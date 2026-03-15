Huế: An ninh đảm bảo, 10 xã - phường đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu

Theo Uỷ ban bầu cử TP Huế, đến thời điểm 15 giờ, toàn địa phương này đã có 884.981/969.722 cử tri tham gia đi bầu cử, đạt tỉ lệ 91,2%. Trong đó có 225/676 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri trong danh sách tham gia đi bầu cử.

Cử tri là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, thuộc khu vực bỏ phiếu số 23 phường Thuận Hóa thực hiện bỏ phiếu ngay tại giường bệnh.

Hiện có 24 xã, phường có tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 90%, trong đó có 10 xã, phường đạt 100%, gồm Phú Hồ, Thuận An, Hương Thủy, Phong Dinh, Phong Phú, A Lưới 3, Bình Điền, Khe Tre, Long Quảng và Nam Đông.

Người nhà và bệnh nhân ở Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đánh giá của Uỷ ban bầu cử TP Huế cho biết nhìn chung, toàn bộ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP Huế diễn ra trong bầu không khí rộn ràng, nghiêm túc, trách nhiệm cao, đúng luật; toàn thể nhân dân, cán bộ và Đảng viên rất phấn khởi trong ngày hội của toàn dân.

Khu vực bỏ phiếu số 23 thuộc đơn vị bầu cử số 3, phường Thuận Hóa có hơn 1.000 cử tri là các y-bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Hầu hết cử tri đều cho rằng những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đều có trình độ, năng lực cao, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng là người đại diện cho nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn những người trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương.

Đến thời điểm hiện tại, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Huế ổn định; an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu được giữ vững; hiện chưa có vụ việc gì xảy ra và cần xử lý. Uỷ ban bầu cử TP Huế cũng khẳng định, đến thời điểm này trên địa bàn thành phố chưa có tình huống phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết.