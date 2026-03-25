Choáng với số tiền nợ bảo hiểm của công ty thi công cầu "đủng đỉnh" tại Huế

Ngày 25-3, Sở Tài chính TP Huế cho biết đã có văn bản gửi UBND TP Huế kiến nghị chấm dứt hợp đồng thi công Gói thầu số 28 (HU-CW07) thuộc Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – dự án thành phần Thừa Thiên Huế đối với Công ty CP 479 Hòa Bình có trụ sở tại tỉnh Nghệ An.



Cầu Vỹ Dạ vẫn chưa hoàn thành đúc dầm.

Gói thầu này bao gồm các hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu A và B thuộc Khu đô thị mới An Vân Dương (phường Vỹ Dạ, TP Huế).

Theo Sở Tài chính, việc đề xuất chấm dứt hợp đồng xuất phát từ việc nhà thầu vi phạm các điều khoản đã ký kết, không còn đủ năng lực thực hiện, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ cũng như chất lượng công trình...

Cầu Vỹ Dạ thi công nửa vời.

Dự án được khởi công từ ngày 6-7-2021, với thời gian thực hiện hợp đồng là 59 tháng 24 ngày. Tuy nhiên đến nay, giá trị giải ngân mới đạt khoảng 78,8 tỉ đồng. Trong quá trình triển khai, nhà thầu liên tục vi phạm cam kết, bị chủ đầu tư nhiều lần nhắc nhở, đốc thúc và đã bị xử phạt tổng cộng 1,5 tỉ đồng.

Cầu Như Ý đã thông xe nhưng chưa hoàn thiện lan can, điện chiếu sáng, lề bộ hành.

Đáng chú ý, ngày 28-2, Công ty CP 479 Hòa Bình từng cam kết tiến độ thi công trở lại từ ngày 1-3 và hoàn thành vào ngày 30-6. Thế nhưng, từ thời điểm đó đến nay, doanh nghiệp này không triển khai thi công, các hạng mục đều chậm tiến độ so với cam kết.

Cầu Như Ý thi công còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành.

Ban Quản lý dự án đã phát đi 12 văn bản cảnh báo chậm tiến độ và 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Dù đã có nhiều cuộc họp với những cam kết "tăng tốc" từ phía nhà thầu, nhưng đến nay tình hình vẫn không được cải thiện.

Đối với phần khối lượng còn lại trị giá hợp đồng với Công ty CP 479 Hoà Bình khoảng 20 tỉ đồng, Sở Tài chính kiến nghị lựa chọn nhà thầu khác để tiếp tục thực hiện. Trường hợp không có đơn vị tham gia, phần việc này sẽ được xem xét bổ sung vào gói thầu HU-CW13 để tổ chức đấu thầu theo quy định. Dự kiến, cầu Như Ý và cầu Vỹ Dạ sẽ hoàn thành vào tháng 1-2027.

Không chỉ đối mặt nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng và xử phạt, Công ty CP 479 Hòa Bình còn đang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp với số tiền lớn.

Theo số liệu công bố mới nhất từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, doanh nghiệp này đã chậm đóng bảo hiểm trong 28 tháng cho 181 lao động, với tổng số tiền hơn 18,23 tỉ đồng.

Đáng nói, từ ngày 1-3 đến 18-3, công ty này không đóng thêm bất kỳ khoản nào cho người lao động.



