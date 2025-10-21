HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Cơ hội "săn" nhân lực chất lượng cao

Vĩnh Tùng

Chương trình dự kiến quy tụ gần 100 đơn vị tham gia, hơn 5.000 vị trí việc làm cùng khoảng 10.000 lượt người tìm việc

 Thị trường lao động bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt, nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao, ổn định và phù hợp đang trở thành ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp (DN). Trong bối cảnh này, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025.

Sự kiện diễn ra vào ngày 9-11-2025, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn). Đây là ngày hội việc làm quy mô lớn, đồng thời là nơi DN, cơ sở đào tạo và người lao động có thể gặp gỡ, trao đổi, tuyển dụng trực tiếp.

Chương trình dự kiến quy tụ gần 100 đơn vị tham gia, hơn 5.000 vị trí việc làm cùng khoảng 10.000 lượt người tìm việc. Job Link 2025 được thiết kế với nhiều hoạt động hấp dẫn, mang lại lợi ích thiết thực cho DN: Tiếp cận trực tiếp nguồn nhân lực đa dạng, từ lao động phổ thông đến lao động chất lượng cao; phỏng vấn và tuyển dụng tại chỗ, với 30-40 bàn phỏng vấn trực tiếp dành cho DN có nhu cầu tuyển gấp; gian hàng nhận diện chuyên nghiệp, giúp DN quảng bá thương hiệu tuyển dụng và hình ảnh tổ chức.

Cơ hội "săn" nhân lực chất lượng cao - Ảnh 1.

Sinh viên tìm việc tại một ngày hội việc làm được tổ chức ở TP HCM. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Ngoài ra còn có khu trải nghiệm - talkshow - diễn đàn về nguồn nhân lực như "Kỹ năng phỏng vấn trong kỷ nguyên số", "Ngành nghề thời thượng sau 2025", "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh mới". Hoạt động truyền thông được triển khai mạnh mẽ trên các kênh truyền thông của Báo Người Lao Động và tại hiện trường, gồm livestream "Việc đang tìm người", mini game tương tác, check-in backdrop…, qua đó giúp DN lan tỏa hình ảnh trên báo chí và mạng xã hội.

Với quy mô lớn, hình thức hiện đại và định hướng kết nối bền vững, Job Link 2025 không chỉ là nơi DN tuyển đúng người - đúng việc, mà còn là dịp để khẳng định uy tín, nâng tầm thương hiệu tuyển dụng trong mắt lao động trẻ, năng động.

DN quan tâm và đăng ký tham gia, vui lòng liên hệ: Nhà báo Lê Vĩnh Tùng - Phó Tổng Thư ký Tòa soạn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức (ĐT: 0908.221.002); chị Nguyễn Thùy Thanh Uyên - Văn phòng Báo Người Lao Động (ĐT: 0909.795.114).

