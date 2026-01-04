HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Chuyện “bi hài” ở TP Huế và hiện trạng một con đường bị "bóp”

Tin, ảnh: Quang Tám

(NLĐO) - Làn đường dẫn từ cầu xuống Quốc lộ 49 chưa thể thi công hoàn thiện vì vướng một hộ dân không chịu bàn giao mặt bằng dù từng được cấp đất tái định cư.

Nhiều người dân  khi lưu thông trên Quốc lộ 49 đoạn qua TDP Mỹ An, phường Dương Nỗ (TP Huế) không khỏi ngờ ngợ khi đoạn đường được mở rộng khi lên cầu Mỹ An bị "bóp chẹt" khiến một làn đường sát sông Phổ Lợi bị cụt. 

Đường gom cầu Mỹ An bị bóp chẹt Vì hộ dân lấn chiếm đất tái định cư - Ảnh 1.

Khu đất này từng được giải phóng mặt bằng, bố trí đất tái định cư nhưng vẫn bị tái chiếm.

Gói thầu xây dựng cầu Mỹ An cùng hệ thống nút giao với Quốc lộ 49 thuộc dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi – Mộc Hàn – Phú Khê do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Huế làm chủ đầu tư, được triển khai từ ngày 15-11-2021 với tổng mức đầu tư 85 tỉ đồng. 

Đường gom cầu Mỹ An bị bóp chẹt Vì hộ dân lấn chiếm đất tái định cư - Ảnh 2.

Đoạn nút giao lên cầu Mỹ An bị "bóp chẹt" do vường mặt bằng.

Giai đoạn 1 của dự án bao gồm toàn bộ phần xây lắp tuyến kè sông Phổ Lợi đoạn qua phường Dương Nỗ, nạo vét kè gia cố 2 bờ hói Phú Khê và xây dựng cầu Mỹ An và đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Đường gom cầu Mỹ An bị bóp chẹt Vì hộ dân lấn chiếm đất tái định cư - Ảnh 3.

Nút giao từ cầu Mỹ An đổ xuống Quốc lộ 49 vẫn còn hẹp do vướng mặt bằng một hộ dân nên chưa thể thi công hoàn thành.

Đối với cầu Mỹ An, sau khi xây dựng hoàn thành đã thực hiện hạng mục mở rộng nút giao giữa cầu với Quốc lộ 49 nhằm đảm bảo giao thông. Đến nay, hạng mục này đã hoàn thành, đường đã sơn kẻ vạch phân làn. Tuy nhiên, hiện hạng mục này vẫn còn vướng một căn nhà của hộ gia đình ông Dương Thanh Lững khiến làn gom dẫn từ cầu xuống Quốc lộ 49 chưa thể thi công hoàn thiện.

Theo UBND Phường Dương Nỗ, căn nhà ông Lững có diện tích 40,5m² thuộc thửa đất số 33 tại bản đồ quy hoạch thu hồi đất, do nhà nước quản lý và bị gia đình này lấn chiếm

Vì vậy, ngày 15-12-2025, UBND phường Dương Nỗ phê duyệt quyết định đền bù tái định cư dự án nói trên và gia đình ông Lững không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ và không được bố trí đất tái định cư theo quy định.

Lãnh đạo phường Dương Nỗ cho biết, cách đây khoảng 10 năm, chính quyền huyện Phú Vang (cũ) đã thực hiện giải phóng mặt bằng và khu đất trên của ông Lững đã được thu hồi do thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ Quốc lộ 49. Gia đình ông Lững được UBND huyện Phú Vang giao 158 m2 đất xây dựng nhà ở cách đó chừng 400 m. Sau khi nhận đất, gia đình ông Lững đã dựng nhà ở nhưng ông này đã bán rồi quay trở lại khu đất cũ sinh sống, buôn bán thịt bò.

Ngày 23-12-2025, gia đình ông Lững có đơn trình về việc khi nhà nước thu hồi nhà đất, gia đình ông không còn nơi ở khác, không biết đi về đâu, xin xem xét tạo điều kiện bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống.

Liên quan nội dung này, UBND phường Dương Nỗ đã có văn bản báo cáo xin ý kiến và đã được UBND TP Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời là không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định. Theo đó gia đình Thanh Lững chưa chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Vì vậy, UBND phường Dương Nỗ đang thực hiện quy trình các bước để tiến hành thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án.

