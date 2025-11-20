Động lực bứt phá, sáng tạo

Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14-11-2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành có những điểm rất mới.

Đầu tiên, chiến lược này xác định lại số lượng các ngành công nghiệp văn hóa chỉ còn 10 ngành, trước đây là 12 ngành. Việc này giúp công nghiệp văn hóa trở nên tập trung, bao quát hơn. Nội dung chiến lược đột phá khi có 6 ngành trọng tâm, trọng điểm để phát triển.

Bên cạnh cái chung, chúng ta cũng cần xác định lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm nhằm có hướng phát triển. Trong đó, giá trị tinh hoa văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc được tập trung. Nếu không có giá trị này, sẽ không có công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nhìn ra thế giới, tất cả sản phẩm được thế giới biết đến đều thông qua giá trị văn hóa, tạo bản sắc riêng, thu hút sự chú ý của quốc tế.

Việt Nam có đến 54 dân tộc, nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo, chúng ta cần tìm tòi sáng tạo, tiềm năng và lợi thế trong phát triển công nghiệp văn hóa. Ngoài ra, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ khó nhưng có khó thì mới đặt ra, xác định mục tiêu để phát triển. Chiến lược cũng đặt ra hàng loạt nhiệm vụ để cơ quan quản lý hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý quan trọng để tổ chức, cá nhân, nghệ sĩ tham gia sáng tạo, thu hút nguồn lực đầu tư, miễn giảm thuế, chi phí để tạo động lực cho các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Việc xây dựng đề án, kế hoạch triển khai trong thời gian tới cần quán triệt cơ quan quản lý địa phương để tùy tình hình cụ thể của từng địa phương triển khai sao cho phù hợp, tập trung phát triển. TP HCM với thế mạnh điện ảnh sẽ tập trung xây dựng điện ảnh một cách bài bản, bền vững.

Trong giai đoạn hiện nay, các nghệ sĩ hoàn toàn yên tâm đổi mới sáng tạo. Nhà nước đã ban hành nghị quyết về đổi mới sáng tạo nên chúng ta tuyệt đối tin tưởng là hoàn toàn có không gian cho đổi mới sáng tạo, khai thác tinh hoa truyền thống dân tộc để đổi mới sáng tạo, sản phẩm thành công. Chiến lược mới ban hành nhưng tất cả đều có sự nhìn nhận, nắm bắt tốt nội dung trong chiến lược. Những giải pháp để phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn tới đã được thể chế trong chiến lược. Đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm. Ví dụ, về âm nhạc, không thể đầu tư hết tất cả loại hình mà cần phân loại, lựa chọn gì để phát huy thế mạnh. Tất cả mọi người hiện nay tiếp tục kế thừa thành công đó, tạo nên làn sóng riêng của Việt Nam đến thế giới.

Chúng ta cần xây dựng đội ngũ nhân lực có năng lực sáng tạo, kiên quyết tạo ra doanh thu từ sản phẩm đến tiêu dùng. Những sản phẩm tiêu biểu mấu chốt cuối cùng là tạo ra doanh thu đóng góp cho phát triển công nghiệp văn hóa, làm nên thành công của việc thực hiện phát triển công nghiệp văn hóa.

Minh Khuê ghi