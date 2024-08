Cố gắng giữ 7% phụ cấp tay nghề

Thực hiện đúng thỏa thuận

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM vừa có văn bản gửi Ban Quản lý các KCX-CN; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và người sử dụng lao động trên địa bàn về việc triển khai thực hiện Nghị định 74/2024/NĐ-CP (quy định mức LTT đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động).

Công văn nêu rõ: Các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong HĐLĐ, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho NLĐ so với quy định tại Nghị định 74 thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. DN tiếp tục thực hiện chế độ tiền lương trả cho NLĐ làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức LTT; trả lương cho NLĐ làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5% (cao hơn ít nhất 7% đối với điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.