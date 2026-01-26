HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bỏ quên túi xách trị giá 450 triệu đồng ở sân bay, hành khách nhận cái kết đẹp

Quang Nhật

(NLĐO) - Cặp vợ chồng từ TPHCM bay đến Huế không may bỏ quên túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị khoảng 450 triệu đồng ở sân bay và nhận được cái kết đẹp.

Ngày 26-1, Đội An ninh hàng không sân bay Phú Bài thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế, cho biết đã kịp thời tìm kiếm, trao trả tài sản bị thất lạc tại sân bay trị giá khoảng 450 triệu đồng cho hành khách khi đi máy bay tới Huế.

Cái kết không thể đẹp hơn cho hành khách thất lạc túi xách trị giá 450 triệu đồng ở sân bay - Ảnh 1.

Lực lượng An ninh sân bay Phú Bài trao trả lại tài sản trị giá 450 triệu đồng cho hành khách. Ảnh: PA08 Công an TP Huế.

Vào 19 giờ ngày 25-1, tại ga đến Quốc nội, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, hành khách Đ.V.S., cùng với vợ và con đi chuyến bay BL6160 TPHCM đến Huế, trong quá trình di chuyển rời sân bay đã sơ suất để quên một túi xách, bên trong có laptop, nữ trang cùng nhiều tài sản giá trị khác với tổng trị giá ước khoảng 450 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ hành khách, Đội An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế đã khẩn trương xác minh, trích xuất dữ liệu camera, rà soát khu vực và đã nhanh chóng xác định, thu giữ túi xách thất lạc. Toàn bộ tài sản bên trong được bảo quản nguyên vẹn và trao trả đầy đủ cho anh Đ.V.S trong thời gian rất ngắn.

Cái kết không thể đẹp hơn cho hành khách thất lạc túi xách trị giá 450 triệu đồng ở sân bay - Ảnh 2.

Lá thư cảm ơn của anh S. gửi Đội An ninh hàng không sân bay Phú Bài. Ảnh: PA08-Công an TP Huế.

Nhận lại tài sản có giá trị lớn và ý nghĩa đối với bản thân, anh Đ.V.S. bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng an ninh hàng không đã tận tình hỗ trợ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách.

Đây không phải là lần đầu tiên Đội An ninh hàng không sân bay Phú Bài thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế hỗ trợ, giúp đỡ hành khách tìm lại được tài sản có giá trị bị bỏ quên tại cảng hàng không này.

Trước đó, vào sáng 5-12-2025, trong ca trực, lực lượng an ninh sân bay này phát hiện một túi xách chứa 110 triệu đồng bị bỏ quên tại khu vực nhà ga. Sau khi thực hiện các biện pháp kiểm tra, xác minh, họ đã trao trả nhanh chóng cho một hành khách ở Hà Nội. Ngày 17-12, lực lượng này đã giúp tìm kiếm, trao trả một lắc vàng có trị giá hơn 5 chỉ cho một nữ hành khách đánh rơi tại nhà vệ sinh sân bay Phú Bài.

Những hành động trên tiếp tục khẳng định tinh thần tận tụy, trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, gắn với phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất" do Bộ Công an, Công an TP Huế phát động.

