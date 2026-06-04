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Lao động

Hành trang nghề nghiệp

Vân Linh

Không ít sinh viên mới tốt nghiệp đầu tư khá nhiều thời gian cho việc thiết kế hồ sơ ứng tuyển (CV) đẹp mắt, bổ sung chứng chỉ hoặc thành tích học tập.

Dù vậy, khi tham gia phỏng vấn, nhiều người lại bộc lộ hạn chế về kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và sự chủ động trong công việc. Một số ứng viên còn đặt nặng lương, thưởng, chế độ đãi ngộ nhưng chưa thể hiện được những giá trị có thể mang lại cho DN.

Trong khi đó, quá trình chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và sự biến động của môi trường kinh doanh buộc DN phải tìm kiếm những nhân sự có khả năng thích nghi, sẵn sàng học hỏi và liên tục cập nhật kiến thức mới. Nhiều công việc hôm nay có thể khác hoàn toàn chỉ sau vài năm, thậm chí vài tháng. Vì vậy, năng lực tự học và tinh thần cầu tiến trở thành những tiêu chí quan trọng trong tuyển dụng.

Theo các chuyên gia nhân sự, DN có thể đào tạo kỹ năng chuyên môn hoặc hướng dẫn quy trình làm việc cho nhân viên mới. Tuy nhiên, thái độ tích cực, tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và ý thức cầu tiến là những phẩm chất khó hình thành trong thời gian ngắn. Đây cũng là lý do nhiều nhà tuyển dụng sẵn sàng lựa chọn ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng có tinh thần học hỏi và mong muốn phát triển lâu dài.

Để gia tăng cơ hội việc làm, trước hết người lao động cần thay đổi tư duy khi tham gia tuyển dụng. CV không chỉ là nơi liệt kê bằng cấp hay thành tích mà phải thể hiện được những trải nghiệm thực tế, kỹ năng đã tích lũy và kết quả đạt được.

Việc chuẩn bị kỹ trước khi phỏng vấn cũng rất quan trọng. Tìm hiểu về DN, vị trí ứng tuyển và xu hướng của ngành nghề sẽ giúp ứng viên tự tin hơn khi trao đổi với nhà tuyển dụng. Sự chủ động đặt câu hỏi, thể hiện mong muốn học hỏi và tinh thần sẵn sàng đóng góp thường tạo được thiện cảm hơn so với việc chỉ quan tâm đến quyền lợi cá nhân.

Về lâu dài, sinh viên và lao động trẻ cần chú trọng phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng sử dụng các công cụ công nghệ cũng là những lợi thế quan trọng trong môi trường làm việc hiện đại.

Trong thị trường lao động nhiều biến động, kiến thức chuyên môn vẫn là nền tảng không thể thiếu. Song, điều giúp một ứng viên nổi bật giữa hàng trăm hồ sơ khác chính là thái độ tích cực, tinh thần học hỏi không ngừng và khả năng thích nghi với những thay đổi. Đây cũng là hành trang quan trọng để người lao động phát triển nghề nghiệp một cách bền vững.

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Mở rộng cơ hội nghề nghiệp

Ngoại ngữ không chỉ là kỹ năng "cộng điểm" mà còn là chìa khóa giúp người lao động tăng thu nhập, cơ hội thăng tiến và làm việc quốc tế

thành tích học tập kỹ năng giao tiếp Tư duy phản biện chế độ đãi ngộ chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo cơ hội việc làm lao động trẻ kỹ năng mềm làm việc nhóm kỹ năng số Môi trường làm việc thị trường lao động
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