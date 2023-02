Theo thống kê từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP HCM, ngay sau Tết, gần 500 doanh nghiệp (DN) có nhu cầu tuyển dụng hơn 14.300 lao động, trong đó chủ yếu ở các lĩnh vực may mặc da giày, điện tử, hóa nhựa... Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM dự báo trong quý I năm nay, thành phố cần khoảng 79.000 - 87.000 lao động. Trong đó, gần 70% nhu cầu tuyển dụng tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ, nhóm ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 30%.



Lương, thưởng hấp dẫn

Tại KCX Tân Thuận (quận 7), nhiều công ty thông báo tuyển dụng lao động trước cổng, khá đông người đến nộp hồ sơ. Đáng chú ý, không ít DN tuyển dụng số lượng lớn với nhiều chính sách về lương, thưởng và đãi ngộ cao để thu hút người lao động (NLĐ).

Công ty TNHH Furukawa Automotive Parts VN (FAPV) - DN chuyên lắp ráp bộ dây điện ôtô - đang tuyển 300 công nhân (CN) nữ, độ tuổi từ 18-40, với mức lương từ 7-10 triệu đồng/tháng, mỗi năm được tăng lương một lần, miễn phí cơm trưa, tăng ca. Công ty TNHH Đại Việt cũng đang cần hơn 100 CN với thu nhập từ 8-11 triệu đồng. Khi vào làm việc, CN được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ (12 ngày phép, 11 ngày lễ). Ngoài ra, CN còn được đài thọ cơm trưa và chiều, thưởng năng suất, lương tháng 13, phụ cấp nhà ở và đi lại.

Tại huyện Bình Chánh, Công ty TNHH Sản xuất giày Juno hiện có nhu cầu tuyển dụng 50 CN ở các bộ phận gò, may, chặt, đế… với mức thu nhập từ 6-9 triệu đồng. Ông Lý Khánh Hoàng, Trưởng phòng nhân sự công ty, cho biết chỉ cần NLĐ có sức khỏe trong độ tuổi lao động là sẽ được nhận vào làm việc ngay. "Công ty tuyển nhân sự mới nhằm bù đắp lao động nghỉ việc trước Tết, bảo đảm tiến độ các đơn hàng. Nếu NLĐ chưa có tay nghề công ty sẽ đào tạo và ưu tiên người gắn bó lâu dài" - ông Hoàng nói.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico) đang ráo riết tuyển 110 lao động. Ngoài mức lương khởi điểm trên 7,5 triệu đồng/tháng, NLĐ tuyển mới được hưởng thêm chế độ phúc lợi, được đào tạo để nâng cao tay nghề... "Hiện Bidrico sắp xếp cho CN sản xuất 3 ca/ngày để kịp đơn hàng xuất khẩu. Trong năm nay, công ty có nhu cầu tuyển lao động trực tiếp sản xuất tăng 30%. Những người mất việc trong thời gian qua ở các ngành nghề may, da giày, đồ gỗ... được ưu tiên tuyển dụng" - đại diện công này cho biết.

Người lao động xem thông tin tuyển dụng ở KCX Tân Thuận (quận 7, TP HCM)

Nhiều hình thức kết nối việc làm

Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP HCM (thuộc Sở LĐ-TB-XH) từ ngày 1 đến 5-2 đã treo băng rôn, phát tờ rơi và cử cán bộ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho NLĐ khi trở lại thành phố sau Tết tại các bến xe.

Ông Hoàng Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm DVVL TP HCM, cho biết sau kỳ nghỉ Tết, NLĐ đổ về thành phố tìm việc làm. Thông qua hoạt động này, NLĐ có thể tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các DN ngay khi đặt chân xuống bến xe, giúp họ thuận tiện tìm kiếm công việc phù hợp. "Tại mỗi điểm tư vấn có đại diện của 2-3 DN, NLĐ được trực tiếp phỏng vấn. Hình thức này ngăn ngừa tình trạng "cò" việc làm, lấy phí môi giới" - ông Thắng nói.

Trước nhu cầu tuyển dụng của các DN và để gia tăng kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm DVVL thanh niên TP HCM (YES Center) đã triển khai chương trình "Tiếp sức NLĐ". Chương trình kết nối với các tỉnh, thành Cần Thơ, Bến Tre, Long An, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum… để hỗ trợ người đến TP HCM tìm việc. "Các sàn, phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến sẽ được tổ chức liên tục để DN và NLĐ gặp gỡ, trao đổi, đáp ứng nhu cầu lao động giữa các địa phương" - ông Nguyễn Văn Sang, Phó Giám đốc YES Center, thông tin.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, thị trường lao động trở lại đà phục hồi, nhu cầu tuyển dụng lao động của các DN tiếp tục gia tăng trong những ngày đầu xuân 2023. Tuy nhiên, trong quý I và II, không ít DN sẽ gặp khó khăn do tác động của thị trường thế giới, vì vậy có hiện tượng thiếu lao động cục bộ ở khu vực phía Nam và miền Trung. Để đẩy mạnh hoạt động giải quyết việc làm, bộ sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thực hiện số hóa nhằm kết nối cung - cầu lao động. Đặc biệt, bộ sẽ rà soát, đánh giá nhu cầu nhân lực theo từng ngành, lĩnh vực; tổ chức đào tạo phát triển kỹ năng, kịp thời đáp ứng thị trường lao động, nhất là nhu cầu của các DN có vốn đầu tư nước ngoài.