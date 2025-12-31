HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

TPHCM cần hơn 313.000 lao động trong năm 2026

G.Nam

(NLĐO) - Năm 2026, TPHCM và các vùng công nghiệp lân cận dự kiến cần hơn 313.000 lao động, tập trung mạnh vào dịch vụ, sản xuất và logistics

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ TPHCM), nhu cầu nhân lực của TPHCM trong năm 2026 dự kiến vượt 313.000 vị trí việc làm. Trong đó, khu vực TPHCM (cũ) cần khoảng 136.340 lao động; Bình Dương (cũ) cần 105.080 lao động và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) cần 72.261 lao động.

Theo Trung tâm, cơ cấu nhu cầu nhân lực năm 2026 phản ánh rõ đặc thù phát triển kinh tế của từng địa phương, đồng thời cho thấy xu hướng phục hồi và mở rộng mạnh mẽ của sản xuất – dịch vụ sau giai đoạn biến động.

Phân hóa mạnh mẽ

Tại khu vực TPHCM (cũ), nhu cầu tuyển dụng tiếp tục tập trung vào các nhóm ngành dịch vụ – văn phòng, tài chính, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, bán lẻ, dịch vụ ăn uống (F&B), du lịch và chăm sóc khách hàng. Sự phục hồi tiêu dùng nội địa sau Tết được xác định là động lực chính thúc đẩy nhu cầu lao động tại khu vực trung tâm.

img

TPHCM đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao

Trong khi đó, Bình Dương (cũ) vẫn là "điểm nóng" về nhu cầu lao động phổ thông và lao động trực tiếp sản xuất. Các khu công nghiệp, nhà máy được dự báo sẽ tăng tốc sản xuất ngay từ đầu năm 2026 nhằm hoàn thành đơn hàng, kéo theo nhu cầu lớn về lao động vận hành dây chuyền, kỹ thuật và bảo trì.

Đối với Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), năm 2026 được dự báo là giai đoạn cao điểm của các ngành cảng biển, logistics, vận tải và dịch vụ hỗ trợ cảng. Hoạt động của cụm cảng Cái Mép – Thị Vải cùng các dự án logistics và tuyến hàng hải quốc tế gia tăng mạnh khiến nhu cầu nhân lực nghiêng về lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng cao trong lĩnh vực kho bãi, logistics cảng, kỹ thuật hàng hải và du lịch biển.

Xét theo nhóm ngành nghề, lao động giản đơn vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 39,82%. Công nghiệp chế biến và kỹ thuật chiếm 23,23%; thương mại – dịch vụ – logistics chiếm 8,99%. 

Các nhóm lao động chuyên môn cao gồm tài chính – kế toán – bất động sản chiếm 6,34%; hành chính – pháp luật – quản trị chiếm 4,83%; công nghệ thông tin – truyền thông chiếm 1,89%; giáo dục – xã hội chiếm 2,64% và y tế – chăm sóc sức khỏe chiếm 0,31%. 

Đáng chú ý, các ngành dịch vụ chất lượng cao, logistics, thương mại điện tử, tài chính – kế toán, công nghệ thông tin và du lịch – khách sạn – nhà hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng từ năm 2025 và được dự báo mở rộng mạnh trong năm 2026.

Thiếu hụt lao động đúng chuẩn

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho biết thị trường lao động năm 2026 vẫn đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động đúng chuẩn. 

Nguyên nhân chủ yếu đến từ dòng vốn FDI tiếp tục giải ngân và mở rộng sản xuất, vai trò trung tâm dịch vụ – tài chính – thương mại – logistics của TPHCM ngày càng được củng cố, cùng định hướng phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2025–2030 làm gia tăng nhu cầu nhân lực.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung lao động còn nhiều hạn chế. Tỉ lệ lao động có nghề ngắn hạn chỉ khoảng 8,2%; lực lượng lao động trên 45 tuổi chiếm hơn 20%, gặp khó khăn trong thích ứng kỹ năng mới. Đồng thời, tồn tại sự lệch pha giới tính khi cung lao động thiên về nữ, trong khi nhu cầu tuyển dụng lại nghiêng về lao động nam.

Bên cạnh đó, xu hướng tuyển dụng trực tuyến tiếp tục chiếm ưu thế, nhất là với các vị trí văn phòng, dịch vụ và công nghệ, đặt ra yêu cầu mới về kỹ năng số cho người lao động cũng như việc chuẩn hóa hồ sơ, phỏng vấn trực tuyến của hệ thống dịch vụ việc làm.

Để giảm áp lực thiếu hụt lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho biết sẽ tăng cường dự báo ngắn hạn, đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề ngắn hạn gắn với kỹ năng thực hành và ứng dụng công nghệ trong điều phối cung – cầu lao động giữa các khu vực trong năm 2026.

Tin liên quan

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

TP HCM đang tập trung giải bài toán thiếu nhân lực chất lượng cao cho các ngành mũi nhọn và chuyển đổi xanh

Đề xuất ưu đãi lớn để đào tạo nhân lực điện hạt nhân

(NLĐO) - Miễn học phí, học bổng tới 8,4 triệu đồng/tháng, tài trợ thực tập trong và ngoài nước... nằm trong số những ưu đãi

Giải pháp cho nhân lực ngành F&B

Ngành ẩm thực - đồ uống (F&B) đang tăng trưởng mạnh, liên tục mở rộng mô hình kinh doanh, nhưng lại rơi vào nghịch lý: thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

nguồn nhân lực Sở Nội vụ TPHCM khu công nghiệp lao động nhu cầu nhân lực nhu cầu tuyển dụng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo