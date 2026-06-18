Truy xuất nguồn gốc vụ gần 100 người nghi ngộ độc bánh mì

Ngày 18-6, ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đề nghị triển khai các biện pháp điều tra, xử lý và tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Theo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp, địa phương đã ghi nhận gần 100 trường hợp xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sốt, tiêu chảy. Các bệnh nhân đều sử dụng bánh mì mua tại cơ sở Hồng Ngọc 37 ở phường Đạo Thạnh (tỉnh Tiền Giang cũ).

Sau khi xuất hiện triệu chứng, các nạn nhân được đưa đến các cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị. Vụ việc gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng thức ăn đường phố và thực phẩm ăn nhanh.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị, bảo đảm sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Đồng thời, ngành y tế địa phương phải khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Các đơn vị chức năng cần làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, rà soát việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở và xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm; yêu cầu các cơ sở chế biến thực phẩm ăn ngay tuân thủ nghiêm quy trình vệ sinh từ khâu nguyên liệu, chế biến, vận chuyển đến bảo quản.

Bên cạnh đó, Đồng Tháp cần tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và hàng quán thức ăn đường phố; rà soát những cơ sở từng vi phạm hoặc xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm để ngăn ngừa nguy cơ tái diễn.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 38 của Thủ tướng về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, theo dõi sát diễn biến vụ việc, kịp thời công khai kết quả điều tra để cảnh báo cộng đồng và báo cáo về Bộ Y tế theo quy định.