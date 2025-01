Cách ghi điểm khi nhảy việc

Kỹ năng công việc sẽ thay đổi

PwC - 1 trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới có trụ sở tại Mỹ, vừa công bố kết quả khảo sát từ 19.500 NLĐ tại 14 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có 1.000 NLĐ Việt Nam. Kết quả cho thấy 71% NLĐ Việt Nam tin rằng có thể phát triển kỹ năng nghề nghiệp tốt hơn so với đồng nghiệp trong khu vực (so với 57% tại châu Á - Thái Bình Dương); 75% cho rằng DN sẽ hỗ trợ họ học hỏi các kỹ năng mới trong tương lai (so với 52% tại khu vực); 64% đánh giá yêu cầu kỹ năng công việc sẽ thay đổi mạnh mẽ trong 5 năm tới.