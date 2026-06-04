Xử lý một nhà thầu thi công dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xử lý một nhà thầu thi công dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài

Q.Nhật

(NLĐO) - Đây là nhà thầu thứ 2 thi công dự án ở Huế bị chủ đầu tư đề nghị chấm dứt hợp đồng trong thời gian gần đây với cùng lý do là vi phạm tiến độ.

Ngày 4-6, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế cho biết đang hoàn tất các thủ tục để chấm dứt hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm do chậm tiến độ thi công tại Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài.

Theo chủ đầu tư, ngày 29-5, Ban Quản lý dự án đã có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng. Dự kiến quyết định chính thức sẽ được ban hành vào ngày 6-6.

Thêm một nhà thầu ở Huế bị "trảm" vì thi công "bầy hầy" - Ảnh 1.

Dự án tuyến đường Tố Hữu nối dài về sân bay Phú Bài.

Trước đó, Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm đã bị xử phạt 2 lần với tổng số tiền 411 triệu đồng do vi phạm tiến độ theo hợp đồng. Ngoài việc xử phạt, chủ đầu tư cũng nhiều lần có văn bản nhắc nhở, đôn đốc và tổ chức họp yêu cầu nhà thầu tăng tốc thi công nhưng tiến độ vẫn không được cải thiện.

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài là công trình giao thông trọng điểm của TP Huế, được phê duyệt năm 2023 với tổng mức đầu tư 1.143 tỉ đồng, thời gian thực hiện 4 năm. Công trình khởi công ngày 20-1-2025.

Thêm một nhà thầu ở Huế bị "trảm" vì thi công "bầy hầy" - Ảnh 2.

Nhà thầu Đồng Tâm thi công chậm tiến độ.

Tuyến đường dài khoảng 9,59 km, điểm đầu tại khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương, điểm cuối kết nối nút giao đường Thuận Hóa với Quốc lộ 1 thuộc phường Phú Bài.

Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, gói thầu số 21 có giá trị hơn 583 tỉ đồng do liên danh các doanh nghiệp thực hiện. Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm phụ trách các hạng mục đường công vụ, đắp cát nền đường, hệ thống thoát nước, nền và mặt đường với tổng giá trị khoảng 196 tỉ đồng.

Theo đánh giá của chủ đầu tư, từ thời điểm khởi công đến nay, các hạng mục do doanh nghiệp này đảm nhận đạt khối lượng thấp so với yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án.

Trước đó, vào giữa tháng 4, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại I (các đô thị xanh) – dự án thành phần Thừa Thiên Huế đã có quyết định chấm dứt hợp đồng đối với Công ty CP 479 Hòa Bình, đơn vị thi công gói thầu số 28 (HU-CW07) gồm nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và đường 100m nối khu đô thị A và B khu An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý). Lý do là nhà thầu này thi công không đạt tiến độ theo hợp đồng và các cam kết đã ký kết.

Còn vào năm 2025, Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành - nhà thầu xây lắp gói thầu số 12 của dự án xây dựng tòa nhà Công nghệ thông tin (CNTT) TP Huế cũng "bỏ chạy" và được chủ đầu tư là Trung tâm CNTT TP Huế có quyết định chấm dứt hợp đồng.

Gói thầu này có giá trúng thầu 34,6 tỉ đồng, sau khi thực hiện được khoảng 44% khối lượng hợp đồng (bao gồm cả phần phát sinh), Công ty Công Thành không còn đủ khả năng tài chính để tiếp tục thi công khiến dự án đình trệ cho đến nay.




Tin liên quan

Nhiều dự án chậm tiến độ, Đà Nẵng điểm mặt 5 nhà thầu

Nhiều dự án chậm tiến độ, Đà Nẵng điểm mặt 5 nhà thầu

(NLĐO) – Đà Nẵng yêu cầu xử lý 5 trường hợp nhà thầu không bảo đảm năng lực, thi công chậm tiến độ, công khai vi phạm trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

Từng bị “bắt quả tang” thảm nhựa khi trời mưa, nhà thầu lại xin tạm dừng thi công

(NLĐO) - Nhà thầu từng bị "bắt quả tang" thảm nhựa mặt đường lúc trời mưa nay có kiến nghị mới gửi chủ đầu tư xin tạm dừng thi công.

Thi công trở lại, vì sao nhà thầu cầu Vỹ Dạ vẫn bị chấm dứt hợp đồng?

(NLĐO) - Dù bố trí nhân lực thi công trở lại nhưng nhà thầu công trình mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý vẫn bị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng.

chấm dứt hợp đồng dự án chậm tiến độ nhà thầu trảm nhà thầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo