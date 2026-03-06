HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ nhà thầu "bỏ chạy" ở Huế: Bao giờ tái khởi động, chủ đầu tư cam kết gì?

Tin, ảnh; clip: Quang Tám

(NLĐO) - Chủ đầu tư dự án xây dựng toà nhà công nghệ thông tin đang tiến hành các bước mời thầu để thi công hoàn thiện các hạng mục mà nhà thầu cũ "bỏ chạy".

Ngày 6-3, ông Lê Vĩnh Chiến, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) TP Huế cho biết đơn vị vừa có buổi làm việc với các bên liên quan gồm đơn vị quản lý dự án và tư vấn thiết kế để bàn phương án tái khởi động gói thầu số 12 của dự án xây dựng tòa nhà CNTT TP Huế, sau khi nhà thầu thi công trước đó không còn khả năng tiếp tục thực hiện.

Hình ảnh dự án xây dựng tòa nhà CNTT TP Huế dang dở vào sáng 6-3.

Dự án xây dựng tòa nhà CNTT TP Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2021 và điều chỉnh vào năm 2025. Công trình có diện tích 3.569 m² tại phường Thanh Thủy, do Trung tâm CNTT TP Huế làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 50,5 tỉ đồng.

Vụ nhà thầu bỏ chạy ở Huế: Bao giờ tái khởi động dự án CNTT? - Ảnh 1.

Nếu nhà thầu không "bỏ chạy" thì tòa nhà này đã được xây xong từ ngày 30-6-2025.

Đến nay, dự án đã được bố trí gần 20 tỉ đồng vốn. Trong kế hoạch năm 2026, dự kiến tiếp tục bố trí thêm 15 tỉ đồng để triển khai các hạng mục còn lại.

Gói thầu số 12 – hạng mục chi phí xây lắp và thiết bị đợt 1 – có giá mời thầu gần 41 tỉ đồng. Nội dung gói thầu bao gồm thi công khối nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà để xe hai bánh, hạng mục phòng chống mối mọt, hệ thống cấp điện và toàn bộ thiết bị công trình.

Vụ nhà thầu bỏ chạy ở Huế: Bao giờ tái khởi động dự án CNTT? - Ảnh 2.

Bên phải là tòa nhà Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP Huế dù mới được khởi công nhưng tiến độ đã vượt tòa nhà CNTT.

Tháng 12-2023, liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành – Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát trúng thầu với giá gần 34,6 tỉ đồng. Theo hợp đồng, thời gian thực hiện đến ngày 30-6-2025. Trong liên danh này, Công ty Công Thành là nhà thầu chính phụ trách phần xây dựng cơ bản, còn Công ty Hoàng Nhật Phát đảm nhận phần phòng cháy chữa cháy.

Vụ nhà thầu bỏ chạy ở Huế: Bao giờ tái khởi động dự án CNTT? - Ảnh 3.

Dự án xin được gia hạn thực hiện đến 31-12-2026.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện được khoảng 44% khối lượng hợp đồng (bao gồm cả phần phát sinh), Công ty Công Thành không còn đủ khả năng tài chính để tiếp tục thi công. Ngày 18-7-2025, Trung tâm CNTT TP Huế đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với liên danh nhà thầu này.

Đến thời điểm chấm dứt hợp đồng, chủ đầu tư đã giải ngân khoảng 54% giá trị hợp đồng, tương đương gần 18,68 tỉ đồng. Trong đó, phần thanh toán khối lượng hoàn thành chiếm khoảng 70,3%, còn lại là giá trị tạm ứng. Hai nhà thầu bị xử phạt do chậm tiến độ, đăng tải lên cổng đấu thầu quốc gia và tịch thu hơn 1 tỉ đồng tiền bảo lãnh.

Theo ông Chiến, để tiếp tục dự án, gói thầu số 12 sẽ được thực hiện lại toàn bộ các thủ tục từ đấu thầu đến lựa chọn nhà thầu mới thi công phần khối lượng còn lại. Hồ sơ hiện đang được Sở Xây dựng và Sở Tài chính TP Huế xem xét, thẩm định.

Việc mời thầu lại từ đầu, ông Chiến cam kết sẽ không vượt quá tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt. Riêng đơn vị quản lý dự án vẫn giữ nguyên là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế.

Ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế cho biết, ngày 12-2 chủ đầu tư đã có tờ trình gửi UBND TP Huế đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2026.

Theo cam kết của chủ đầu tư, việc lựa chọn nhà thầu mới sẽ hoàn tất trước ngày 30-3 và giải ngân vốn trước ngày 30-6 theo chỉ đạo của UBND TP Huế.


Tin liên quan

Hình ảnh dự án toà nhà CNTT Huế sau khi nhà thầu ở Hà Nội “tháo chạy”

Hình ảnh dự án toà nhà CNTT Huế sau khi nhà thầu ở Hà Nội “tháo chạy”

(NLĐO) - Sau 2 tháng chấm dứt hợp đồng với nhà thầu yếu năng lực tài chính, dự án xây dựng toà nhà CNTT Huế vẫn còn dang dở, cửa đóng then cài.

Trước khi "chạy làng" khỏi gói thầu toà nhà CNTT Huế, nhà thầu kinh doanh ra sao?

(NLĐO) - Trong năm 2024, nhà thầu thi công gói thầu số 12 dự án toà nhà Trung tâm CNTT TP Huế, chỉ đạt lợi nhuận 1,4 triệu đồng.

Vụ "chạy làng" khỏi gói thầu Trung tâm CNTT TP Huế: Tái mời thầu liệu có vượt dự toán?

(NLĐO) - Chủ đầu tư đã thu hồi tiền bảo lãnh hợp đồng, tiến hành các bước để tái mời thầu thi công hoàn thành gói thầu sau khi nhà thầu cũ "chạy làng"

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo