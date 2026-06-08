Đầu tư cho nguồn lực bền vững

Sức khỏe người lao động (NLĐ) là yếu tố quan trọng quyết định năng suất, chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp (DN). Thời gian qua, nhiều chương trình khám sức khỏe, tầm soát bệnh, tư vấn y tế, nâng cao thể chất do tổ chức Công đoàn và DN triển khai đã giúp NLĐ chủ động phòng bệnh, cải thiện thể trạng, an tâm làm việc và gắn bó lâu dài với DN.

Đồng hành với sức khỏe người lao động

Vừa qua, LĐLĐ TP HCM tổ chức chương trình "Công đoàn TP HCM đồng hành với sức khỏe NLĐ" vào các ngày cuối tuần tại 7 địa điểm: Cung Văn hóa Lao động thành phố cơ sở Bình Trưng, Khu Công nghệ cao, Củ Chi, Thuận An, Bến Cát, Thủ Dầu Một và Vũng Tàu. Ngoài việc khám tổng quát, chương trình còn tư vấn sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho nữ đoàn viên - lao động từ 18 - 45 tuổi.

Suất ăn giữa ca tại Công ty Sapuwa liên tục được cải thiện để bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Ảnh: MAI CHI

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, cho biết kết quả các đợt khám sức khỏe gần đây cho thấy tỉ lệ phát hiện bệnh lý khá cao. Nhiều trường hợp mắc các bệnh về phổi, sỏi túi mật, thiếu máu, bướu giáp, thậm chí có dấu hiệu nghi ngờ ung thư. Không ít người cùng lúc gặp nhiều vấn đề sức khỏe nhưng chưa được phát hiện.

Từ thực tế đó, LĐLĐ TP HCM đẩy mạnh chương trình khám sức khỏe chuyên sâu và tầm soát bệnh nghề nghiệp, nhất là đối với lao động nữ và công nhân (CN) làm việc trong môi trường có nguy cơ cao. Một trong những mục tiêu trọng tâm là phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung cho 50.000 nữ CN - lao động.

Tại điểm khám ở Cung Văn hóa Lao động TP HCM cơ sở Bình Trưng, NLĐ được đội ngũ y - bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phương Chi tư vấn, khám sức khỏe và nhận phiếu mua hàng trị giá 150.000 đồng ở các gian hàng phúc lợi Công đoàn. Con của đoàn viên - lao động đi cùng cũng được tặng phiếu trị giá 50.000 đồng.

Đáng chú ý, lao động nữ được tầm soát ung thư cổ tử cung bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) do Công ty CP NTD AI Healthcare triển khai. Chị Võ Thị Bích Phượng, CN Công ty TNHH Thêu Vĩnh Dương, cho biết việc ứng dụng công nghệ mới giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và nhận kết quả nhanh hơn, tạo cảm giác thuận tiện và an tâm.

Theo BSCKII Trần Hồng Hải, Trưởng Khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa Phương Chi, ung thư cổ tử cung là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ nhưng có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Việc tổ chức tầm soát miễn phí không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe NLĐ mà còn giảm gánh nặng chi phí điều trị. Sự hỗ trợ của AI giúp bác sĩ phân tích hình ảnh nhanh hơn, nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán.

Phúc lợi từ doanh nghiệp

Xác định NLĐ khỏe mạnh là nền tảng cho sự phát triển bền vững, nhiều DN đã chủ động đầu tư các chương trình chăm sóc sức khỏe bên cạnh những hoạt động do Công đoàn triển khai.

Mới đây, Công đoàn phường Tân Tạo, TP HCM đã phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 300 đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi được thăm khám, chị Huỳnh Ngọc Phương Ngôn, đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ, phát hiện mình mắc cao huyết áp và stress do áp lực công việc kéo dài.

Theo chị Ngôn, sau hơn 10 năm mưu sinh bằng nghề chạy xe công nghệ, dù luôn cố gắng cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi nhưng chị vẫn thường xuyên mệt mỏi. Việc được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe giúp chị yên tâm hơn và có kế hoạch điều chỉnh lối sống phù hợp.

Tại Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn (Sapuwa), ngoài việc thực hiện đầy đủ chế độ khám sức khỏe định kỳ, DN còn đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng phần mềm quản lý nhằm giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất. Công ty mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn bộ NLĐ; hỗ trợ lao động nữ mang thai hoặc lao động nam có vợ mang thai 1 triệu đồng/tháng trong 12 tháng. DN này cũng liên tục nâng chất lượng bữa ăn ca, với mức hỗ trợ 30.000 đồng/suất.

Bên cạnh đó, NLĐ còn được sử dụng căng-tin và máy bán hàng tự động với mức giá đồng hạng 5.000 đồng/món. Công ty Sapuwa cũng hỗ trợ kinh phí thuê sân bóng đá, sân cầu lông, tổ chức các giải thể thao; thành lập câu lạc bộ giải trí, trang bị phòng vi tính, truyền hình cáp và khu vực cắt tóc, gội đầu miễn phí cho NLĐ.

Trong khi đó, Công ty TNHH Bao bì Alpla không chỉ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ mà còn khám chuyên sâu hằng năm. NLĐ được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/7, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người thân; đồng thời được sử dụng phòng tập thể dục ngay tại nơi làm việc...

Những chính sách nêu trên giúp NLĐ chủ động chăm sóc sức khỏe, giảm áp lực tài chính khi ốm đau, từ đó yên tâm gắn bó và cống hiến lâu dài cho DN.

Góp phần thay đổi nhận thức Theo ông Võ Khắc Thái, chương trình khám sức khỏe do LĐLĐ TP HCM triển khai không chỉ thể hiện vai trò chăm lo của tổ chức Công đoàn mà còn góp phần thay đổi nhận thức từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe thường xuyên. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực khỏe mạnh, chất lượng cao trong giai đoạn mới.



