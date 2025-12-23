Bảo vệ quyền lợi, lan tỏa nghĩa tình

Công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động là nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, đây cũng là một trong những chương trình đột phá mà Đại hội Công đoàn 3 tỉnh, thành (TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) trước khi sáp nhập đã đề ra. Do đó, những năm qua, Công đoàn TP HCM đã dồn lực, tập trung triển khai có hiệu quả công tác này, qua đó, giúp nhiều đoàn viên - lao động đòi lại quyền lợi hợp pháp, chính đáng đồng thời góp phần tích cực vào xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Hiệu quả thiết thực

Theo LĐLĐ TP HCM, giai đoạn 2023-2025, chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động đã phát huy hiệu quả thiết thực. Trong đó, công tác đối thoại, thương lượng tập thể được quan tâm đẩy mạnh; chất lượng thỏa ước lao động tập thể từng bước được nâng cao, nhiều thỏa ước có các điều khoản có lợi hơn cho người lao động (NLĐ) so với quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, hệ thống tư vấn pháp luật, nòng cốt là Trung tâm Tư vấn pháp luật thường xuyên tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên - lao động. Nổi bật nhất và tạo được dấu ấn trong đoàn viên - lao động là việc cử cán bộ tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho NLĐ tại tòa án theo quy định pháp luật góp phần khẳng định vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn.

Chẳng hạn, hồi tháng 3-2025, LĐLĐ thành phố đã cử các cán bộ của Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ thành phố tiếp nhận ủy quyền của 137 NLĐ làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Vinh Thông (KCN Tân Bình) khởi kiện doanh nghiệp (DN) ra tòa để đòi hơn 7,86 tỉ đồng nợ lương, BHXH. Sau khi nộp đơn ra tòa, công ty đã chi trả một phần tiền lương cho NLĐ (gần 568 triệu đồng).

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, trao quà cho đoàn viên. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hơn 6 tháng sau đó, TAND khu vực 9 - TP HCM đã tiến hành xét xử và ban hành 19 bản án sơ thẩm, 118 quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại tòa án. Trong đó, có chung phán quyết buộc công ty phải trả toàn bộ tiền lương còn nợ cho NLĐ, đồng thời truy đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ.

Chị Nguyễn Thị Kiều, một công nhân (CN), chia sẻ khi sự việc xảy ra chị cùng tập thể NLĐ rất hoang mang, lo quyền lợi bị mất trắng vì hiểu biết pháp luật hạn chế, không biết phải đi đâu, làm gì để buộc công ty thực hiện nghĩa vụ. "Lúc chúng tôi lo lắng nhất, Công đoàn thành phố đã vào cuộc, họ không chỉ chăm lo (2 đợt) mà còn đứng ra làm mọi việc để giúp chúng tôi đòi quyền lợi một cách hợp pháp. Nhờ đó, chúng tôi có thể an tâm tìm việc làm mới để mưu sinh và cảm nhận được rõ hơn về vai trò đại diện, bảo vệ của tổ chức Công đoàn" - chị Kiều bày tỏ.

Hay như vào tháng 9-2025, LĐLĐ thành phố đã cử ông Nguyễn Trung Ngạn - Ủy viên Ban Thường vụ - tham gia bảo vệ quyền lợi cho ông Hồ Thanh Thịnh (CN Công ty CP Thép Pomina 2) tại tòa án. Trước đó, vào tháng 8-2022, ông Thịnh bị tai nạn lao động khi đang làm việc, tỉ lệ thương tật 46%. Do không thể thỏa thuận được chi phí bồi thường chế độ và các chi phí điều trị, phục hồi theo quy định nên ông Thịnh khởi kiện ra tòa. Với sự đồng hành, trợ giúp của cán bộ LĐLĐ thành phố trước và trong quá trình khởi kiện, ông Thịnh đã được TAND khu vực 12 - TP HCM chấp nhận yêu cầu khởi kiện, buộc DN bồi thường tổng số tiền 199,4 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Trung Ngạn, trong nhiều vụ tranh chấp, NLĐ chưa nắm bắt thủ tục, quy định pháp luật nên khó khăn trong việc đòi quyền lợi. Một số vụ phải đeo đuổi nhiều năm trời mới có kết quả. Vì vậy, sự vào cuộc của các cấp Công đoàn là rất cần thiết. Ngoài hỗ trợ, hướng dẫn, tham gia bảo vệ trong các tranh chấp, Công đoàn cũng giúp NLĐ vững tin về quyền lợi chính đáng của mình được bảo vệ.

Chăm lo toàn diện

Song song với công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi NLĐ, những năm qua, Công đoàn TP HCM đã chú trọng đầu tư, nâng chất các chương trình chăm lo, hỗ trợ đoàn viên. Nội dung chăm lo thiết thực, phong phú, được tổ chức tập trung tại cơ sở đã góp phần đưa Công đoàn đến gần và chăm lo tốt hơn cho đoàn viên - lao động.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2023-2025, đã có gần 5 triệu lượt đoàn viên - lao động được các cấp Công đoàn thành phố chăm lo, hỗ trợ với tổng số tiền trên 3.244 tỉ đồng. Trong đó, nhiều chương trình đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Nổi bật là chương trình "Tết sum vầy - Xuân yêu thương" với hoạt động như: văn hóa, thể thao, thăm hỏi, tặng quà, tặng vé xe, vé tàu, vé máy bay cho đoàn viên, CN - lao động về quê đón Tết, "Gia đình CN vui Tết cùng thành phố", "Chợ Tết Công đoàn", "Chợ Tết 0 đồng", "Tấm vé nghĩa tình", vận động người sử dụng lao động hỗ trợ vé xe, tổ chức xe đưa NLĐ về quê đón Tết… đã góp phần mang đến cái Tết ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình cho hàng triệu lượt đoàn viên - lao động.

Nhờ có sự tiếp sức của tổ chức Công đoàn mà dịp Tết năm 2025, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hằng (quê Quảng Trị), CN tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Tài Lộc (phường Long Phước, TP HCM), đã có cơ hội sum họp cùng các con và người thân. Chị Hằng là CN còn chồng là lao động tự do với thu nhập không ổn định, thu nhập hằng tháng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng và gửi về quê nhờ ông bà chăm sóc các con.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn nên suốt 3 năm liền gia đình chị Hằng không thể về quê ăn Tết. Mãi đến dịp Tết 2025, nhờ sự hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn, gia đình chị mới được hưởng một cái Tết đoàn viên trọn vẹn. "Cảm xúc ấy khiến tôi nhớ mãi. Tôi rất mong Công đoàn TP HCM sẽ duy trì các hoạt động hỗ trợ thiết thực tương tự để sẻ chia với NLĐ" - chị tâm sự.

Hoạt động nổi bật khác là Tháng CN với những nội dung sôi nổi, thiết thực, hiệu quả như "Gian hàng 0 đồng", khám chữa bệnh miễn phí, chương trình "Mái ấm Công đoàn", "Trái tim nghĩa tình", "Vì sức khỏe NLĐ"… thực sự trở thành ngày hội lớn, đáng mong chờ của đội ngũ CN - lao động thành phố.

Đặc biệt, chương trình "Phúc lợi đoàn viên" được đổi mới, nâng chất đã đem đến nhiều lợi ích cho đoàn viên. Thông qua ký kết hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa, dịch vụ, chương trình "Phúc lợi đoàn viên" được triển khai rộng khắp trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng.

Các cấp Công đoàn đã phối hợp và ký kết thỏa thuận hợp tác với hàng trăm DN cung ứng dịch vụ, hàng hóa giá ưu đãi giảm từ 5%-30% đến tận tay NLĐ. Nhiều Công đoàn cơ sở tại DN và nhà trọ có đông CN - lao động còn thành lập "Điểm phúc lợi đoàn viên". Nhờ vậy, hàng trăm ngàn lượt đoàn viên - lao động được hưởng lợi từ chương trình này mỗi năm.

Ngoài ra, việc hỗ trợ tài chính cho đoàn viên - lao động được quan tâm thực hiện, các tổ chức tài chính đã hỗ trợ cho 500.109 lượt vay với tổng số tiền 15.071 tỉ đồng đã triển khai các chương trình hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp giúp NLĐ vượt qua khó khăn, hạn chế tín dụng đen.

Giai đoạn 2023-2025, các cấp Công đoàn TP HCM đã vận động thành lập mới 7.717 Công đoàn cơ sở, kết nạp hơn 1 triệu đoàn viên. Đến nay, LĐLĐ thành phố quản lý số lượng đoàn viên và Công đoàn cơ sở rất lớn, chiếm 1/4 cả nước với 22.486 Công đoàn cơ sở, 2,3 triệu đoàn viên.



