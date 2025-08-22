Cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nhảy việc

Người lao động nên xác định rõ mục tiêu nghề nghiệp ngắn hạn và dài hạn, đồng thời so sánh cơ hội và rủi ro khi lựa chọn giữa công ty hiện tại với doanh nghiệp muốn chuyển đến.

Với kỳ vọng tìm kiếm mức lương tốt hơn, môi trường làm việc phù hợp hay cơ hội thăng tiến rộng mở hơn, không ít người sẵn sàng rời bỏ công việc hiện tại để bắt đầu hành trình mới. Song, nhảy việc không phải lúc nào cũng mang lại "quả ngọt". Quyết định thiếu cân nhắc có thể khiến người lao động (NLĐ) đối diện việc thất nghiệp kéo dài, mất đi những quyền lợi đã tích lũy, thậm chí bị gắn mác thiếu kiên định trong mắt nhà tuyển dụng.

Người toại nguyện, kẻ vỡ mộng

Sau 4 năm gắn bó với một công ty tiêu dùng nhanh ở TP HCM, chị Nguyễn Thị Mai, nhân viên marketing (tiếp thị), nhận thấy mức lương và quá trình thăng tiến không tương xứng năng lực của mình. Không chấp nhận giẫm chân tại chỗ, chị chủ động trau dồi kỹ năng digital marketing (tiếp thị kỹ thuật số) và ứng tuyển vào một tập đoàn đa quốc gia.

Ở nơi làm việc mới, chị Mai được tăng lương hơn 30%, hưởng phúc lợi đầy đủ, tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và trực tiếp quản lý những dự án quy mô lớn. "Chỉ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, tôi mới tìm thấy cơ hội phát triển xứng đáng. Quyết định này là bước ngoặt giúp tôi khẳng định giá trị bản thân và mở ra con đường sự nghiệp lâu dài" - chị bày tỏ.

Anh Trần Phi Hùng, kỹ sư công nghệ thông tin (IT) ở TP Hà Nội, cũng quyết định rời công ty cũ sau 6 năm gắn bó để gia nhập một doanh nghiệp (DN) start-up công nghệ. Thế nhưng, trái với lời hứa hẹn về mức lương hấp dẫn và môi trường làm việc "năng động, sáng tạo", DN này hoạt động thiếu định hướng, chiến lược thay đổi liên tục, dự án đình trệ, nhân sự nghỉ việc hàng loạt.

Thị trường lao động cạnh tranh gay gắt, người lao động cần chuẩn bị kỹ để không rơi vào thế bị động khi nhảy việc

Không chỉ mất khoản thưởng thâm niên ở công ty cũ, anh Hùng còn phải gánh chịu áp lực tài chính khi DN mới cắt giảm lương. "Tôi đã quá vội vàng, tưởng rằng nhảy việc sẽ mở ra cơ hội nhưng lại đánh mất sự ổn định. Đây là bài học đắt giá để tôi cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định về sự nghiệp" - anh thừa nhận.

Không như 2 trường hợp nêu trên, anh Lê Hoàng Anh, nhân viên bán hàng tại một công ty phân phối ở Đồng Nai, đang đắn đo trước lời mời hấp dẫn từ "đối thủ" của DN mình: Mức lương cao hơn 25% và cơ hội làm trưởng nhóm kinh doanh. Bởi lẽ, ở công ty hiện tại, anh có môi trường làm việc ổn định, đồng nghiệp gắn bó và sắp được xét thưởng quý.

Còn sang công ty kia, anh phải đối diện áp lực về chỉ tiêu, quy trình hoàn toàn khác và nguy cơ bị đánh giá "nhảy việc sớm" vì mới đi làm gần 2 năm. Vì vậy, anh vẫn đang cân nhắc giữa cơ hội phát triển nghề nghiệp và những rủi ro tiềm ẩn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Vì sao phải rời đi?

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, bà Nguyễn Thái Hà, CEO Công ty CP John Hunt (TP Hà Nội), đã chia sẻ góc nhìn đáng chú ý về thị trường lao động. Bà kể lại trường hợp tuyển dụng kế toán trưởng cho một DN tại TP HCM - nơi John Hunt nhận được gần 100 hồ sơ ứng tuyển cho vị trí này.

"Khi biết con số này, tôi đã có một khoảnh khắc tỉnh thức. Ngày nào tôi cũng tiếp xúc thông tin về thị trường lao động nhưng 100 CV (hồ sơ xin việc) cho vị trí kế toán trưởng thật sự khiến tôi bất ngờ. Đây vốn là vị trí có tính ổn định cao, chủ DN thường rất ít khi thay đổi nhân sự. Thế nhưng, số lượng ứng viên đông đến vậy cho thấy thị trường việc làm hiện nay khó khăn hơn nhiều người tưởng" - bà Hà nhìn nhận.

Theo CEO Công ty CP John Hunt, kế toán trưởng là người không chỉ nắm vững tình hình tài chính mà còn am hiểu toàn bộ bộ máy vận hành của DN. Thay đổi nhân sự vị trí này đòi hỏi quá trình bàn giao, thích nghi phức tạp, đồng thời yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm dày dạn. Việc cả trăm người ứng tuyển kế toán trưởng, trong đó không ít trường hợp từng giữ vị trí cao ở công ty cũ mà vẫn rơi vào cảnh thất nghiệp, cho thấy thị trường lao động đang có sự cạnh tranh gay gắt.

Ông Nguyễn Hoàng Thanh Chương, Giám đốc toàn quốc Dịch vụ Tư vấn tuyển dụng của Adecco Việt Nam (TP HCM), cho rằng NLĐ nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định nhảy việc. Trước hết, NLĐ nên xác định rõ mục tiêu nghề nghiệp ngắn hạn và dài hạn; việc thay đổi nơi làm việc là để tìm kiếm thu nhập cao hơn, cơ hội thăng tiến hay thử sức ở lĩnh vực mới? NLĐ cũng cần nhận diện rõ ràng lý do muốn rời đi - vì lương thưởng, môi trường hay định hướng phát triển - để tránh tình trạng thay đổi công ty nhưng vẫn gặp vấn đề cũ.

Bên cạnh đó, NLĐ cần so sánh cơ hội và rủi ro giữa 2 lựa chọn, liệu công ty hiện tại còn tiềm năng phát triển và DN mới có thật sự ổn định, phù hợp hay chỉ hấp dẫn ở bề nổi? "NLĐ cũng nên tìm hiểu kỹ văn hóa DN, chiến lược, giá trị cốt lõi và tình hình kinh doanh của công ty mới. Ngoài ra, cần chuẩn bị phương án tài chính dự phòng 3 - 6 tháng, trau dồi những kỹ năng cần thiết và có tâm thế sẵn sàng, trong trường hợp quá trình tìm việc kéo dài" - ông Chương khuyến cáo.

Bài toán nan giải Theo báo cáo về lương, thưởng và phúc lợi Việt Nam năm 2024 do Công ty CP Kết nối nhân tài (Talentnet, TP HCM) công bố, những người gen Z (sinh từ năm 1997 - 2012) đang dần chiếm lĩnh thị trường lao động. Song, thời gian gắn bó của nhiều người với một DN là chưa đầy 2 năm. Nghĩa là nhiều bạn trẻ rời đi trước khi được thăng chức, khiến DN khó xây dựng được lớp kế thừa ổn định. "Đây là bài toán nan giải cho sự phát triển của các DN, bởi ở đâu cũng cần có thế hệ tiếp nối" - bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Giám đốc Bộ phận Tư vấn nhân sự Talentnet, băn khoăn. Thực tế nêu trên cho thấy nếu NLĐ thiếu cân nhắc, quyết định nhảy việc có thể trở thành rào cản cho cả sự nghiệp cá nhân lẫn sự phát triển bền vững của DN.



