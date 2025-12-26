HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Từ 1-1-2026, TPHCM hỗ trợ toàn diện mức đóng BHYT cho 6 nhóm đối tượng đặc thù

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- 100% mức đóng BHYT là nỗ lực rất lớn của TPHCM nhằm hạn chế tối đa rào cản tài chính trong việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

BHXH TPHCM cho biết từ ngày 1-1-2026, 6 nhóm đối tượng đặc thù sẽ được TP hỗ trợ toàn diện mức đóng BHYT. Chính sách mới này góp phần củng cố mạng lưới an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn TP.

Từ 1-1-2026, TPHCM hỗ trợ toàn diện mức đóng BHYT cho 6 nhóm yếu thế - Ảnh 1.

Người cao tuổi TPHCM khám chữa bệnh BHYT

Cụ thể, sẽ mở rộng diện bao phủ BHYT cho 6 nhóm đối tượng đặc thù gồm: Người bệnh phong đang điều trị tại Bệnh viện Bến Sắn thuộc Sở Y tế; trẻ em độ tuổi từ đủ 6 đến dưới 16 tuổi, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại TP.

Bên cạnh đó còn có hộ nghèo và cận nghèo, theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương; người mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo.

Người cao tuổi (từ 60 đến dưới 65 tuổi), các trường hợp sống đơn thân, độc thân có thu nhập thấp hơn chuẩn nghèo đa chiều theo quy định. Người mắc bệnh hiểm nghèo và người khuyết tật nhẹ về thị giác, có thu nhập thấp hơn chuẩn nghèo đa chiều và có đăng ký cư trú tại TP.

Những người thuộc diện trên được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Đây là nỗ lực rất lớn của TP nhằm hạn chế tối đa rào cản tài chính trong việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân. Toàn bộ nguồn kinh phí để thực hiện chính sách này được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành.

