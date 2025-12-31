GƯƠNG SÁNG CÔNG ĐOÀN: Khéo dung hòa lợi ích

Những năm qua, Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (SEHC; Khu Công nghệ cao TP HCM) luôn được đánh giá là Công đoàn cơ sở năng động, sáng tạo, đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp (DN). Nhiều mô hình, hoạt động do Công đoàn công ty khởi xướng không chỉ nhận được sự đồng thuận của ban giám đốc mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong tập thể hơn 6.000 NLĐ.

Gắn kết người lao động

Một trong những chương trình nổi bật, mang dấu ấn riêng của Công đoàn SEHC là Ngày hội Gia đình nhà máy SEHC, được phối hợp tổ chức cùng ban giám đốc từ năm 2024 và duy trì đều đặn 2 lần/năm. Đây là dịp hiếm hoi để NLĐ đưa cha mẹ, người thân đến tham quan môi trường làm việc - "ngôi nhà thứ hai" của mình.

Ngày hội đã để lại nhiều khoảnh khắc xúc động, giàu ý nghĩa. Đó là giây phút nữ công nhân Lê Thị Diệu Hằng (quê Phú Yên) bất ngờ trao tặng cha mẹ cặp nhẫn cưới trong niềm vui vỡ òa. Hay hình ảnh ban giám đốc trực tiếp trao quà tri ân đến cha mẹ của những nhân viên xuất sắc như một lời cảm ơn thầm lặng vì đã nuôi dưỡng, đồng hành với con em mình.

Không dừng lại ở cảm xúc, chương trình còn mang tính thực tiễn cao khi DN tạo điều kiện để cha mẹ NLĐ tham quan nhà máy, nhà ăn, nơi làm việc; đồng thời tổ chức nghỉ dưỡng tại khu du lịch cao cấp. Nhờ đó, người thân của NLĐ hiểu hơn về môi trường làm việc, an tâm khi con em mình gắn bó lâu dài với DN. Chính sự nhân văn này đã khiến Ngày hội Gia đình SEHC trở thành hoạt động được đông đảo NLĐ mong chờ.

Bà Kiều Ngọc Hoa tặng kem cho người lao động trong chương trình “Giải nhiệt ngày hè”. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Người khởi xướng chương trình là bà Kiều Ngọc Hoa, Giám đốc nhân sự kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn công ty. Theo bà Hoa, ý tưởng xuất phát từ mong muốn mang đến khoảng thời gian ý nghĩa để nhân viên được ở bên gia đình, đồng thời giúp cha mẹ hiểu, chia sẻ và đồng hành với con em trong công việc.

Không chỉ tạo dựng những giá trị tinh thần, bà Hoa cùng ban giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho NLĐ. Điển hình là Trung tâm Nâng cao sức khỏe NLĐ, cung cấp các dịch vụ chuyên biệt như vật lý trị liệu cho người đau mỏi cơ - xương - khớp; chăm sóc thai sản; siêu âm tổng quát; tổ chức các lớp yoga, gym nhằm nâng cao thể chất, giảm căng thẳng sau giờ làm việc.

Bên cạnh đó, hàng loạt chương trình quen thuộc nhưng giàu ý nghĩa như: "Phiên chợ nghĩa tình", "Phiên chợ 0 đồng", "Tết sum vầy", "Ngày hội trăng rằm"... Tất cả góp phần xây dựng môi trường làm việc nhân văn, gắn bó lâu dài.

Với hơn 10 năm gắn bó vai trò cán bộ Công đoàn, bà Kiều Ngọc Hoa nhận được sự tin yêu của đông đảo NLĐ. Năm 2015, khi Nhà máy Samsung tại Khu Công nghệ cao TP HCM đi vào hoạt động, bà Hoa về công tác, đồng thời đảm nhiệm 2 vị trí: Trưởng Phòng Nhân sự và cán bộ Công đoàn. Không ít ý kiến lo ngại việc "kiêm nhiệm" sẽ khó hoàn thành tốt nhiệm vụ, song thực tế cho thấy điều ngược lại.

"Làm nhân sự hay Công đoàn không mâu thuẫn nếu mình công tâm, đặt lợi ích chung lên trên hết. Khi dung hòa được lợi ích của DN và NLĐ thì việc tạo sự đồng thuận sẽ trở nên dễ dàng hơn" - bà Hoa chia sẻ. Nhờ sự khéo léo, am hiểu pháp luật và lắng nghe, bà đã góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại DN.

Sát thực tế, đúng nhu cầu

Cùng chung tinh thần ấy, tại Công ty CP Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (phường Vũng Tàu, TP HCM), bà Trần Thị Mỹ Dung - Quản đốc Phân xưởng, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn công ty - đã có hơn 10 năm gắn bó với công tác Công đoàn.

Theo bà Dung, làm Công đoàn không khó nhưng đòi hỏi sự cảm thông và thấu hiểu. Trong nhiều trường hợp, NLĐ gặp khúc mắc trong công việc, cuộc sống hoặc mối quan hệ với đồng nghiệp nhưng ngại chia sẻ trực tiếp với quản lý. Khi đó, Công đoàn chính là nơi họ tìm đến để được lắng nghe và tháo gỡ. "Thông qua việc lắng nghe, người cán bộ Công đoàn sẽ hiểu sâu hơn đời sống của NLĐ, từ đó đề xuất những chính sách, hoạt động sát thực tế, đúng nhu cầu" - bà Dung nói.

Bà dẫn chứng tại công ty, lao động nữ chiếm khoảng 2/3. Sau thời gian nghỉ thai sản, nhiều chị em gặp khó khăn do sức khỏe chưa hồi phục, con nhỏ thiếu người chăm sóc. Từ thực tế đó, Công đoàn đã đề xuất và được DN chấp thuận giảm 1 giờ làm việc mỗi ngày cho lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi, giúp họ có thêm thời gian chăm sóc gia đình, ổn định cuộc sống.

Song song đó, Công đoàn chủ động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn luật quy định. Cụ thể, NLĐ ốm đau ngoài chế độ BHXH còn được DN hỗ trợ thêm phụ cấp; lao động nữ thai sản được hỗ trợ 2 triệu đồng; NLĐ có từ 10 năm công tác trở lên được tặng "sổ cống hiến" trị giá 500.000 đồng/năm; hỗ trợ mua bảo hiểm rủi ro; thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết, hiếu - hỷ...

Hiện nay, Công đoàn công ty đang phối hợp với ban giám đốc chốt phương án chăm lo Tết cho hơn 250 NLĐ. Ngoài lương tháng 13, NLĐ còn được dự tiệc tất niên, tham gia bốc thăm may mắn và nhận phần quà Tết trị giá khoảng 1 triệu đồng gồm nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu. "Điều quan trọng nhất là để NLĐ cảm thấy mình được quan tâm, được sẻ chia và yên tâm gắn bó với DN" - bà Dung nhấn mạnh.



