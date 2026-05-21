Thời sự Xã hội

"Vàng tặc" tháo chạy vào rừng sâu, bỏ lại lán trại và dụng cụ đãi vàng

Quang Nhật

(NLĐO) - Lực lượng công an, quân đội tổ chức các tổ tuần tra, truy quét gắt gao, các đối tượng khai thác vàng trái phép đã tháo chạy vào rừng sâu

Sáng 21-5, lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra, truy quét tại khu vực khe Bùn, xã A Lưới 1, TP Huế phát hiện dấu hiệu có các đối tượng vào rừng đào đãi vàng trái phép.

Cận cảnh hoạt động vàng tặc tại A Lưới: Lực lượng chức năng truy quét gắt gao - Ảnh 1.

Một địa điểm có dấu hiệu đào đãi vàng trái phép bị tổ tuần tra phát hiện, xóa sổ

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ hơn 1.000 m ống dẫn nước cùng 3 khay đãi vàng và tiến hành tiêu hủy. Trong ngày, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng truy quét tại các khu vực còn lại.

Lực lượng chức năng triệt xóa các điểm khai thác vàng trái phép

Trước tình trạng khai thác vàng trái phép diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, cho biết từ ngày 16-5, địa phương đã lập 2 chốt kiểm soát tại các khu vực trọng điểm.

Mỗi chốt gồm 5 người thuộc lực lượng công an, quân đội và biên phòng, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Theo UBND xã A Lưới 1, ngày 19-5, lực lượng tại chốt số 1 tuần tra tại khu vực khe Bùn và phát hiện 2 lán trại dựng dọc bờ suối cùng nhiều dụng cụ phục vụ đào, đãi vàng.

Tại khe Li Leng, tổ công tác tiếp tục phát hiện 3 lán trại và 7 người đang khai thác vàng trái phép. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy vào rừng.

Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành tháo dỡ các lán trại, đồng thời tiêu hủy nhiều dụng cụ phục vụ đào đãi vàng.

Đến khoảng 8 giờ ngày 20-5, trong quá trình tiếp tục tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 lán trại mới cùng nhiều dấu vết khai thác mới, nghi sử dụng máy móc cơ giới. Nhiều dụng cụ phục vụ khai thác khoáng sản cũng bị thu giữ và tiêu hủy tại chỗ.

Hình ảnh lực lượng chức năng phát hiện, triệt xóa các điểm khai thác vàng trái phép

Công an cải trang bắt trọn ổ khai thác vàng trái phép

(NLĐO)- Khi lực lượng công an ập tới địa điểm khai thác vàng trái phép, có 3 đối tượng đang đào, đãi vàng, 2 đối tượng khác đi bán số vàng vừa khai thác được.

Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng khai thác vàng trái phép

(NLĐO) – Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản vàng trái phép.

Phó Chủ tịch tỉnh thị sát, kết luận sự thật việc khai thác vàng trái phép trong rừng sâu

(NLĐO)-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp thị sát khu vực có thông tin xảy ra việc khai thác vàng trái phép khiến nước sông ở Quảng Trị bị ô nhiễm. Từ thực tế hiện trường, vị lãnh đạo này khẳng định hiện không còn tình trạng khai thác vàng trái phép.

