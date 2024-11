Giữ người hay tuyển nhân sự mới?

Việc tăng lương và phúc lợi để giữ chân nhân sự có thể giúp duy trì sự ổn định, giảm chi phí tuyển dụng và đào tạo nhưng lại tạo áp lực lớn về tài chính cho doanh nghiệp (DN). Trong khi đó, việc tuyển nhân sự mới dù sẽ thúc đẩy sáng tạo, đổi mới song lại làm tăng chi phí tuyển dụng và đào tạo. Trước hai lựa chọn này, DN cần cân đối giữa mục tiêu ổn định và nhu cầu phát triển dài hạn để đưa ra quyết định tối ưu.

Cân nhắc kỹ lưỡng

Ông Eric Trần, Trưởng Phòng Tiếp thị Truyền thông - Công ty CP Anphabe (quận 1, TP HCM), cho rằng để duy trì nguồn nhân lực ổn định, việc giữ chân nhân viên là phương án hiệu quả, tiết kiệm hơn so với tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới, trừ khi hiệu suất hoặc năng lực của nhân viên hiện có của DN không đạt yêu cầu.

Doanh nghiệp cần cân nhắc giữa việc ổn định và phát triển lâu dài trước khi quyết định giữ người cũ hay tuyển mới

Theo kết quả khảo sát của Anphabe, ngoài lương thì nhân viên còn quan tâm nhiều yếu tố khác, như cơ hội thăng tiến, sự công nhận, môi trường làm việc thân thiện và phúc lợi linh hoạt. Điều này cho thấy DN có thể nâng cao sự hài lòng và mức độ gắn bó của nhân viên thông qua các chính sách toàn diện, không chỉ tập trung vào lương.

Ngoài việc chú trọng các chính sách lương, thưởng, doanh nghiệp cần tập trung cải thiện chất lượng công việc và cuộc sống của người lao động .Nguồn: ANPHABE

Trong một nơi làm việc lý tưởng, ngoài lương, thưởng thì chất lượng công việc, văn hóa DN, sự lãnh đạo và quản lý, cơ hội phát triển nghề nghiệp... cũng rất quan trọng. "Điều này có nghĩa dù ngân sách có hạn, DN vẫn có thể giữ chân nhân sự bằng cách thiết kế các chương trình phát triển kỹ năng mới, xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng và tạo cơ hội cho nhân viên tham gia những dự án sáng tạo" - ông Eric Trần phân tích.

Bà Hoàng Thị Minh Ngọc, Giám đốc Vận hành Chợ Tốt kiêm Giám đốc Việc Làm Tốt (quận 1), nhìn nhận việc tuyển dụng nhân sự mới sẽ mang lại luồng gió mới cho DN, bởi họ có kỹ năng hiện đại, tư duy sáng tạo và khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến. Họ không chỉ giúp DN có thể tái cấu trúc quy trình mà còn có khả năng đổi mới trong cách làm việc, góp phần tăng năng suất và hiệu quả công việc... Dù vậy, việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới không hề đơn giản, đòi hỏi chi phí đáng kể và tiêu tốn nhiều thời gian.

Ngoài ra, việc hòa nhập của nhân sự mới không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Một số người có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi với văn hóa DN và cách làm việc ở chỗ làm mới, dẫn đến nguy cơ không gắn bó lâu dài. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự ổn định mà còn làm giảm hiệu quả của cả đội ngũ nhân viên trong giai đoạn chuyển giao.

"DN cần cân nhắc kỹ giữa việc giữ chân người cũ để duy trì sự ổn định và hiệu quả trước mắt hay đón nhận người mới để tạo động lực phát triển và thích ứng với xu thế lâu dài" - bà Ngọc gợi ý.

Toàn diện, linh hoạt

Nhiều chuyên gia cho rằng việc duy trì nhân viên có giá trị cốt lõi và văn hóa phù hợp, đồng thời tuyển dụng nhân sự mới ở các vị trí đòi hỏi kỹ năng sáng tạo hoặc công nghệ có thể giúp DN vừa ổn định nội bộ vừa thúc đẩy đổi mới.

Theo ông Lưu Huê Tiến, Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục quốc tế Sun Edu (quận 3, TP HCM), DN có thể áp dụng các chính sách đãi ngộ phi tài chính, hỗ trợ nhân viên phát triển kỹ năng, tạo cơ hội thăng tiến và khen thưởng dựa vào thành tích. Những chính sách này giúp tăng cường sự gắn bó và động lực, khiến nhân viên cảm thấy được trân trọng và cống hiến tích cực hơn.

"Khi đối mặt bài toán giữ người cũ hay tuyển người mới, DN cần xây dựng chiến lược nhân sự toàn diện và linh hoạt. Từ đó, vừa duy trì nhân lực hiện có vừa đón nhận nhân sự mới để thúc đẩy sáng tạo và bảo đảm khả năng thích ứng" - ông Hiển nhấn mạnh.

Người lao động (NLĐ) không chỉ mong mỏi thu nhập cao mà còn coi trọng ý nghĩa công việc và sự cân bằng cuộc sống. Văn hóa làm việc thân thiện, sáng tạo cùng các phúc lợi linh hoạt, hỗ trợ sức khỏe tinh thần ngày càng quan trọng trong việc DN giữ chân nhân sự. Các chương trình phát triển kỹ năng và lộ trình thăng tiến không chỉ mang lại cảm giác được công nhận mà còn thúc đẩy sự gắn bó của nhân viên. Nếu chỉ tập trung vào lương, thưởng mà bỏ qua những yếu tố này, DN sẽ khó giữ chân nhân sự.

Theo khảo sát về xu hướng lương, thưởng ở châu Á - Thái Bình Dương do Talentnet thực hiện, danh tiếng DN và sự phát triển bền vững là hai yếu tố chính trong việc thu hút và giữ chân nhân sự. Bà Godelieve van Dooren, Giám đốc điều hành Marsh McLennan Đông Nam Á, cho biết 39% người tham gia khảo sát cho rằng danh tiếng DN là lý do quan trọng thứ hai khi họ chọn công ty, sau sự ổn định công việc (50%). 93% nhân sự kỳ vọng DN họ theo đuổi phát triển bền vững; 31% giám đốc cho biết các nỗ lực bền vững của DN là do nhu cầu của nhân viên....

"Tập trung vào danh tiếng DN và sự phát triển bền vững không những giúp thu hút, giữ chân người tài mà còn bảo đảm việc thành công lâu dài" - bà Godelieve van Dooren nhìn nhận.

Khảo sát do Anphabe thực hiện cho thấy năm 2014 - 2023, mối quan tâm của NLĐ về các tiêu chí nơi làm việc lý tưởng đã có sự thay đổi rõ rệt. Hai yếu tố nổi bật mà NLĐ quan tâm là chất lượng công việc và cuộc sống (tăng từ 19% năm 2018 lên 30% năm 2023), văn hóa và môi trường làm việc (tăng từ 20% năm 2018 lên 29% năm 2023). Dù yếu tố lương, thưởng - phúc lợi vẫn được NLĐ xem là quan trọng nhưng mức độ quan tâm đã giảm, từ 43% năm 2018 còn 34% năm 2023.