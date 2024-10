Giữ chân công nhân không khó

Mới đây, một bài viết về lý do nghỉ việc của một nữ công nhân (CN) trên fanpage Hội CN KCN Tân Hương (Châu Thành - Tiền Giang) với 140.000 thành viên đã gây sự chú ý và thu hút hàng trăm lượt tương tác. Lý do nữ CN này nghỉ việc không phải vì áp lực công việc hay thu nhập thấp mà đến từ cách hành xử của nhóm quản lý cấp trung tại công ty.



Đủ kiểu gây ức chế

Trong bài viết, nữ CN này thể hiện sự bức xúc với tình trạng bị nhóm quản lý "ép" mua vé số, nước uống, mì gói, bánh trái… Mỗi ngày, chị mất vài chục ngàn đồng để mua, nếu không sẽ bị cô lập, chèn ép. Nếu CN phản ánh lên cấp quản lý cao hơn hoặc "bóc phốt" trên mạng xã hội thì họ sẽ bị nhóm này "dằn mặt". Cũng vì ức chế mà nhiều CN đã xin nghỉ việc.

Ngoài những va chạm không đáng có với người quản lý, áp lực công việc cũng là một trong những lý do khiến CN chọn xin nghỉ việc, như trường hợp anh Nguyễn Dương, CN Công ty TNHH B.F (quận 8, TP HCM). Do thời gian làm việc kéo dài, có hôm từ 7 giờ đến 23 giờ, nên anh rất mệt mỏi. Điều đáng nói là công ty tăng ca không báo trước, cách tính lương cũng không rõ ràng. Kiến nghị nhiều lần nhưng không được giải quyết thỏa đáng, anh Dương buộc phải nghỉ việc.

"Công ty không đoái hoài đến tâm tư, nguyện vọng CN khiến nhiều người ấm ức. Tôi xin nghỉ để làm công việc tự do thay vì chịu cảnh chèn ép" - anh Dương bức xúc.

Anh Nguyễn Văn Ba, CN Công ty TNHH S. H (quận 8), mới đây cũng quyết định nghỉ việc sau nhiều năm phải làm việc trong kho lạnh khiến sức khỏe giảm sút. Không chỉ vậy, do công ty dời nhà máy đến Long An, thời gian di chuyển liên tục khiến anh cảm thấy kiệt sức sau những ca làm việc dài. "Giờ làm việc cố định, ít được nghỉ ngơi và tính chất công việc lặp đi lặp lại khiến tôi mất đi động lực" - anh Ba than thở.

Được chăm lo chu đáo, công nhân Công ty CP Văn hóa Tân Bình hiếm khi nhảy việc. Ảnh: THANH YÊN

Xem trọng việc đãi ngộ

Người lao động (NLĐ) có nhiều lý do dẫn đến quyết định nghỉ việc, cả chủ quan lẫn khách quan. Để hạn chế việc CN nhảy việc, nhiều doanh nghiệp (DN) đã áp dụng các chính sách đãi ngộ tốt đồng thời xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, thân thiện, tạo cơ hội thăng tiến cho CN.

Tiêu biểu là Công ty TNHH Bao bì ALPLA (KCN Đông Nam, huyện Củ Chi, TP HCM). Ngay từ khi đi vào hoạt động, công ty đã cam kết xây dựng môi trường làm việc tốt đẹp với nhiều ưu đãi hơn cho NLĐ. Không chỉ hoàn thiện chế độ lương, thưởng, hằng năm, công ty còn dành 300-800 triệu đồng để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ. Các khóa học không chỉ giúp NLĐ nâng cao tay nghề mà còn trang bị cho họ những kiến thức mới về công nghệ. Từ đó, nhiều NLĐ đã phát huy được năng lực, được đề bạt vào các vị trí cao hơn.

Gắn bó với Công ty TNHH Bao bì ALPLA nhiều năm, anh Tạ Phạm Đăng Vinh bày tỏ: "Điều khiến NLĐ tận lực cống hiến là DN luôn tạo điều kiện cho mọi người phát huy năng lực chuyên môn và cơ hội thăng tiến bất chấp họ làm việc ở vị trí nào".

Công ty CP Văn hóa Tân Bình (viết tắt là Alta; đóng tại KCN Tân Bình, TP HCM) cũng lấy phúc lợi để giữ chân NLĐ. Nhờ chính sách phúc lợi tốt nên tỉ lệ nhảy việc tại DN thời gian qua rất thấp. Một số CN vì lý do cá nhân phải nghỉ việc, sau một thời gian cũng quay lại.

Hiện tại, hơn 400 lao động tại Alta được hưởng các đãi ngộ như: nghỉ mát hằng năm tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao; người có nhiều cống hiến được tặng gói chăm sóc sức khỏe riêng. Công ty còn có chương trình "Tích lũy con ong". Với mỗi năm gắn bó, CN sẽ được cộng điểm tích lũy. Số điểm này sẽ được quy thành tiền để tặng họ khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu. Chương trình "Alta hỗ trợ phát triển" thì giúp NLĐ tích lũy tiền lương hằng tháng (có lãi tiết kiệm). Khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu, họ sẽ nhận lại toàn bộ số tiền gửi và tiền lãi. Trường hợp khó khăn, họ có thể vay với lãi suất thấp.

Chị Nguyễn Thị Vui (nhân viên kiểm sát nội bộ Công ty Alta) cho biết: "Tháng nào tôi cũng gửi một khoản tiền lương vào chương trình "Alta hỗ trợ phát triển", coi như tích lũy cho tuổi già. Như vậy, khi nghỉ hưu thì ngoài các chế độ theo quy định pháp luật, tôi có thêm 2 khoản tích lũy. Đó là lý do mà không ai muốn rời bỏ công ty".

Việc đầu tư phát triển kỹ năng cho NLĐ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân họ mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm của DN. Nhờ đó, ALPLA đã tạo dựng được một đội ngũ nhân viên có trình độ cao và gắn bó lâu dài" - ông Marco Fristche, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bao bì ALPLA, nhấn mạnh.