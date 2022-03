Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Căn cứ khoản 1 điều 29 Bộ Luật Lao động 2019, NSDLĐ được chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ khi: Gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm; áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sự cố điện, nước; do nhu cầu sản xuất - kinh doanh. Khoản 1 điều 29 Bộ Luật Lao động 2019 cũng quy định thời hạn điều chuyển NLĐ như sau: NSDLĐ được tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm. Trường hợp NSDLĐ muốn điều chuyển NLĐ trong thời hạn nhiều hơn 60 ngày thì phải được sự đồng ý của NLĐ bằng văn bản. Trong trường hợp hết thời hạn điều chuyển mà NSDLĐ muốn NLĐ làm việc luôn tại vị trí mới thì NSDLĐ phải có sự đồng ý của NLĐ.