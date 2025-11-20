HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

TP HCM: Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức

Hồng Đào- Vân Nhi; Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO)- TP HCM xây dựng mô hình giáo dục an toàn, kỷ cương, thân thiện, sáng tạo, tăng cường tư vấn nghề nghiệp, nói không với bạo lực học đường.

Sáng 20-11, Sở GD-ĐT TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

TP HCM: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức - Ảnh 1.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT; ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP; ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành Ủy TP; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành Ủy TP; ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP; bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch HĐND TP; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP… cùng các nguyên lãnh đạo, nhà giáo lão thành, khách quốc tế, thầy cô giáo và nhân viên ngành GD-ĐT.

TP HCM: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức - Ảnh 2.

Đảng ủy- HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tặng hoa chúc mừng ngành GD-ĐT TP

TP HCM: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM, bắt tay đại biểu

TP HCM: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức - Ảnh 4.

Các khách mời tham tham dự chương trình

Tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT, ghi nhận chặng đường phát triển 50 năm của ngành GD-ĐT TP HCM, đi sau nhưng về trước, khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới và sáng tạo. 

Ngành GD-ĐT TP có 5 điểm sáng: Nâng cao dân trí, xã hội học tập và học tập suốt đời; nâng cao chất lượng nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tiên phong trong việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai; giáo dục toàn diện đức-trí-mỹ cho học sinh, trường học hạnh phúc; công tác xã hội hóa hiệu quả, được nhân dân đón nhận; giáo dục nghĩa tình, lan tỏa, trách nhiệm với cộng đồng.

TP HCM: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức - Ảnh 5.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị ngành GD-ĐT TP phải quán triệt triển khai và thực hiện Nghị quyết 71 theo chỉ đạo Thành ủy TP phù hợp đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của ngành. Tiếp tục đổi mới mô hình quản lý, nhà trường không chỉ là nơi thực thi mà còn tư vấn tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường xã về GD-ĐT; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ hoạt động giáo dục. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo để thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, gương học tập suốt đời. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiến tới đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Xây dựng mô hình giáo dục an toàn, kỷ cương, thân thiện, sáng tạo, chú trọng đạo đức, tăng cường tư vấn nghề nghiệp, nói không với bạo lực học đường.

TP HCM: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức - Ảnh 6.

Học sinh tham quan các mô hình triển lãm

"Tôi đề nghị Sở GD-ĐT TP tham mưu UBND TP sớm ban hành kế hoạch hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết 71, khai thác tối đa tiềm lực, phát huy vai trò của địa phương tiên phong, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đưa giáo dục TP có bước tiến bứt phá trong thời gian tới"- lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhấn mạnh.

TP HCM: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức - Ảnh 7.

Ngành GD-ĐT TP HCM nhận cờ UBND TP HCM

Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được ghi nhận vai trò đặc biệt của ngành GD-ĐT trong suốt tiến trình phát triển của đất nước và TP. "Ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm là ba nhiệm vụ trọng tâm, đặt giáo dục ở vị trí then chốt của chiến lược kiến thiết quốc gia. Mãi mãi ghi nhớ và trân trọng công lao của các thế hệ nhà giáo - những người đã cống hiến cả cuộc đời, thậm chí hy sinh xương máu cho sự nghiệp trồng người"-lãnh đạo TP nhấn mạnh.

TP HCM: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức - Ảnh 8.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại chương trình

Ông Được khẳng định phong trào thi đua yêu nước trong ngành GD-ĐT, kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang lại nhiều dấu ấn nổi bật, được minh chứng bằng việc TP HCM trở thành thành viên mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO vào năm 2024. "Đó là kết quả của quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP và sự cống hiến tận tâm, tận lực của đội ngũ nhà giáo"- ông nói.

TP HCM: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức - Ảnh 9.

Các tập thể và cá nhân được nhận bằng khen Bộ GD-ĐT TP HCM

Nhìn lại hành trình 50 năm của ngành GD-ĐT, ông Được xúc động nhắc đến những ngày TP còn bộn bề khó khăn, các thầy, cô đã biến những lớp học tạm bợ thành nơi ươm mầm tri thức đầu tiên. Các thế hệ đi sau tri ân sâu sắc đối với những hy sinh thầm lặng của các thế hệ nhà giáo tiền bối. "Các thầy cô giáo chính là mạch nguồn nuôi dưỡng trí tuệ, là rường cột vững chắc cho sự phát triển bền vững của TP mang tên Bác"-lãnh đạo TP nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho 9 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của ngành GD-ĐT.

Tin liên quan

Những câu chuyện nghề giáo xúc động tại lễ trao Giải thưởng Võ Trường Toản

Những câu chuyện nghề giáo xúc động tại lễ trao Giải thưởng Võ Trường Toản

(NLĐO) - 50 cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc trong toàn ngành nhận Giải thưởng Võ Trường Toản 2025 nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

"Ông giáo" trẻ với hướng rẽ từ kiếm tiền qua sư phạm

(NLĐO) - Ở tuổi 24, Thái Văn Huy (quê An Giang) là giảng viên trẻ nhất Trường CĐ Nghề TP HCM.

Tri ân người thầy trong kỷ nguyên mới của giáo dục Việt Nam

(NLĐO)- Tri ân người thầy không chỉ là sự nhắc nhớ về đạo lý "tôn sư trọng đạo", mà còn là sự khẳng định xã hội Việt Nam đang đặt lại đúng vị trí của giáo dục.

sở giáo dục thầy cô giáo lễ kỷ niệm xã hội học tập nhà giáo Việt nam
