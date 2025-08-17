HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gia đình

Trái tim lạc nhịp

Trần Thái

Nhiều người cho rằng chỉ khi có hành động vượt quá giới hạn mới gọi là ngoại tình.

Chị Bích Nhi (32 tuổi, ngụ TP HCM) thú nhận chị nhận ra mình mong ngóng những buổi sáng đi làm theo một cách khác lạ. Không phải vì đang thực hiện dự án mới hay vì nơi làm việc luôn có những đồng nghiệp vui tính, mà vì… một người mới đến.

Cảm giác tội lỗi

Anh vào làm hơn một tháng, ngồi bàn kế bên. Mỗi lần anh bước qua, mùi nước hoa nhè nhẹ như len vào trí nhớ, đến mức về đến nhà vẫn còn lảng vảng trong tâm trí chị. Anh không nói lời vượt giới hạn nhưng những câu quan tâm kiểu "Sao hôm nay chị uống ít nước thế?" hay "Trưa nay mình đi ăn món chị thích nhé?" lại khiến chị có cảm giác được để ý, nâng niu.

Bên cạnh anh, chị được trò chuyện về sách, phim, thậm chí cả những giấc mơ vớ vẩn từng bỏ quên. Trong khi đó, chồng chị thường trở về nhà với gương mặt mệt mỏi, câu chuyện chung chỉ xoay quanh con cái và tiền bạc.

Nhiều đêm nằm cạnh chồng, chị cố nhắm mắt mà những mẩu chuyện ban trưa với anh đồng nghiệp lại hiện lên mồn một đến khó chịu. Cảm giác ấy vừa ngọt ngào vừa nhói buốt khiến chị hổ thẹn, sợ một ngày nào đó mình sẽ không muốn rút chân khỏi mớ cảm xúc mơ hồ này.

Anh Hân (36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cũng ở trong tình trạng tương tự. Dù đã có vợ và hai con trai nhưng vì lý do kinh tế nên gia đình mỗi người một nơi: con gửi cho ông bà nội, vợ ở luôn tại chỗ làm, còn anh thuê phòng trọ. Một tuần, vợ chồng mới gặp nhau một lần.

"Do đặc thù công việc nên tôi thường xuyên tiếp xúc và ăn cơm chiều với một người bạn nữ lâu năm. Chúng tôi có những câu nói, cử chỉ thân mật nhưng cả hai cố gắng không vượt qua giới hạn. Dù vậy, tôi nhận ra đầu óc mình lúc nào cũng căng thẳng, nghĩ về người ấy nhiều hơn tôi muốn" - anh Hân nói.

Trái tim lạc nhịp- Ảnh 1.

Minh họa AI: Trần Thái

Giữ ranh giới cảm xúc

Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng khẳng định cảm xúc mà chị Bích Nhi và anh Hân trải qua là điển hình của "ngoại tình tư tưởng".

"Đây là tình trạng một người duy trì sự kết nối cảm xúc, sự hấp dẫn và những tưởng tượng lãng mạn với người không phải bạn đời, dù chưa có hành vi thể xác" - ông Lê Văn Thắng giải thích.

Với chị Bích Nhi, những dòng tin nhắn ban đầu chỉ là xã giao nhưng theo thời gian, tần suất trò chuyện tăng, nội dung ngày càng riêng tư và quan trọng nhất là chị mong chờ phản hồi từ người ấy. Trong tâm lý học, đây là dấu hiệu hình thành "đối tượng gắn bó cảm xúc thay thế" khi nhu cầu được quan tâm và lắng nghe bắt đầu được đáp ứng bởi người ngoài.

Anh Hân cũng trải qua quá trình tương tự nhưng bối cảnh khác. Người vợ vắng mặt trong đời sống hằng ngày và cả đời sống tinh thần của anh trong thời gian dài. 

Trong khi đó, ở môi trường làm việc, khoảng trống này dần được lấp bởi "nguồn cung cảm xúc" mới từ nữ đồng nghiệp. Khi quá trình chia sẻ nội tâm chuyển hướng ra ngoài thì sự gắn kết trong hôn nhân yếu dần, dù hai người vẫn sống chung.

Chuyên gia Lê Văn Thắng nhấn mạnh cảm giác "ấm áp" hay "được lắng nghe" từ người ngoài chính là điểm khởi đầu của ngoại tình tư tưởng. 

Dạng ngoại tình này có thể phá hủy sự thân mật trong hôn nhân nhanh hơn ngoại tình thể xác, bởi nó làm thay đổi "trung tâm cảm xúc" của một người, thường kéo dài âm ỉ, khó nhận diện và dễ bị biện minh "chỉ là bạn bè".

Chuyên gia Lê Văn Thắng cũng chỉ ra với sự phổ biến của mạng xã hội và nền tảng nhắn tin, ngoại tình tư tưởng càng khó kiểm soát. Những tương tác nhỏ như "like", "thả tim", nhắn tin riêng cũng có thể trở thành "mồi lửa" cho sự gắn bó cảm xúc ngoài hôn nhân. Khi một người bắt đầu che giấu các cuộc trò chuyện, thay đổi thói quen để gặp ai đó hoặc cảm thấy hồi hộp, hưng phấn khi nghĩ đến họ hơn là nghĩ đến bạn đời nghĩa là ranh giới đã bị xô lệch.

"Cả chị Nhi và anh Hân đều ý thức mình đang ở "khu vực nguy hiểm" và cố gắng không tiến xa hơn. Nhưng sự hấp dẫn cảm xúc kéo dài mà không được xử lý sớm sẽ dễ dẫn đến ngoại tình thể xác hoặc khiến hôn nhân rơi vào tình trạng "chết lâm sàng" - ông Thắng nhấn mạnh.

Làm gì để giữ "ranh giới cảm xúc"? Theo chuyên gia, bước đầu tiên là thừa nhận cảm xúc và nguyên nhân khiến mình rung động với người ngoài, thay vì phủ nhận hay coi nhẹ. 

Quan trọng nhất là thiết lập ranh giới rõ ràng với người thứ ba, giữ tương tác ở mức chuyên nghiệp, tránh tạo không gian riêng tư dễ nảy sinh cảm xúc. Bên cạnh đó, cần tái kết nối với vợ/chồng bằng "thời gian chất lượng" hơn, duy trì giao tiếp cảm xúc cởi mở, chia sẻ áp lực và mong muốn. 

Một số kỹ thuật hỗ trợ gồm liệu pháp nhận thức, hành vi hay trị liệu cặp đôi, viết nhật ký cảm xúc để nhận diện, điều chỉnh suy nghĩ cũng giúp mối quan hệ trở nên an toàn và gắn kết hơn. 

Cần giữ tương tác ở mức chuyên nghiệp, tránh tạo không gian riêng tư dễ nảy sinh cảm xúc.


Tin liên quan

Làm mẹ đơn thân: Lựa chọn của trái tim

Làm mẹ đơn thân: Lựa chọn của trái tim

Không còn khép mình trong những khuôn mẫu truyền thống, nhiều phụ nữ chủ động chọn trở thành mẹ đơn thân, chấp nhận thách thức để tự mình xây dựng một gia đình

Ly hôn tuổi xế chiều

Nhiều cặp đôi chọn đường ai nấy đi khi đã ở tuổi bên kia con dốc cuộc đời. Điều gì tạo nên sự đổ vỡ?

Tìm thấy "điều hoàn hảo" trong những khác biệt

Học cách chấp nhận, thấu hiểu và trân trọng nhau, để biến những điều chưa trọn vẹn, hoàn hảo thành nét đẹp riêng của mối quan hệ

chuyên gia tâm lý Môi trường làm việc mạng xã hội mối quan hệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo