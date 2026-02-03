Âm thầm cống hiến

Không chỉ miệt mài trong phòng thí nghiệm hay xưởng máy, nhiều cán bộ, công nhân (CN) tại TP HCM đã và đang tạo ra những giá trị kinh tế lớn từ chính bàn tay, khối óc của mình. Những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật không chỉ mang lại lợi ích hàng tỉ đồng cho đơn vị mà còn lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp (DN), với tổ chức Công đoàn.

"Ươm mầm" nông nghiệp công nghệ cao

Hơn 18 năm gắn bó với lĩnh vực nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bà Nguyễn Thị Loan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao (trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM), được đồng nghiệp nhắc đến như một nhà khoa học tận tụy, một cán bộ Công đoàn giàu nhiệt huyết và là người "đứng mũi chịu sào" cho hàng loạt sáng kiến có giá trị thực tiễn cao.

Tốt nghiệp thạc sĩ ngành nuôi trồng thủy sản, vào công tác từ năm 2007, bà Loan sớm lựa chọn con đường nghiên cứu ứng dụng thay vì thuần túy học thuật. Với bà, khoa học chỉ thật sự có ý nghĩa khi tạo ra sản phẩm, mang lại sinh kế cho người dân và giá trị kinh tế cho xã hội.

Nổi bật là quy trình kỹ thuật thuần dưỡng cá tỳ bà bướm, mang lại hiệu quả hơn 672 triệu đồng mỗi năm trên diện tích 200 m²; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất giống cá chép Koi kiểu hình Taisho Sanshoku, đạt giá trị làm lợi hơn 524 triệu đồng/năm. Đặc biệt, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 2 giai đoạn ứng dụng hệ thống giám sát môi trường IoT tại huyện Cần Giờ đã mở ra hướng đi mới cho nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, cho hiệu quả kinh tế hơn 1,08 tỉ đồng/năm.

Bà Nguyễn Thị Loan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

Không dừng lại ở thủy sản, bà Loan còn tham gia xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp đô thị hiệu quả như nuôi lươn đồng theo tiêu chuẩn VietGAP, nuôi lươn không bùn ứng dụng công nghệ lọc tuần hoàn (RAS), trồng cây hương thảo trong nhà màng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, hay trồng sâm bố chính theo hướng hữu cơ.

Đáng chú ý, bà là tác giả của 2 tiến bộ kỹ thuật cấp quốc gia liên quan đến sản xuất nấm nhộng trùng thảo và nấm sữa trên môi trường không sử dụng nguyên liệu truyền thống, giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất và thân thiện với môi trường.

Theo đánh giá của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM, các sáng kiến của bà Loan không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn có giá trị lan tỏa, dễ chuyển giao cho nông dân, hợp tác xã và DN khởi nghiệp nông nghiệp.

Giữ cho xưởng máy an toàn, hiệu quả

Ở một lĩnh vực khác, ông Võ Tấn Định, Trưởng Ban Cơ điện - Phòng Kỹ thuật cơ điện, Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất, lại là minh chứng sinh động cho tinh thần sáng tạo không ngừng của người lao động (NLĐ) trực tiếp sản xuất.

Gắn bó với công ty từ năm 2011, xuất phát điểm là CN cơ khí bậc 3/7, ông Định từng bước tích lũy kinh nghiệm, am hiểu sâu hệ thống máy móc, thiết bị của DN. Với ông, mỗi sự cố kỹ thuật, mỗi điểm nghẽn trong dây chuyền sản xuất đều là "bài toán" cần lời giải. Qua đó, ông đã đề xuất và trực tiếp thực hiện 17 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mang lại tổng giá trị làm lợi và tiết kiệm hơn 1,59 tỉ đồng.

Nhiều sáng kiến tập trung vào hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất, giảm tiêu hao năng lượng và bảo đảm an toàn lao động như: cải tiến hệ thống đầu bơm thủy lực máy lưu hóa, làm lợi 425 triệu đồng; thi công lắp đặt nhà kho 400 m² bằng nguồn lực kỹ thuật tại chỗ, tiết kiệm 300 triệu đồng; cải tiến quy trình lọc nhớt định kỳ để nâng cao năng suất máy lưu hóa, làm lợi 268 triệu đồng.

Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, các cải tiến như hệ thống hút bụi, hệ thống nạp cho máy xử lý lõi, chuyển đổi điều khiển nhiệt độ sang SSR còn giúp cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ sức khỏe NLĐ và giảm rủi ro tai nạn trong sản xuất.

Trên cương vị Tổ trưởng cơ điện, ông Định còn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, kèm cặp CN trẻ. Giai đoạn 2020 - 2025, ông đã trực tiếp đào tạo bổ sung tay nghề cho 10 CN, đào tạo mới 4 nhân viên, đồng thời hỗ trợ nâng bậc tay nghề cho 20 CN - lao động trực tiếp tại xí nghiệp.

Mỗi người là một "hạt nhân đổi mới"

Điểm chung ở bà Nguyễn Thị Loan và ông Võ Tấn Định không chỉ là số lượng sáng kiến hay giá trị làm lợi, mà còn là sự gắn bó bền bỉ với tổ chức Công đoàn.

Cả hai đều là đoàn viên Công đoàn xuất sắc liên tục từ năm 2020 - 2024, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được UBND TP HCM và LĐLĐ thành phố tặng bằng khen. Riêng bà Nguyễn Thị Loan còn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2024, cùng 2 giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP HCM.

Theo đại diện Công đoàn cơ sở, chính môi trường khuyến khích sáng kiến, sự đồng hành của tổ chức Công đoàn đã tạo động lực để NLĐ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, dám thử nghiệm và kiên trì theo đuổi cải tiến.

Trong bối cảnh DN đứng trước nhiều thách thức về chi phí, năng suất và yêu cầu chuyển đổi công nghệ, những tấm gương lao động sáng tạo như bà Nguyễn Thị Loan và ông Võ Tấn Định cho thấy nguồn lực con người vẫn là yếu tố quyết định.

Từ phòng thí nghiệm đến nhà xưởng, từ mô hình nông nghiệp công nghệ cao đến dây chuyền sản xuất công nghiệp, các sáng kiến xuất phát từ thực tiễn lao động không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn khẳng định vai trò, vị thế của NLĐ trong thời kỳ mới.

Đó cũng chính là giá trị cốt lõi mà phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi - lao động sáng tạo đang hướng tới: mỗi NLĐ là một "hạt nhân đổi mới", cùng góp sức xây dựng DN và thành phố phát triển bền vững.

