Xử lý một nhà thầu thi công dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài

Ngày 4-6, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế cho biết đang hoàn tất các thủ tục để chấm dứt hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm do chậm tiến độ thi công tại Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài.

Theo chủ đầu tư, ngày 29-5, Ban Quản lý dự án đã có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng. Dự kiến quyết định chính thức sẽ được ban hành vào ngày 6-6.

Dự án tuyến đường Tố Hữu nối dài về sân bay Phú Bài.

Trước đó, Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm đã bị xử phạt 2 lần với tổng số tiền 411 triệu đồng do vi phạm tiến độ theo hợp đồng. Ngoài việc xử phạt, chủ đầu tư cũng nhiều lần có văn bản nhắc nhở, đôn đốc và tổ chức họp yêu cầu nhà thầu tăng tốc thi công nhưng tiến độ vẫn không được cải thiện.

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài là công trình giao thông trọng điểm của TP Huế, được phê duyệt năm 2023 với tổng mức đầu tư 1.143 tỉ đồng, thời gian thực hiện 4 năm. Công trình khởi công ngày 20-1-2025.

Nhà thầu Đồng Tâm thi công chậm tiến độ.

Tuyến đường dài khoảng 9,59 km, điểm đầu tại khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương, điểm cuối kết nối nút giao đường Thuận Hóa với Quốc lộ 1 thuộc phường Phú Bài.

Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, gói thầu số 21 có giá trị hơn 583 tỉ đồng do liên danh các doanh nghiệp thực hiện. Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm phụ trách các hạng mục đường công vụ, đắp cát nền đường, hệ thống thoát nước, nền và mặt đường với tổng giá trị khoảng 196 tỉ đồng.

Theo đánh giá của chủ đầu tư, từ thời điểm khởi công đến nay, các hạng mục do doanh nghiệp này đảm nhận đạt khối lượng thấp so với yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án.

Trước đó, vào giữa tháng 4, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại I (các đô thị xanh) – dự án thành phần Thừa Thiên Huế đã có quyết định chấm dứt hợp đồng đối với Công ty CP 479 Hòa Bình, đơn vị thi công gói thầu số 28 (HU-CW07) gồm nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và đường 100m nối khu đô thị A và B khu An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý). Lý do là nhà thầu này thi công không đạt tiến độ theo hợp đồng và các cam kết đã ký kết.



Còn vào năm 2025, Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành - nhà thầu xây lắp gói thầu số 12 của dự án xây dựng tòa nhà Công nghệ thông tin (CNTT) TP Huế cũng "bỏ chạy" và được chủ đầu tư là Trung tâm CNTT TP Huế có quyết định chấm dứt hợp đồng.

Gói thầu này có giá trúng thầu 34,6 tỉ đồng, sau khi thực hiện được khoảng 44% khối lượng hợp đồng (bao gồm cả phần phát sinh), Công ty Công Thành không còn đủ khả năng tài chính để tiếp tục thi công khiến dự án đình trệ cho đến nay.











