Từ vườn cao su đến bằng khen của Thủ tướng

Khi hay tin được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, anh Tô Trung Giang - công nhân (CN) quản lý khai thác mủ thuộc Đội Bến Củi, Công ty CP Cao su Tây Ninh - không giấu được xúc động. Với một người đã dành hơn 2 thập kỷ gắn bó với cây cao su, đây là phần thưởng đặc biệt, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong lao động và cống hiến.

Ba thế hệ gắn bó

"Tôi rất bất ngờ. Từ trước đến nay, tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc hằng ngày chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ được nhận bằng khen của Thủ tướng. Khi đơn vị hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng, tôi làm theo quy định nhưng không dám nghĩ mình sẽ được xét tặng" - anh Giang bộc bạch.

Niềm vui ấy càng ý nghĩa khi anh Giang là thế hệ thứ 3 trong gia đình gắn bó với nghề cao su. Mẹ và ông bà ngoại anh đều từng là CN cao su. Vì vậy, bằng khen của Thủ tướng không chỉ là niềm tự hào của riêng anh mà còn là niềm vui chung của cả gia đình.

Anh Giang chính thức vào nghề khai thác mủ cao su từ năm 2005. Từ nhỏ, anh đã quen với hình ảnh người thân thức dậy từ khi trời chưa sáng để ra lô khai thác. Chính môi trường ấy đã nuôi dưỡng tình yêu nghề và giúp anh thấu hiểu những giá trị của lao động.

CN khai thác mủ cao su phải làm việc trong điều kiện đặc thù. Mỗi đường cạo đều đòi hỏi độ chính xác để vừa bảo đảm sản lượng vừa duy trì sức sống của cây. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng yêu cầu sự kiên trì, cẩn trọng và tính kỷ luật cao. "Nghề này muốn làm tốt phải thật sự có trách nhiệm. Chỉ cần lơ là một chút là ảnh hưởng đến năng suất khai thác và chất lượng vườn cây" - anh Giang nhận xét.

Trong hơn 20 năm gắn bó với nghề, anh Giang chứng kiến nhiều đổi thay của ngành cao su. Từ phương thức sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, ngành này dần ứng dụng các quy trình kỹ thuật hiện đại, chú trọng chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững. Dù vậy, theo anh, yếu tố quyết định thành công vẫn là con người.

Anh Tô Trung Giang (giữa) tại điểm tập kết mủ cao su sau khi khai thác. Ảnh: AN NA

Từ một CN trực tiếp khai thác mủ cao su, anh Giang từng bước nâng cao tay nghề và được giao nhiệm vụ quản lý sản xuất. Dù ở vị trí nào, anh cũng đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhất phần việc được giao. Từ năm 2020 đến nay, anh liên tục đạt và vượt chỉ tiêu sản lượng. Riêng năm 2023, tổ sản xuất do anh quản lý đạt gần 445 tấn mủ, vượt hơn 22% kế hoạch.

Theo anh Giang, thành tích ấy là kết quả từ tinh thần đoàn kết của tập thể lao động. Anh luôn nhắc nhở CN bảo đảm ngày công, tuân thủ quy trình kỹ thuật, tận thu hiệu quả các loại mủ và chủ động hỗ trợ nhau trong công việc. Khi có người mắc bệnh hoặc nghỉ đột xuất, anh sắp xếp làm choàng để không bỏ trống diện tích khai thác.

Trong năm 2025, thu nhập bình quân của anh Giang là hơn 19 triệu đồng/tháng. Điều khiến anh tự hào không phải là thu nhập ổn định mà là cảm giác được góp sức làm ra những dòng mủ trắng từ chính công sức lao động của mình.

Lặng lẽ cống hiến

Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong công việc của anh Giang là năm 2018, khi anh đoạt giải nhất Hội thi "Bàn tay vàng" của Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Đây là sân chơi dành cho những CN khai thác mủ cao su có tay nghề xuất sắc, nơi các thí sinh phải thể hiện kỹ năng nghề nghiệp, độ chính xác trong khả năng xử lý các tình huống kỹ thuật. Anh Giang nhớ lại: "Khi được xướng tên nhận giải nhất, tôi rất vui vì những nỗ lực của mình đã được ghi nhận".

Sau thành tích này, anh Giang được tín nhiệm giao nhiệm vụ quản lý tổ sản xuất khai thác mủ. Trưởng thành từ thực tiễn lao động nên anh hiểu rõ những khó khăn của CN. Vì vậy, ngoài việc quản lý sản xuất, anh luôn tìm cách cải tiến công việc nhằm giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Năm 2022, anh Giang có 2 sáng kiến được Hội đồng Khoa học và Công nghệ Công ty CP Cao su Tây Ninh công nhận. Trong đó, sáng kiến sử dụng cây bắn dây dẫn mủ bằng sắt cho miệng cạo úp giúp CN lắp đặt dây dẫn nhanh hơn, hạn chế thất thoát mủ và giảm công lao động. Sáng kiến còn lại về vệ sinh ống dẫn của máy bơm mủ giúp loại bỏ cặn mủ hiệu quả hơn phương pháp thông thường, góp phần nâng cao chất lượng nguyên liệu và tiết kiệm thời gian cho CN.

Theo anh Giang, sáng kiến không nhất thiết phải là những công trình lớn mà có thể xuất phát từ những bất tiện nhỏ trong thực tế sản xuất. "Mỗi ngày CN đi làm đều có thể phát sinh vấn đề mới. Nếu chịu khó quan sát và suy nghĩ, CN sẽ tìm được cách làm hiệu quả hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn muốn làm tốt hơn hôm qua" - anh bày tỏ.

Nhìn lại hành trình hơn 2 thập kỷ, anh Giang cho rằng điều quý giá nhất không phải là các danh hiệu mà là niềm tin được giữ vững qua năm tháng. Anh từng trải qua giai đoạn khó khăn nhất của ngành cao su, từ năm 2012 đến 2015, khi giá mủ giảm sâu, thu nhập CN bị ảnh hưởng nặng nề và nhiều người rời vườn cây để tìm việc khác.

Tuy vậy, anh Giang vẫn lựa chọn ở lại bởi tin tưởng doanh nghiệp và ngành nghề từng nuôi sống gia đình mình nhiều năm sẽ vượt qua khó khăn. Thực tế cho thấy niềm tin ấy có cơ sở khi từ năm 2016 trở đi, hoạt động sản xuất - kinh doanh dần phục hồi, thu nhập của CN từng bước được cải thiện.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực bền bỉ của anh Giang. Quan trọng hơn, đó còn là sự tôn vinh dành cho những CN trực tiếp sản xuất - những người lặng lẽ cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp và ngành cao su Việt Nam.