"Tiểu tướng" Hứa Văn Chương đoạt Cúp Phương Trang

Đào Tùng

Từng vượt qua "lão sư" Nguyễn Thành Bảo ở vòng bảng, Hứa Văn Chương tái hiện chiến tích này ở trận chung kết để vô địch Cúp Cờ tướng quốc tế Phương Trang.

Dù 2 lần giành chiến thắng trước Nguyễn Thành Bảo, Hứa Văn Chương vẫn hết lời khen ngợi danh thủ chủ nhà. "Tây độc" là kỳ thủ mà anh không thể sử dụng những ván đấu, thế cờ đã chuẩn bị sẵn để đương đầu trong trận chung kết. Kỳ thủ tài năng của cờ tướng Trung Hoa cho rằng anh thực sự may mắn, tận dụng tốt nhất những sơ sẩy của đối thủ đàn anh để giành một cái kết trọn vẹn ngay lần đầu tham dự Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang 2025.

Khác với khi gặp nhau ở vòng bảng, Nguyễn Thành Bảo hiểu rõ đối thủ thực sự đáng gờm. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Hứa Văn Chương được cho là sở hữu lối chơi không khác mấy với các phần mềm cờ tướng - tức lối đánh hiện đại, nhịp độ chắc chắn, công thủ toàn diện và hầu như không có sai sót. Hứa Văn Chương là đại diện cho thế hệ kỳ thủ tinh nhuệ mới của Trung Quốc, với thứ hạng trong Top 30 của quốc gia được coi là cái nôi của cờ tướng thế giới.

"Tiểu tướng" Hứa Văn Chương đoạt Cúp Phương Trang - Ảnh 1.

Hứa Văn Chương (trái) giành chiến thắng xứng đáng tại Cúp Cờ tướng quốc tế Phương Trang. (Ảnh: ĐÔNG LINH)

Việc vượt qua "thần đồng" Hoa Thần Hạo (Hua Chen-hao) ở bán kết mang lại động lực tinh thần rất lớn cho Nguyễn Thành Bảo và "Tây độc" được kỳ vọng sẽ làm tốt hơn Hứa Văn Chương trong trận chung kết để giữ cúp vô địch ở lại Việt Nam. Kỳ thủ chủ nhà đã làm tốt phần việc của mình khi nắm lợi thế đi tiên ở ván cờ tiêu chuẩn, dồn ép Hứa Văn Chương vào thế trận pháo đầu chống bình phong mã.

Không nhiều bất ngờ đối với Hứa Văn Chương khi kỳ thủ trẻ Trung Quốc khéo léo triển khai quân bên cánh, nhanh chóng tạo ra một thế trận cân bằng. Đôi bên đã thi đấu rất tỉnh táo, mức độ chính xác của các nước đi lên đến gần 90% - theo ước tính của phần mềm ở trung cuộc, dẫn đến cả hai chấp nhận hòa ở ván cờ tiêu chuẩn sau 39 nước đi rất hay và kịch tính.

TIN LIÊN QUAN

Bước sang ván cờ nhanh, Hứa Văn Chương được đi trước đã tạo ra thế trận giàu sức tiến công. Có lúc, anh đẩy Nguyễn Thành Bảo vào thế khó với những nước đi bị phần mềm chấm điểm âm ở trung cuộc.

Vài nước đi táo bạo của Nguyễn Thành Bảo dù được đánh giá cao nhưng không thể làm xoay chuyển cục diện, để rồi phải chấp nhận bị Hứa Văn Chương đảo ngược tình hình. Dù còn ít thời gian hơn, song kỳ thủ Trung Quốc vẫn chống đỡ chính xác. Với lợi thế hơn quân, anh buộc "Tây độc" phải co cụm về phòng thủ trong thế bị động và chịu thua khi đồng hồ báo hết giờ.

Sau đồng hương Tưởng Xuyên (Jiang Chuan) ở giải đấu năm 2023, Hứa Văn Chương trở thành kỳ thủ Trung Quốc thứ hai đăng quang tại Cúp Cờ tướng quốc tế Phương Trang. Phần thưởng dành cho nhà vô địch năm nay là 25.000 USD (khoảng 675 triệu đồng), trong khi á quân Nguyễn Thành Bảo nhận 11.000 USD (khoảng 300 triệu đồng).

Hoa Thần Hạo thắng Vương Gia Thụy (Wang Jia-rui) ở trận tranh hạng ba, cùng xếp trên loạt hảo thủ như Lại Lý Huynh, Nguyễn Minh Nhật Quang, Uông Dương Bắc, Cheng Yin Lung (Hồng Kông - Trung Quốc), Lee Wen-ye (Malaysia), Đặng Hữu Trang...


Cúp Phương Trang Cúp Cờ tướng quốc tế Nguyễn Thành Bảo Hứa Văn Chương
