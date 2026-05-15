HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vì sao Đông Á thống trị bóng đá nữ châu lục?

Hoàng Hiệp - Ảnh: AFC

(NLĐO) - Sự thống trị gần như tuyệt đối của bóng đá nữ Đông Á tại châu lục không còn là câu chuyện nhất thời.

Chiến lược đầu tư dài hạn

Trong nhiều năm qua, bóng đá nữ Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc luôn duy trì vị thế hàng đầu ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn các giải trẻ. Đặc biệt, nếu nhìn vào Giải U20 và U17 nữ châu Á năm nay, khoảng cách giữa khu vực Đông Á với phần còn lại của châu lục càng trở nên rõ rệt.

Vì sao Đông Á thống trị bóng đá nữ châu lục? - Ảnh 1.

U17 nữ Nhật Bản (trái) thắng dễ ĐKVĐ Đông Nam Á U17 nữ Úc ở bán kết châu lục

Trên đất Thái Lan, ngoại trừ U20 nữ Đài Bắc Trung Hoa dừng bước từ vòng bảng, cả 4 đội Đông Á còn lại đều tiến vào bán kết và giành vé dự U20 nữ World Cup 2026. Còn tại sân chơi đang diễn ra ở Trung Quốc, U17 nữ Úc đứng trước cơ hội trở thành đại diện đầu tiên ngoài Đông Á vào chơi trận chung kết.

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, trận thua toàn diện 0-4 trước Nhật Bản một lần nữa cho thấy sự chênh lệch trình độ lớn. Hay như chủ nhà Trung Quốc dù có quá trình chạy đà không thực sự hoàn hảo nhưng vẫn áp đảo các đối thủ như U17 nữ Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ.

Thành công này không đơn thuần là kết quả của một thế hệ tài năng. Tại Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc, bóng đá nữ không chỉ là phong trào thể thao mà đã trở thành chiến lược đầu tư dài hạn.

Tạo môi trường cạnh tranh từ sớm

Ở đất nước mặt trời mọc, các trường trung học và địa phương đều sở hữu những đội bóng có chất lượng huấn luyện cao, tạo nên môi trường cạnh tranh từ sớm. Năm 2006, học viện JFA Fukushima được thành lập với mục tiêu vừa đào tạo văn hóa, vừa phát triển kỹ năng bóng đá trong môi trường chuyên nghiệp. Đây cũng là nơi khởi đầu của Manaka Matsukubo, Quả bóng bạc Adidas tại U20 nữ World Cup 2024, và nhiều cầu thủ vừa đăng quang Asian Cup nữ 2026.

Vì sao Đông Á thống trị bóng đá nữ châu lục? - Ảnh 2.

Bóng đá nữ Triều Tiên thành công nhờ nền tảng đào tạo trẻ bài bản

Đặc biệt, Nhật Bản là quốc gia châu Á đầu tiên tổ chức giải vô địch quốc gia bán chuyên dành cho nữ vào năm 1989 (L-League, nay là Nadeshiko League). Đến năm 2020, giải chuyên nghiệp WE League ra đời, đánh dấu bước chuyển quan trọng. Khi bóng đá trở thành nghề nghiệp thực thụ, các nữ cầu thủ có thêm động lực để theo đuổi.

TIN LIÊN QUAN

Tương tự, bóng đá nữ Hàn Quốc cũng có hệ thống tuyển trạch và đào tạo tài năng trẻ ở các trường tiểu học, trung học và đại học. Mô hình này tạo ra nguồn cung cầu thủ liên tục và chất lượng, giúp các đội tuyển quốc gia có nhân sự dồi dào. Giải bán chuyên WK League được tổ chức từ năm 2009 cũng góp phần giảm bớt định kiến bóng đá chỉ dành cho nam giới tại đất nước Đông Á này.

Trung Quốc và Triều Tiên là 2 trong số rất ít quốc gia nhận ra tiềm năng của bóng đá nữ ngay từ giai đoạn sơ khai. Khi phần lớn thế giới vẫn còn hoài nghi khái niệm "nữ giới đá bóng", Trung Quốc đã đi trước với sự đầu tư bài bản, thống trị hoàn toàn châu lục với 7 chức vô địch liên tiếp tại Asian Cup nữ giai đoạn 1986-1999.

Ngay sau đó, kế hoạch đầu tư cho bóng đá nữ để xây dựng hình ảnh quốc gia từ cuối thập niên 1980 của Triều Tiên đã phát huy hiệu quả. Khoảng 20 năm tiếp theo, sự vươn lên mạnh mẽ của Triều Tiên khiến Nhật Bản phải chờ đến lần tham dự thứ 15 mới đăng quang châu Á.

Bóng đá nữ Triều Tiên được chính phủ đầu tư mạnh. Họ xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, đưa bóng đá vào giảng dạy ở các trường học và có nhiều chính sách ưu tiên cho các nữ cầu thủ.

Năm 2013, Trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng đi vào hoạt động, trở thành cơ sở đào tạo tài năng trẻ hàng đầu Triều Tiên. Đáng chú ý, thế hệ đầu tiên theo học tại đây đang là đương kim vô địch World Cup nữ ở cả cấp độ U17 và U20, cho thấy chiều sâu lực lượng đáng nể của nền bóng đá này.

Vì sao Đông Á thống trị bóng đá nữ châu lục? - Ảnh 3.

Vẫn còn khoảng cách lớn giữa bóng đá nữ Việt Nam (áo đỏ) với các thế lực hàng đầu châu lục

Ngoài cơ sở vật chất hay đầu tư tài chính, một yếu tố quan trọng khác nằm ở tư duy thi đấu. Cả Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc thường không phụ thuộc vào sức mạnh thể chất đơn thuần. Họ ưu tiên kỹ thuật cơ bản, khả năng phối hợp nhóm và tính tổ chức chiến thuật. Cầu thủ di chuyển đồng bộ, giữ cự ly phù hợp và xử lý tình huống rất tốt. Điều này tạo nên khác biệt lớn khi đối đầu với nhiều đội bóng châu Á vốn thiên về thể lực hoặc cảm hứng cá nhân.

Theo phân bổ hiện tại của LĐBĐ Thế giới (FIFA), châu Á có 4 suất dành cho lứa U17 và U20 cùng 6 suất dành cho tuyển quốc gia trực tiếp tham dự World Cup nữ. Với sự tiến bộ đáng kể của Úc ở cấp độ đội tuyển, cơ hội dành cho phần còn lại của châu Á vẫn rất hạn chế.


Tin liên quan

Bóng đá nữ: Hệ quả của hai hướng đi

Bóng đá nữ: Hệ quả của hai hướng đi

Chỉ trong 3 tháng, bóng đá nữ Philippines đi một mạch từ chiếc huy chương vàng SEA Games 33 đến tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2027.

FIFA: Các đội bóng đá nữ phải có ít nhất một HLV nữ từ năm 2026

(NLĐO) - FIFA vừa thông báo về yêu các CLB, đội tuyển phải có ít nhất là một HLV nữ trong thành phần ban huấn luyện tham gia các giải nữ trong hệ thống của họ.

Kế nhiệm HLV Mai Đức Chung, ông Hoàng Văn Phúc làm tân HLV trưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia

(NLĐO) - VFF đã bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc (62 tuổi) làm huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam kể từ ngày 1-5-2026.

bóng đá nữ Việt Nam bóng đá nữ cơ sở vật chất tài năng trẻ chiến lược đầu tư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo