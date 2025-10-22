HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Cần nhất là kỹ năng thực chiến!

An Khánh

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, các doanh nghiệp (DN) không còn nhìn ứng viên qua lăng kính bằng cấp hay số năm kinh nghiệm.

Thay vào đó, họ quan tâm nhiều hơn đến năng lực thực tế, khả năng thích ứng và tinh thần cầu tiến. Khi tốc độ thay đổi của công nghệ và mô hình kinh doanh ngày càng nhanh, bằng cấp chỉ phản ánh quá khứ, còn kỹ năng và thái độ mới quyết định tương lai.

Nhiều nhà tuyển dụng cho rằng điều khiến họ "giữ chân" một ứng viên không phải là bảng điểm xuất sắc, mà là khả năng học hỏi và phối hợp trong môi trường làm việc liên tục biến động. Một nhân viên giỏi không chỉ biết làm đúng công việc mà còn biết chủ động đề xuất, sáng tạo và cùng đồng đội giải quyết vấn đề. Thực tế, có không ít ứng viên giỏi chuyên môn nhưng thiếu kỹ năng mềm - giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian - dẫn đến khó hòa nhập và không tạo ra giá trị bền vững cho tổ chức.

Ở chiều ngược lại, ứng viên trẻ lại thường rơi vào "bẫy" kỳ vọng quá cao. Nhiều bạn mong mức lương hấp dẫn, vị trí tốt nhưng chưa sẵn sàng đầu tư thời gian rèn luyện hoặc chấp nhận thử thách ở vị trí khởi đầu. Chính sự lệch pha giữa kỳ vọng và thực tế khiến DN khó tuyển, còn người lao động (NLĐ) khó có cơ hội.

Để thu hẹp khoảng cách này, các trường đại học, cao đẳng cần phối hợp chặt chẽ với DN trong việc thiết kế chương trình đào tạo. Đưa sinh viên đi thực tập, trải nghiệm nghề sớm để hiểu thực tế, không chỉ học lý thuyết. DN có thể tham gia quá trình giảng dạy, hướng dẫn kỹ năng nghề hoặc phỏng vấn thử, giúp sinh viên làm quen với môi trường thật. DN cũng nên mở rộng kênh thực tập, đào tạo tại chỗ, giúp người trẻ làm quen với văn hóa DN và yêu cầu thực tế.

Với NLĐ, thay vì chỉ chạy theo bằng cấp, hãy đầu tư vào kỹ năng - từ giao tiếp, tư duy phản biện đến khả năng sử dụng công nghệ, bởi đó là "tấm vé" giúp họ bước vào thị trường việc làm hiện đại. Trong thời đại cạnh tranh bằng năng lực, DN không tìm người giỏi nhất, mà tìm người phù hợp nhất - người có thể cùng họ thích ứng, phát triển và tạo giá trị lâu dài.

Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò của các tổ chức nghề nghiệp và cơ quan quản lý lao động. Ngoài hỗ trợ kết nối cung - cầu nhân lực thông qua các sàn việc làm, ngày hội nghề nghiệp, cần cung cấp dữ liệu thị trường lao động minh bạch để NLĐ định hướng rõ hơn con đường nghề nghiệp cho tương lai. 

Tin liên quan

Tăng khả năng cạnh tranh với kỹ năng số

Tăng khả năng cạnh tranh với kỹ năng số

Phát triển kỹ năng số sẽ giúp người lao động nâng cao hiệu suất công việc và tăng khả năng cạnh tranh

4 nhóm kỹ năng thiết yếu cho sinh viên ngành du lịch

(NLĐO) – Qua 2 năm thực hiện, chương trình “Học tập trọn đời” đã đào tạo kỹ năng thiết yếu cho hàng trăm sinh viên ngành du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng.

Nâng kỹ năng, ổn định việc làm

Chỉ trong 2 năm, chị Nguyễn Thị Hoa (quê Thanh Hóa) đã phải đổi 3 công việc do các chủ sử dụng lao động chỉ tuyển ngắn hạn

Môi trường làm việc thị trường lao động nhà tuyển dụng chương trình đào tạo kỹ năng nghề sử dụng công nghệ làm việc nhóm ứng viên kỹ năng mềm kỹ năng thực chiến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo