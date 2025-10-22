Cần nhất là kỹ năng thực chiến!

Thay vào đó, họ quan tâm nhiều hơn đến năng lực thực tế, khả năng thích ứng và tinh thần cầu tiến. Khi tốc độ thay đổi của công nghệ và mô hình kinh doanh ngày càng nhanh, bằng cấp chỉ phản ánh quá khứ, còn kỹ năng và thái độ mới quyết định tương lai.

Nhiều nhà tuyển dụng cho rằng điều khiến họ "giữ chân" một ứng viên không phải là bảng điểm xuất sắc, mà là khả năng học hỏi và phối hợp trong môi trường làm việc liên tục biến động. Một nhân viên giỏi không chỉ biết làm đúng công việc mà còn biết chủ động đề xuất, sáng tạo và cùng đồng đội giải quyết vấn đề. Thực tế, có không ít ứng viên giỏi chuyên môn nhưng thiếu kỹ năng mềm - giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian - dẫn đến khó hòa nhập và không tạo ra giá trị bền vững cho tổ chức.

Ở chiều ngược lại, ứng viên trẻ lại thường rơi vào "bẫy" kỳ vọng quá cao. Nhiều bạn mong mức lương hấp dẫn, vị trí tốt nhưng chưa sẵn sàng đầu tư thời gian rèn luyện hoặc chấp nhận thử thách ở vị trí khởi đầu. Chính sự lệch pha giữa kỳ vọng và thực tế khiến DN khó tuyển, còn người lao động (NLĐ) khó có cơ hội.

Để thu hẹp khoảng cách này, các trường đại học, cao đẳng cần phối hợp chặt chẽ với DN trong việc thiết kế chương trình đào tạo. Đưa sinh viên đi thực tập, trải nghiệm nghề sớm để hiểu thực tế, không chỉ học lý thuyết. DN có thể tham gia quá trình giảng dạy, hướng dẫn kỹ năng nghề hoặc phỏng vấn thử, giúp sinh viên làm quen với môi trường thật. DN cũng nên mở rộng kênh thực tập, đào tạo tại chỗ, giúp người trẻ làm quen với văn hóa DN và yêu cầu thực tế.

Với NLĐ, thay vì chỉ chạy theo bằng cấp, hãy đầu tư vào kỹ năng - từ giao tiếp, tư duy phản biện đến khả năng sử dụng công nghệ, bởi đó là "tấm vé" giúp họ bước vào thị trường việc làm hiện đại. Trong thời đại cạnh tranh bằng năng lực, DN không tìm người giỏi nhất, mà tìm người phù hợp nhất - người có thể cùng họ thích ứng, phát triển và tạo giá trị lâu dài.

Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò của các tổ chức nghề nghiệp và cơ quan quản lý lao động. Ngoài hỗ trợ kết nối cung - cầu nhân lực thông qua các sàn việc làm, ngày hội nghề nghiệp, cần cung cấp dữ liệu thị trường lao động minh bạch để NLĐ định hướng rõ hơn con đường nghề nghiệp cho tương lai.