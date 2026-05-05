Đưa việc làm về thôn xóm

Trước thực tế đó, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó nổi bật là tổ chức sàn giao dịch việc làm (GDVL) lưu động tại vùng sâu, vùng xa, giúp người lao động (NLĐ) tiếp cận thông tin tuyển dụng, được tư vấn và định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Phiên GDVL tổ chức cuối tháng 4-2026 tại xã La Ngà thu hút khoảng 350 lượt người tham gia. Không khí sôi động cho thấy nhu cầu tìm việc rất lớn. Nhiều lao động đến từ sớm để tìm hiểu thông tin, phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp (DN). Theo nhiều NLĐ, hình thức này giúp họ có thêm lựa chọn, dễ dàng tìm công việc phù hợp với năng lực và hoàn cảnh.

Tại phiên giao dịch, 12 DN có nhu cầu tuyển hơn 7.000 lao động ở nhiều vị trí, từ phổ thông đến kỹ thuật. Các DN đồng thời tư vấn về môi trường làm việc, chế độ phúc lợi và lộ trình phát triển nghề nghiệp. Đáng chú ý, yêu cầu tuyển dụng không quá khắt khe, tạo điều kiện cho lao động nông thôn sớm có việc làm.

Lãnh đạo địa phương cho biết số lượng DN tại một số xã còn hạn chế, trong khi nhu cầu việc làm, nhất là ở thanh niên, vẫn cao. Do đó, việc đưa sàn GDVL về tận cơ sở đã góp phần giải quyết lao động dư thừa. Địa phương cũng đặt mục tiêu nâng tỉ lệ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, có việc làm ổn định; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin tuyển dụng.

Ở chiều ngược lại, nhiều DN chủ động thay đổi phương thức tuyển dụng. Thay vì chờ ứng viên, họ trực tiếp về địa phương tổ chức tuyển dụng, tư vấn việc làm. Cách làm này giúp rút ngắn khoảng cách giữa DN và NLĐ, tăng khả năng tuyển dụng phù hợp.

Điển hình, một DN tại Đồng Nai đang cần khoảng 3.000 công nhân sản xuất với mức thu nhập từ 7,5 triệu đồng/tháng, chưa kể phụ cấp và thưởng. Điều kiện tuyển dụng đơn giản, chỉ cần biết đọc, viết và trong độ tuổi lao động, mở ra cơ hội cho nhiều lao động chưa qua đào tạo.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đồng Nai, lợi thế của địa phương là có nhiều KCN lớn, thuận lợi kết nối cung - cầu lao động. Các phiên GDVL, nhất là lưu động, đã giúp đưa thông tin tuyển dụng đến gần người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả tư vấn, định hướng nghề nghiệp.

Về lâu dài, Đồng Nai xác định đào tạo nghề gắn với nhu cầu DN là giải pháp then chốt để tạo việc làm bền vững. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số trong kết nối thị trường lao động và mở rộng chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.