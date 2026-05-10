Cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng

Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc quy mô lớn, xuyên quốc gia

Ngày 9-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can.

Trước đó, qua trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình liên kết thành các "liên minh" nhằm chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền, trong đó liên minh "OKVIP" giữ vai trò điều phối trung tâm.

Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan - nơi quản lý còn nhiều kẽ hở, thuận lợi cho việc ẩn danh. Công an Hà Tĩnh đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc và nền tảng trung gian tài chính naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Hệ thống này là trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa luân chuyển dòng tiền.

Chiêu trò của Chủ tịch Hội đồng IEMS với 80.000 người

Ngày 7-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Bộ Công an tiếp tục làm rõ đường dây lừa đảo tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trái phép quy mô lớn liên quan Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS). do ông Đỗ Văn Mạnh làm chủ tịch hội đồng.

Trong vụ việc trên, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Văn Mạnh cùng các đồng phạm Đặng Thị Huyền (nhân viên IEMS), Jayaprakash Ethamukkalam (quốc tịch Ấn Độ), đều về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan công an, năm 2020, Đỗ Văn Mạnh câu kết với nhiều người nước ngoài chuyển đổi một nền tảng học, thi, đào tạo ngoại ngữ trực tuyến thành một tổ chức giáo dục có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu có tên "Học viện Bright online LLC".Từ năm 2020 đến nay, nhóm của Đỗ Văn Mạnh tổ chức hơn 120 đợt thi với khoảng 80.000 người tham gia, thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng.

Cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng

Ngày 6-5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bá Hoan, cựu thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, nhóm cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, yêu cầu bổ sung tài liệu nhiều lần, gây khó dễ cho các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động, để buộc họ chi tiền "bôi trơn" khi xin cấp, cấp đổi giấy phép. Theo đó, cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều lần tổng 16,3 tỉ đồng. Cựu cục trưởng Tống Hải Nam nhận 14,3 tỉ đồng, hưởng lợi 8 tỉ đồng.

Tuyên án tử hình Hoài DJ

Ngày 7-5, TAND TPHCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Hoài (SN 1992, còn gọi là Hoài DJ) cùng các đồng phạm trong đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Tổng khối lượng chất cấm bị truy tố trong vụ án lên đến hơn 108 kg.

HĐXX đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoài về 3 tội danh: "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Với vai trò là chủ mưu, cầm đầu, Hoài phải chịu trách nhiệm chính về khối lượng ma túy lớn được đưa ra thị trường.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm

Ngày 7-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 61 người liên quan.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này đặt trụ sở hoạt động tại Campuchia, chuyên nhắm vào phụ nữ trung niên để lừa đảo thông qua hình thức đầu tư tiền ảo, ngoại hối trên các website giả mạo.

Người tình và mẹ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong bị khởi tố

Ngày 7-5, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) cùng người tình là Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người. Cả 2 bị cáo buộc đã bạo hành bé gái B.T.H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) dẫn đến tử vong.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Hiệp sống chung như vợ chồng với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú Tuyên Quang) tại một phòng trọ ở phường Phú Diễn (Hà Nội). Hiệp và Tâm khai đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng một tháng trước đó, với tần suất 2-3 ngày/lần.

Hai cựu thiếu tướng quân đội chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm

Tòa án Quân sự Trung ương vừa ra quyết định ngày 12-5 sẽ xét xử phúc thẩm 5 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hòa).

HĐXX đã triệu tập 414 bị hại có kháng cáo trong vụ án và một số người liên quan gồm Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Ngân hàng MBbank chi nhánh Bắc Sài Gòn. Vào tháng 1-2026, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên án sơ thẩm 2 cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân, và Hoàng Viết Quang, cựu phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng, cùng mức án 2 năm 6 tháng về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tòa cũng tuyên cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng phải chấp hành hình phạt tổng cộng là 26 năm 6 tháng tù; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh 17 năm tù; cựu Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên 20 năm tù và cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo", cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) 30 năm tù.

Mối liên kết giữa Phạm Nhật Vinh và "liên minh" Tất Thành Cang - Tề Trí Dũng trong đại án Sadeco

Chiều 4-5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến những sai phạm tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco).

Các cá nhân lãnh đạo tại Sadeco, IPC phối hợp với đại diện Công ty Nguyễn Kim đã thực hiện phương án phát hành 9 triệu cổ phiếu cho Nguyễn Kim với giá chỉ 40.000 đồng/cổ phiếu mà không qua đấu giá. Kết quả giám định sau đó cho thấy giá trị thực tế mỗi cổ phiếu lên tới 162.571 đồng. Sai phạm này đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 1.103 tỉ đồng, trong đó vốn Nhà nước bị thất thoát hơn 669 tỉ đồng.

