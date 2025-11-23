HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Huế chọn 62 công nhân điện có sức khỏe tốt nhất gấp rút vào tâm lũ Đắk Lắk

Q.Nhật

(NLĐO) - Hàng chục cán bộ, nhân viên có sức khỏe, tay nghề cao đã tức tốc lên đường vào Đắk Lắk để giúp địa phương này khắc phục sự cố điện sau lũ lịch sử.

Chiều 23-11, Công ty Điện lực Huế đã xuất quân đội xung kích gồm 62 cán bộ, công nhân viên lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Đắk Lắk khắc phục lưới điện bị hư hỏng nặng tại khu vực Phú Yên (cũ) sau đợt lũ lụt lịch sử vừa qua.

Sau lũ lịch sử, Huế chọn 62 công nhân điện có sức khỏe tốt nhất "thần tốc" vào Đắk Lắk - Ảnh 1.

Các cán bộ, công nhân điện lực Huế khẩn trương đưa dụng cụ, xe máy lên xe chuyên dụng để "thần tốc" vào Đắk Lắk.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), đội xung kích được thành lập khẩn trương với lực lượng có sức khỏe tốt, tay nghề cao và giàu kinh nghiệm. Đoàn mang theo 9 xe chuyên dụng cùng đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa lưới điện, vật tư dự phòng, xe máy phục vụ di chuyển và một số nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân Đắk Lắk trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Công ty Điện lực Huế, yêu cầu các thành viên đội xung kích tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm thực tế; đồng thời tuân thủ nghiêm quy trình an toàn, bảo đảm chất lượng và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình công tác. Mục tiêu là hoàn thành nhanh nhất, hiệu quả nhất việc khắc phục sự cố lưới điện do thiên tai gây ra tại Đắk Lắk.

Sau lũ lịch sử, Huế chọn 62 công nhân điện có sức khỏe tốt nhất "thần tốc" vào Đắk Lắk - Ảnh 2.

Mỗi cán bộ, công nhân điện lực Huế đều tự mang theo xe máy cá nhân khi vào Đắk Lắk để cơ động tác nghiệp ở vùng lũ.

Đại diện đội xung kích, ông Lê Trọng Phước Sơn – Phó phòng An toàn, cam kết toàn đội sẽ nỗ lực hết sức, đoàn kết và phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Đắk Lắk để sớm khôi phục lưới điện tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đội luôn đặt an toàn lên hàng đầu, đảm bảo tiến độ và chất lượng mọi phần việc được giao.

Trong đợt mưa lũ lịch sử ở các tỉnh Nam Trung bộ, toàn EVNCPC có 1.191.085 khách hàng bị mất điện và 13.999 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng. Đến sáng nay, 12.442 trạm đã vận hành trở lại (đạt 88,88%), còn 1.557 trạm, tương đương 2,71% phải chờ nước rút để tiếp tục xử lý. Tổng công suất chưa thể khôi phục ước khoảng 65,1 MW, chiếm 1,68% phụ tải cực đại của hệ thống.

Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất khi còn 96.395 khách hàng và 1.068 trạm biến áp chưa thể đóng điện, công suất mất khoảng 50,1 MW.

Trước đó, đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng 10 đã làm cho 194.605 khách hàng (58,86%) Công ty Điện lực Huế và 1.320 trạm biến áp phân phối bị ngập nước, tạm ngừng cấp điện, tập trung tại 28/40 xã, phường của TP Huế. 

Theo Tổng Công ty điện lực miền Trung, trong ngày 23-11, đơn vị điều thêm hơn 200 quân từ Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế cùng anh em ban chỉ huy tiền phương và mấy chục ngàn công tơ vào các nơi bị thiệt hại để lắp đặt công tơ vùng nước vừa rút để cấp điện cho dân, với phương châm an toàn và nhanh nhất. 

