ ràng. "Khi tôi đặt lại thì mã giảm giá đã hết hạn, nên quyết định không mua nữa" - anh Công kể.

Tương tự, chị Huỳnh Thanh Phương (TP HCM) cũng gặp cảnh "mừng hụt" trong đợt siêu sale tháng trước. Đơn hàng mỹ phẩm của chị giảm 15–20% nhưng sau gần một tuần chờ đợi, chỉ bất ngờ nhận tin nhắn "đơn đã bị huỷ" mà không có lý do cụ thể.

"Tôi canh sale đến nửa đêm, tưởng sẽ mua được giá tốt, cuối cùng lại bị hủy đơn. Nhắn tin cho shop thì chỉ nhận được câu trả lời 'đang xử lý'. Rất bực mình" - chị Phương bức xúc.

Theo đại diện một đơn vị trong lĩnh vực thương mại điện tử, việc đơn hàng bị hủy trong các đợt siêu sale không hiếm và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể do nhà bán hàng gặp tình trạng tồn kho ảo, lỗi kỹ thuật, chương trình khuyến mãi vượt giới hạn hoặc vấn đề trong khâu vận chuyển...

Một số trường hợp, hệ thống của sàn còn tự động hủy đơn nếu phát hiện hành vi bất thường như đặt hàng liên tiếp để săn mã giảm giá, tạo đơn ảo hoặc nghi ngờ gian lận. Ngoài ra, người dùng cũng có thể bị hủy đơn do lỗi thanh toán hoặc trục trặc tài khoản.

Đại diện Lazada cho biết nền tảng này luôn khuyến khích người tiêu dùng phản ánh nếu gặp tình trạng đơn hàng bị hủy không rõ lý do hoặc nhà bán hàng có dấu hiệu vi phạm. "Chúng tôi sẽ xem xét, xử lý bằng các biện pháp như khóa sản phẩm, hạn chế hoặc khóa gian hàng. Người tiêu dùng nên ưu tiên mua tại các gian hàng chính hãng để được bảo đảm quyền lợi" - người này chia sẻ.

Hiện các sàn thương mại điện tử lớn khác vẫn chưa đưa ra bình luận về việc đơn hàng bị hủy trong mùa siêu sale.

Nhiều người săn sale được giá hời trên sàn thương mại điện tử nhưng lại bị huỷ ngang.

Mua nhầm sữa giả được đền gấp đôi Ở diễn biến khác, trước lo ngại về sữa giả và hàng kém chất lượng, Lazada Việt Nam vừa phối hợp với các thương hiệu sữa uy tín hàng đầu như Ensure, Pediasure, Nestlé NAN, Nutren Junior, Enfa, Hipp, Similac, Grow, Glucerna, Friso, Morinaga,.. cùng triển khai chương trình "Cam kết Sữa Chính Hãng" từ ngày 21-10. Theo Lazada, nếu người tiêu dùng phát hiện sản phẩm thuộc chương trình là hàng giả, hàng không chính hãng, người mua hàng sẽ nhận được mức đền bù gấp đôi số tiền đã thanh toán.

Trong trường hợp khách hàng nhận được sản phẩm chính hãng nhưng thời hạn sử dụng còn lại dưới 6 tháng, thương hiệu sẽ đền bù 50% giá trị đơn hàng. Chính sách này giúp người tiêu dùng yên tâm tiếp tục sử dụng sản phẩm trong khoảng thời gian hợp lý. Lazada cũng lưu ý người tiêu dùng chọn các sản phẩm có đầy đủ 3 dấu như tag (nhãn) "Sữa Chính Hãng" xuất hiện trực tiếp ở trang tìm kiếm; trang sản phẩm hiển thị dòng chữ "Cam kết sữa chính hãng - 100% Chính hãng". Ngoài ra, nhãn "Cam kết Sữa Chính Hãng" cũng được gắn trực tiếp trên banner sản phẩm và cửa hàng LazMall Flagship Store của những thương hiệu tham gia.



