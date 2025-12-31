TPHCM cần hơn 313.000 lao động trong năm 2026

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ TPHCM), nhu cầu nhân lực của TPHCM trong năm 2026 dự kiến vượt 313.000 vị trí việc làm. Trong đó, khu vực TPHCM (cũ) cần khoảng 136.340 lao động; Bình Dương (cũ) cần 105.080 lao động và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) cần 72.261 lao động.

Theo Trung tâm, cơ cấu nhu cầu nhân lực năm 2026 phản ánh rõ đặc thù phát triển kinh tế của từng địa phương, đồng thời cho thấy xu hướng phục hồi và mở rộng mạnh mẽ của sản xuất – dịch vụ sau giai đoạn biến động.

Phân hóa mạnh mẽ

Tại khu vực TPHCM (cũ), nhu cầu tuyển dụng tiếp tục tập trung vào các nhóm ngành dịch vụ – văn phòng, tài chính, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, bán lẻ, dịch vụ ăn uống (F&B), du lịch và chăm sóc khách hàng. Sự phục hồi tiêu dùng nội địa sau Tết được xác định là động lực chính thúc đẩy nhu cầu lao động tại khu vực trung tâm.

TPHCM đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao

Trong khi đó, Bình Dương (cũ) vẫn là "điểm nóng" về nhu cầu lao động phổ thông và lao động trực tiếp sản xuất. Các khu công nghiệp, nhà máy được dự báo sẽ tăng tốc sản xuất ngay từ đầu năm 2026 nhằm hoàn thành đơn hàng, kéo theo nhu cầu lớn về lao động vận hành dây chuyền, kỹ thuật và bảo trì.

Đối với Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), năm 2026 được dự báo là giai đoạn cao điểm của các ngành cảng biển, logistics, vận tải và dịch vụ hỗ trợ cảng. Hoạt động của cụm cảng Cái Mép – Thị Vải cùng các dự án logistics và tuyến hàng hải quốc tế gia tăng mạnh khiến nhu cầu nhân lực nghiêng về lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng cao trong lĩnh vực kho bãi, logistics cảng, kỹ thuật hàng hải và du lịch biển.

Xét theo nhóm ngành nghề, lao động giản đơn vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 39,82%. Công nghiệp chế biến và kỹ thuật chiếm 23,23%; thương mại – dịch vụ – logistics chiếm 8,99%.

Các nhóm lao động chuyên môn cao gồm tài chính – kế toán – bất động sản chiếm 6,34%; hành chính – pháp luật – quản trị chiếm 4,83%; công nghệ thông tin – truyền thông chiếm 1,89%; giáo dục – xã hội chiếm 2,64% và y tế – chăm sóc sức khỏe chiếm 0,31%.

Đáng chú ý, các ngành dịch vụ chất lượng cao, logistics, thương mại điện tử, tài chính – kế toán, công nghệ thông tin và du lịch – khách sạn – nhà hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng từ năm 2025 và được dự báo mở rộng mạnh trong năm 2026.

Thiếu hụt lao động đúng chuẩn

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho biết thị trường lao động năm 2026 vẫn đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động đúng chuẩn.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ dòng vốn FDI tiếp tục giải ngân và mở rộng sản xuất, vai trò trung tâm dịch vụ – tài chính – thương mại – logistics của TPHCM ngày càng được củng cố, cùng định hướng phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2025–2030 làm gia tăng nhu cầu nhân lực.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung lao động còn nhiều hạn chế. Tỉ lệ lao động có nghề ngắn hạn chỉ khoảng 8,2%; lực lượng lao động trên 45 tuổi chiếm hơn 20%, gặp khó khăn trong thích ứng kỹ năng mới. Đồng thời, tồn tại sự lệch pha giới tính khi cung lao động thiên về nữ, trong khi nhu cầu tuyển dụng lại nghiêng về lao động nam.

Bên cạnh đó, xu hướng tuyển dụng trực tuyến tiếp tục chiếm ưu thế, nhất là với các vị trí văn phòng, dịch vụ và công nghệ, đặt ra yêu cầu mới về kỹ năng số cho người lao động cũng như việc chuẩn hóa hồ sơ, phỏng vấn trực tuyến của hệ thống dịch vụ việc làm.

Để giảm áp lực thiếu hụt lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho biết sẽ tăng cường dự báo ngắn hạn, đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề ngắn hạn gắn với kỹ năng thực hành và ứng dụng công nghệ trong điều phối cung – cầu lao động giữa các khu vực trong năm 2026.