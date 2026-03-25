Choáng với số tiền nợ bảo hiểm của công ty thi công cầu "đủng đỉnh" tại Huế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Choáng với số tiền nợ bảo hiểm của công ty thi công cầu "đủng đỉnh" tại Huế

Tin, ảnh; clip: Quang Tám

(NLĐO) - Không chỉ đối diện với việc bị chấm dứt hợp đồng thi công cầu, doanh nghiệp này đang nợ các khoản đóng bảo hiểm cho người lao động với số tiền khủng.

Ngày 25-3, Sở Tài chính TP Huế cho biết đã có văn bản gửi UBND TP Huế kiến nghị chấm dứt hợp đồng thi công Gói thầu số 28 (HU-CW07) thuộc Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – dự án thành phần Thừa Thiên Huế đối với Công ty CP 479 Hòa Bình có trụ sở tại tỉnh Nghệ An.

Công ty CP 479 Hòa Bình đối diện nợ bảo hiểm xã hội khủng tại Huế - Ảnh 1.

Cầu Vỹ Dạ vẫn chưa hoàn thành đúc dầm.

Gói thầu này bao gồm các hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu A và B thuộc Khu đô thị mới An Vân Dương (phường Vỹ Dạ, TP Huế).

Theo Sở Tài chính, việc đề xuất chấm dứt hợp đồng xuất phát từ việc nhà thầu vi phạm các điều khoản đã ký kết, không còn đủ năng lực thực hiện, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ cũng như chất lượng công trình...

Cầu Vỹ Dạ thi công nửa vời.

Dự án được khởi công từ ngày 6-7-2021, với thời gian thực hiện hợp đồng là 59 tháng 24 ngày. Tuy nhiên đến nay, giá trị giải ngân mới đạt khoảng 78,8 tỉ đồng. Trong quá trình triển khai, nhà thầu liên tục vi phạm cam kết, bị chủ đầu tư nhiều lần nhắc nhở, đốc thúc và đã bị xử phạt tổng cộng 1,5 tỉ đồng.

Choáng với số tiền nợ bảo hiểm của công ty thi công cầu "đủng đỉnh" tại Huế - Ảnh 1.

Cầu Như Ý đã thông xe nhưng chưa hoàn thiện lan can, điện chiếu sáng, lề bộ hành.

Đáng chú ý, ngày 28-2, Công ty CP 479 Hòa Bình từng cam kết tiến độ thi công trở lại từ ngày 1-3 và hoàn thành vào ngày 30-6. Thế nhưng, từ thời điểm đó đến nay, doanh nghiệp này không triển khai thi công, các hạng mục đều chậm tiến độ so với cam kết.

Cầu Như Ý thi công còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành.

Ban Quản lý dự án đã phát đi 12 văn bản cảnh báo chậm tiến độ và 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Dù đã có nhiều cuộc họp với những cam kết "tăng tốc" từ phía nhà thầu, nhưng đến nay tình hình vẫn không được cải thiện.

Đối với phần khối lượng còn lại trị giá hợp đồng với Công ty CP 479 Hoà Bình khoảng 20 tỉ đồng, Sở Tài chính kiến nghị lựa chọn nhà thầu khác để tiếp tục thực hiện. Trường hợp không có đơn vị tham gia, phần việc này sẽ được xem xét bổ sung vào gói thầu HU-CW13 để tổ chức đấu thầu theo quy định. Dự kiến, cầu Như Ý và cầu Vỹ Dạ sẽ hoàn thành vào tháng 1-2027.

Không chỉ đối mặt nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng và xử phạt, Công ty CP 479 Hòa Bình còn đang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp với số tiền lớn. 

Theo số liệu công bố mới nhất từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, doanh nghiệp này đã chậm đóng bảo hiểm trong 28 tháng cho 181 lao động, với tổng số tiền hơn 18,23 tỉ đồng.

Đáng nói, từ ngày 1-3 đến 18-3, công ty này không đóng thêm bất kỳ khoản nào cho người lao động.


Khó hiểu trước việc "đủng đỉnh" của 1 nhà thầu thi công công trình quan trọng ở Huế

(NLĐO) - Sau khi bị phạt 1,5 tỉ đồng vì chậm tiến độ, nhà thầu vẫn thi công đủng đỉnh, nhiều hạng mục cam kết tiến độ theo mốc thời gian vẫn không triển khai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo