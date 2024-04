Cởi bỏ áp lực, tìm lối đi riêng

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM (FALMI), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, trong 37.235 người có nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nhiều ngành nghề ở quý I/2024 có 11.740 người (chiếm 31,53%) tìm việc ít áp lực.



Rẽ lối để giữ sức

Những năm gần đây, "việc nhẹ, lương thấp" đã trở thành xu hướng tìm kiếm việc làm, nhất là lao động trẻ mới gia nhập thị trường lao động. Nhiều người cho rằng làm công việc theo sở thích và ít áp lực sẽ giúp họ có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình.

Chị Lê Ngọc Minh (SN 1999, quê Bạc Liêu) là ví dụ. Dù đang hưởng mức lương gần 20 triệu đồng/tháng tại một doanh nghiệp có vốn nước ngoài nhưng mới đây Minh đã xin nghỉ việc. Theo Minh, khoản thu nhập cao khiến chị chịu nhiều áp lực trong một thời gian dài, sức khỏe bị bào mòn, nhất là khi công ty triển khai các dự án mới.

Hiện Minh làm quản lý một studio chụp ảnh cưới tại một quận trung tâm thành phố, thu nhập chỉ bằng 1/3 so với trước, song chị khá hài lòng bởi công việc không quá căng thẳng. "Điều quan trọng là tôi có đam mê với công việc mới và có thêm thời gian chăm sóc bản thân" - chị Minh nói.

Nếu biết lên kế hoạch cho bản thân một cách hợp lý, người trẻ lùi một bước có thể tiến 3 bước. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Tương tự, anh Nguyễn Hải Đăng - SN 2002, ngụ quận 6, TP HCM; nhân viên bộ phận sale của một doanh nghiệp bất động sản có tiếng tại quận 1, TP HCM - cũng vừa xin nghỉ việc để làm tự do. Trước đây, do đặc thù công việc nên anh thường xuyên đi công tác tỉnh. Những chuyến đi xa, những cuộc họp căng thẳng kéo dài cùng với chỉ tiêu về doanh số quá cao do doanh nghiệp đưa ra khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Trước mắt, anh sẽ đi du lịch để tìm lại sự thăng bằng trong cuộc sống và sau đó tìm việc theo xu hướng "việc nhẹ, lương thấp".

Cách đây không lâu, chị Trương Ngọc Trân (SN 2000; ngụ quận Tân Phú, TP HCM) đã xin thôi vị trí nhân viên chuỗi cung ứng cho một nhãn hàng thời trang nước ngoài với mức thu nhập hấp dẫn để chuyển sang làm lễ tân cho một khách sạn.

Có lợi thế về tiếng Anh nên Trân sớm bắt nhịp với công việc mới, dù thu nhập thua xa chỗ làm cũ. "Trước đây, do phải chạy doanh số hằng tháng nên đầu óc tôi lúc nào cũng căng thẳng, thường xuyên cáu gắt với mọi người. Do vậy, tìm hướng đi mới cho bản thân là cách tôi cởi bỏ áp lực công việc dù thu nhập giảm sút. Tôi hài lòng với lựa chọn mới của mình" - chị Trân tâm sự.

Cần kế hoạch hợp lý

Ông Vũ Ngọc Điệp, Giám đốc điều hành Công ty CP Quốc tế Sata, phân tích nếu lao động trẻ chọn việc nhẹ hơn để dành nhiều thời gian cho phát triển bản thân thì điều đó rất đáng được ủng hộ. Vị CEO này cũng là một nhà tuyển dụng lâu năm nên rất hiểu tâm lý làm việc của giới trẻ hiện nay.

Ông Điệp cho biết đã chứng kiến nhiều bạn trẻ trở nên giỏi hơn, xuất sắc hơn nhờ chọn cách đầu tư phát triển bản thân đúng cách. "Ngược lại, nếu vì những lý do chưa chính đáng, còn mù mờ mà tự đưa mình đi thụt lùi thì rất có thể mất phương hướng phấn đấu. Đó là những viên gạch ngáng bước đường sự nghiệp của các bạn trẻ. Do đó, việc định hướng sự nghiệp cần cân nhắc kỹ bởi cơ hội tốt thường trôi qua nhanh" - ông Điệp nhắn nhủ.

Đồng quan điểm, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP HCM, cho biết nếu biết cân bằng được thời gian làm việc và chăm lo đời sống cá nhân thì vẫn có thể hạnh phúc và bền vững. Mỗi cá nhân cần liên tục phát triển chứ không đơn thuần là sự lựa chọn lương thấp hay cao, công việc áp lực hay không. Bên cạnh lựa chọn công việc phù hợp với bản thân, trong bối cảnh thị trường lao động hiện nay, người lao động, nhất là lao động trẻ, cần chú ý đến công cuộc chuyển đổi số của các tổ chức, doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia việc làm, người lao động cần chủ động nắm bắt các xu hướng làm việc mới ngày càng đa dạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc, kịp thời thích ứng với những biến đổi nhanh của xã hội trong thời kỳ hội nhập và công nghệ để nâng cao năng suất lao động, từ đó nâng cao giá trị bản thân.

Hơn 61% muốn tìm việc mới Khảo sát mới đây của TopCV cho thấy có tới 61,1% người lao động sẵn sàng tìm công việc mới. Những lý do hàng đầu dẫn tới việc người lao động muốn tìm công việc mới là: Lộ trình sự nghiệp ít có khả năng phát triển; mức lương và đãi ngộ không tương xứng trình độ; quy định của các doanh nghiệp/tổ chức thiếu tính minh bạch, không phù hợp... Sự thiếu linh hoạt trong công việc và thường xuyên bị giao những công việc không đúng chuyên môn cũng là những nguyên nhân thôi thúc người lao động tìm cơ hội mới.