Ngày 6-3, ông Lê Vĩnh Chiến, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) TP Huế cho biết đơn vị vừa có buổi làm việc với các bên liên quan gồm đơn vị quản lý dự án và tư vấn thiết kế để bàn phương án tái khởi động gói thầu số 12 của dự án xây dựng tòa nhà CNTT TP Huế, sau khi nhà thầu thi công trước đó không còn khả năng tiếp tục thực hiện.

Hình ảnh dự án xây dựng tòa nhà CNTT TP Huế dang dở vào sáng 6-3.

Dự án xây dựng tòa nhà CNTT TP Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2021 và điều chỉnh vào năm 2025. Công trình có diện tích 3.569 m² tại phường Thanh Thủy, do Trung tâm CNTT TP Huế làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 50,5 tỉ đồng.

Nếu nhà thầu không "bỏ chạy" thì tòa nhà này đã được xây xong từ ngày 30-6-2025.

Đến nay, dự án đã được bố trí gần 20 tỉ đồng vốn. Trong kế hoạch năm 2026, dự kiến tiếp tục bố trí thêm 15 tỉ đồng để triển khai các hạng mục còn lại.

Gói thầu số 12 – hạng mục chi phí xây lắp và thiết bị đợt 1 – có giá mời thầu gần 41 tỉ đồng. Nội dung gói thầu bao gồm thi công khối nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà để xe hai bánh, hạng mục phòng chống mối mọt, hệ thống cấp điện và toàn bộ thiết bị công trình.

Bên phải là tòa nhà Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP Huế dù mới được khởi công nhưng tiến độ đã vượt tòa nhà CNTT.

Tháng 12-2023, liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành – Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát trúng thầu với giá gần 34,6 tỉ đồng. Theo hợp đồng, thời gian thực hiện đến ngày 30-6-2025. Trong liên danh này, Công ty Công Thành là nhà thầu chính phụ trách phần xây dựng cơ bản, còn Công ty Hoàng Nhật Phát đảm nhận phần phòng cháy chữa cháy.

Dự án xin được gia hạn thực hiện đến 31-12-2026.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện được khoảng 44% khối lượng hợp đồng (bao gồm cả phần phát sinh), Công ty Công Thành không còn đủ khả năng tài chính để tiếp tục thi công. Ngày 18-7-2025, Trung tâm CNTT TP Huế đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với liên danh nhà thầu này.

Đến thời điểm chấm dứt hợp đồng, chủ đầu tư đã giải ngân khoảng 54% giá trị hợp đồng, tương đương gần 18,68 tỉ đồng. Trong đó, phần thanh toán khối lượng hoàn thành chiếm khoảng 70,3%, còn lại là giá trị tạm ứng. Hai nhà thầu bị xử phạt do chậm tiến độ, đăng tải lên cổng đấu thầu quốc gia và tịch thu hơn 1 tỉ đồng tiền bảo lãnh.

Theo ông Chiến, để tiếp tục dự án, gói thầu số 12 sẽ được thực hiện lại toàn bộ các thủ tục từ đấu thầu đến lựa chọn nhà thầu mới thi công phần khối lượng còn lại. Hồ sơ hiện đang được Sở Xây dựng và Sở Tài chính TP Huế xem xét, thẩm định.

Việc mời thầu lại từ đầu, ông Chiến cam kết sẽ không vượt quá tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt. Riêng đơn vị quản lý dự án vẫn giữ nguyên là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế.

Ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế cho biết, ngày 12-2 chủ đầu tư đã có tờ trình gửi UBND TP Huế đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2026.

Theo cam kết của chủ đầu tư, việc lựa chọn nhà thầu mới sẽ hoàn tất trước ngày 30-3 và giải ngân vốn trước ngày 30-6 theo chỉ đạo của UBND TP Huế.



