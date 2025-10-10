GIẢI BÀI TOÁN LỆCH PHA CUNG - CẦU LAO ĐỘNG (*): Một sự kiện - nhiều cơ hội

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, khi yêu cầu kỹ năng, công nghệ và tư duy nghề nghiệp thay đổi từng ngày, những chương trình kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng như Job Link 2025 trở thành cầu nối - gắn kết tri thức, doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) trên hành trình hội nhập và phát triển bền vững.

Cần người làm chủ công nghệ

Tại tọa đàm "Phát triển nguồn nhân lực trong thời đại AI" do Thời báo Ngân hàng phối hợp Học viện Ngân hàng vừa diễn ra, nhiều chuyên gia nhận định nhu cầu nhân lực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam đang tăng nhanh, trong khi nguồn cung vẫn chưa theo kịp.

TS Phan Thanh Đức, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin và Kinh tế số, Học viện Ngân hàng (NH), cho biết mỗi năm thị trường thiếu khoảng 150.000 - 200.000 lao động công nghệ, trong đó nhân sự chuyên sâu về AI là khan hiếm nhất. Giai đoạn 2025 - 2030, nhu cầu nhân lực AI có thể tăng 74%, tập trung ở các vị trí kỹ sư AI, nhà khoa học dữ liệu, chuyên gia an ninh mạng và phân tích, triển khai thực tiễn.

Trong lĩnh vực NH, các tổ chức tín dụng đang đẩy mạnh đào tạo và "săn" nhân sự AI chất lượng cao. TS Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ Agribank, cho biết NH này đã đầu tư mạnh vào công nghệ, lan tỏa văn hóa số và xây dựng chính sách lương thưởng riêng cho nhân sự công nghệ thông tin. Hội thi "Agribanker làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số" thu hút gần 36.000 cán bộ tham gia, trong đó 170 nhân viên được đào tạo chuyên sâu về AI, trực tiếp thiết kế các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới.

TS Nguyễn Công Thương, Phó Giám đốc Khối Dữ liệu và AI - VietinBank, cho biết hiện việc tuyển dụng không chỉ dựa trên kỹ năng kỹ thuật, mà ưu tiên những ứng viên có tư duy mở, khả năng đặt và giải quyết vấn đề, cùng tinh thần học hỏi suốt đời.

Báo Người Lao Động thường xuyên tổ chức hội thảo, tọa đàm, talkshow về thị trường lao động. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ở góc độ DN tài chính tiêu dùng, bà Võ Thị Ngọc Vân, Trưởng Phòng Phát triển và Gắn kết nhân tài Homecredit Việt Nam, nhận định thế hệ lao động trẻ trong lĩnh vực công nghệ không chỉ tìm việc để có thu nhập mà còn hướng tới môi trường có ý nghĩa và cơ hội thăng tiến rõ ràng. "Muốn giữ chân nhân tài, DN cần có lộ trình phát triển, hệ thống đánh giá minh bạch và chính sách đãi ngộ cạnh tranh" - bà Vân nói.

Theo các chuyên gia, nhân lực AI đang giữ vai trò then chốt trong vận hành NH hiện đại - từ quản trị dữ liệu, phòng chống gian lận, phát triển khách hàng số đến kiểm soát tuân thủ. Ông Dương Việt Linh, Giám đốc Kinh doanh nền tảng Việc Làm Tốt, đánh giá thị trường lao động Việt Nam đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ khi DN không chỉ tìm người làm được việc, mà cần người làm chủ được công nghệ và thích ứng nhanh với thay đổi.

Ông nhận định, kỷ nguyên số đang đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới: kỹ năng số, tư duy phân tích dữ liệu, khả năng giao tiếp đa nền tảng và tinh thần học tập suốt đời trở thành "chuẩn năng lực" mới của NLĐ. "Đó cũng là lý do nhiều DN "đỏ mắt" tìm nhân tài trong khi số lượng lao động thất nghiệp cũng không hề nhỏ" - ông Linh đánh giá.

Hiện thực hóa sứ mệnh

Nhìn từ thực tế nhu cầu nhân lực chất lượng cao, Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức được nhiều chuyên gia, DN đánh giá là hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện vai trò tiên phong của báo chí trong kết nối cung - cầu lao động.

Ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Chi nhánh Thủ Đức, NH Nam Á, nhận định trong bối cảnh phục hồi kinh tế và chuyển đổi số mạnh mẽ, các DN, nhất là khối NH, rất cần những chương trình uy tín như Job Link 2025 để tiếp cận, sàng lọc và tuyển chọn nhân sự phù hợp.

"Tôi kỳ vọng Job Link 2025 không chỉ là cầu nối việc làm mà còn là diễn đàn định hướng chiến lược nhân sự cho DN trong thời đại số. Nam Á Bank sẵn sàng đồng hành cùng Báo Người Lao Động trong các hoạt động mang giá trị xã hội, góp phần tạo cơ hội việc làm bền vững và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho TP HCM và cả nước" - ông Tài nhấn mạnh.

Ở lĩnh vực xuất khẩu lao động, ông Nguyễn Văn Trường Vi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Quốc tế Sài Gòn Thiên Vương (SGTV), cho rằng Job Link 2025 không chỉ kết nối việc làm trong nước mà còn mở rộng cơ hội ra quốc tế, giúp người Việt đi làm việc ở nước ngoài bằng con đường chính quy, bền vững. "Sự tham gia của Báo Người Lao Động - cơ quan báo chí uy tín, giàu kinh nghiệm trong mảng lao động - việc làm - sẽ giúp chương trình lan tỏa mạnh mẽ và tạo niềm tin cho NLĐ cũng như DN" - ông Vi bày tỏ.

Theo ông, Job Link 2025 sẽ là cầu nối quan trọng giữa NLĐ, DN trong nước và đối tác quốc tế, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa nhân lực, giúp lao động Việt Nam nâng cao tay nghề, thu nhập và vị thế. SGTV khẳng định sẽ đồng hành cùng Báo Người Lao Động trong các hoạt động cộng đồng, nhất là những chương trình hướng tới phát triển bền vững nguồn nhân lực Việt.

Từ góc nhìn giáo dục, TS Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, cho rằng Job Link 2025 không chỉ là sự kiện tuyển dụng, mà còn là hoạt động mang tính giáo dục và định hướng xã hội sâu sắc. Trong bối cảnh thị trường lao động chuyển dịch mạnh mẽ, việc báo chí chủ động làm cầu nối giữa cơ sở đào tạo, DN và người học là bước đi chiến lược, giúp hình thành hệ sinh thái nhân lực bền vững gắn với thực tiễn.

TS Quốc đề xuất chương trình nên mở rộng các hoạt động tương tác như diễn đàn hướng nghiệp, tư vấn kỹ năng nghề, khu trải nghiệm mô phỏng công việc, qua đó giúp học sinh - sinh viên hiểu rõ hơn về thị trường và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp phù hợp. "Báo Người Lao Động đang góp phần hiện thực hóa sứ mệnh ấy bằng những hành động cụ thể, thiết thực cho cộng đồng" - TS Quốc nhấn mạnh.

Khoảng 100 đơn vị tham dự Job Link 2025 Từ 8 - 18 giờ, ngày 26-10, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM (55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP HCM). Sự kiện dự kiến cung ứng hơn 5.000 vị trí việc làm, thu hút khoảng 10.000 người tham dự, với sự góp mặt khoảng 100 DN, cơ sở đào tạo và tổ chức uy tín. Thông qua các buổi phỏng vấn trực tiếp, nhà tuyển dụng có thể đánh giá chính xác hơn năng lực, thái độ, phong cách làm việc và mức độ phù hợp văn hóa DN.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 7-10