Bảo đảm thực hiện đúng 2 yếu tố

Ông Vũ Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, cho hay thời gian qua, trung tâm hỗ trợ khá nhiều trường hợp NLĐ khởi kiện DN ra tòa liên quan việc bị chấm dứt HĐLĐ do thiếu đơn hàng. Bên cạnh những DN cắt giảm do gặp khó khăn thật sự vì thiếu đơn hàng, cũng có một số DN lợi dụng tình hình để cắt giảm lao động với mục đích khác. Đồng thời, khi tiến hành cắt giảm lao động, DN thường khá nóng vội do muốn nhanh chóng tiết giảm chi phí, dẫn đến dễ sai sót trong thực hiện các trình tự, thủ tục theo luật định. "Quy trình cho NLĐ thôi việc phải đúng về nội dung và cả hình thức, do vậy, muốn tránh thiệt hại, DN phải bảo đảm thực hiện đúng 2 yếu tố này" - ông Hà khuyến nghị.