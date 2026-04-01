U20 nữ Việt Nam ra quân ở đấu trường châu Á

Lúc 16 giờ hôm nay (1-4), U20 nữ Việt Nam chạm trán Trung Quốc ở trận mở màn U20 Asian Cup nữ 2026. Đại diện quốc gia tỉ dân là một trong những ứng viên hàng đầu, sẽ mang đến nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Okiyama Masahiko.

Từ khi giải đấu này ra đời vào năm 2002, U20 nữ Trung Quốc liên tục góp mặt trong top 4 và từng đăng quang cách đây 20 năm. Dù vậy, ở 2 lần tổ chức gần nhất, đội bóng Đông Á bất ngờ sa sút khi dừng bước ngay từ vòng bảng.

Tại U20 Asian Cup nữ 2026, Trung Quốc cho thấy khát vọng trở lại mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hoàn thành vòng loại với thành tích toàn thắng, ghi ít nhất 6 bàn mỗi trận và giữ sạch lưới.

U20 nữ Việt Nam quyết tâm hướng tới kết quả tốt nhất tại sân chơi châu lục. (Ảnh: VFF)

Năm 2024, U20 nữ Việt Nam từng nhận thất bại 1-6 trước đối thủ này ở lượt cuối bảng B.

Để chuẩn bị cho giải đấu năm nay, đội Việt Nam hội quân dài ngày, có nhiều trận giao hữu với các đội bóng được đánh giá cao hơn nhằm tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện đội hình. Đại diện Đông Nam Á đã 2 lần đối đầu U20 nữ Uzbekistan trước ngày sang Thái Lan. Kết quả, thầy trò HLV Masahiko có trận thắng đậm 4-0 và trận hòa 1-1.

Trước đó, U20 nữ Việt Nam để thua sát nút trước CLB nữ Bắc Kinh (Trung Quốc). Những tín hiệu tương đối tích cực từ loạt trận chuẩn bị, đặc biệt là khả năng chuyển đổi trạng thái và tinh thần thi đấu, cho thấy các cô gái trẻ đang có nhiều điểm tiến bộ đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, ở sân chơi châu lục, khoảng cách về trình độ chuyên môn vẫn còn lớn. Nhiều khả năng HLV Masahiko và các học trò sẽ ra quân với tâm thế thận trọng cao, ưu tiên sự an toàn nhằm hạn chế bàn thua và tạo lợi thế về hiệu số.

Cuộc cạnh tranh thực sự của U20 nữ Việt Nam sẽ nằm ở 2 trận còn lại tại bảng A, lần lượt gặp Thái Lan và Bangladesh. Trong khi đại diện Nam Á có phần lép vế hơn khi lần đầu góp mặt ở U20 Asian Cup nữ, màn chạm trán đội bóng xứ chùa vàng sẽ là cuộc quyết chiến cho tấm vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng.

Vòng chung kết U20 Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 18-4 tại Thái Lan. Top 4 đội mạnh nhất sẽ giành suất tham dự U20 World Cup nữ 2026 ở Ba Lan vào tháng 9 tới.



