Chủ tịch UBND TP Huế: Mọi dự án, hoạt động liên quan đến di tích cần lắng nghe ý kiến nhiều chiều

Chiều 9-1, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

Ông Nguyễn Khắc Toàn: Mọi dự án, hoạt động liên quan đến di tích cần được trình bày rõ ràng, giải trình đầy đủ, lắng nghe ý kiến nhiều chiều. Ảnh: Quang Tám

Theo đó, ông Toàn khẳng định TP Huế luôn coi Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế (gọi tắt là trung tâm) là một trong những đơn vị nòng cốt, là người "gác đền" tin cậy của di sản, đồng thời là lực lượng tiên phong trong việc biến di sản thành nguồn lực phát triển bền vững. Vì vậy, lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật cho trung tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2025, ông Toàn cũng cho rằng cần nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, thách thức. Trong đó một số công trình, hạng mục di tích vẫn còn xuống cấp, chưa được tu bổ kịp thời; nguồn lực cho bảo tồn vẫn còn hạn chế so với khối lượng di tích rất lớn. Chất lượng một số sản phẩm dịch vụ gắn với di tích chưa tương xứng với giá trị và tầm vóc của di sản…

Chủ tịch UBND TP Huế: "Trung tâm không thể và không nên làm tất cả, điều quan trọng là xây dựng khung pháp lý, quy chế phối hợp". Video: Quang Tám

Bước vào năm 2026, ông Toàn khẳng định trung tâm đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn, nhưng tuyệt đối không xa rời nguyên tắc khoa học, chuẩn mực bảo tồn. Vì vậy, Chủ tịch UBND TP Huế đã đưa ra 6 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm đối với đơn vị này.

Đầu tiên phải kiên định nguyên tắc bảo tồn khoa học, bền vững, đồng thời chủ động hội nhập với các chuẩn mực quốc tế về bảo tồn di sản. Mỗi dự án trùng tu phải được chuẩn bị kỹ về hồ sơ khoa học, phương án kỹ thuật, vật liệu, nhân lực, gắn chặt với giám sát của các nhà khoa học và cơ quan chuyên môn.

Bên cạnh đó là tăng cường liên kết chặt chẽ hơn nữa với ngành du lịch, với các doanh nghiệp, tổ chức văn hóa – nghệ thuật để hình thành hệ sinh thái di sản – du lịch – công nghiệp văn hóa. "Trung tâm không thể và không nên làm tất cả, điều quan trọng là xây dựng khung pháp lý, quy chế phối hợp, tiêu chí lựa chọn đối tác, để những ý tưởng sáng tạo, những chương trình nghệ thuật, những sản phẩm dịch vụ mới có "đất diễn" trong không gian di tích, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm các nguyên tắc bảo tồn" – ông Toàn nhấn mạnh.

Người đứng đầu UBND TP Huế đặc biệt lưu ý trung tâm cần tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho bảo tồn; đồng thời phát huy vai trò giám sát của xã hội, của cộng đồng khoa học, của người dân.

Lễ Ban sóc được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức vào đầu năm 2026.

Mọi dự án, hoạt động liên quan đến di tích cần được trình bày rõ ràng, giải trình đầy đủ, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, nhất là những vấn đề nhạy cảm liên quan đến can thiệp vào cấu trúc, không gian, cảnh quan di tích. Sự minh bạch và đồng thuận xã hội là "lá chắn" tốt nhất để chúng ta tránh những sai sót đáng tiếc trong bảo tồn.



