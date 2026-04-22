Thời sự

Huế thông tin về kết quả cưỡng chế khách sạn Romance

Quang Nhật

(NLĐO) -Sáng 22-4, Thi hành án dân sự TP Huế thông tin về kết quả cưỡng chế thi hành án đối với Công ty TNHH Doanh Ngân, số 16 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hoá

Kết quả cưỡng chế thi hành án

Theo đó, vào ngày 21-4, Thi hành án dân sự TP Huế tổ chức thi hành bản án số 02/2022/KDTM-ST ngày 25-5-2022 của TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TAND TP Huế) và bản án số 25/2022/KDTM-PT ngày 29-8-2022 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đối với Công ty TNHH Doanh Ngân là cưỡng chế để giao khách sạn Romance (số 16 Nguyễn Thái Học) cho người trúng đấu giá.

Huế cưỡng chế khách sạn Romance: Kết quả và ảnh hưởng đến du lịch - Ảnh 1.

Chấp hành viên công bố quyết định cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Trước thời điểm cưỡng chế, các lực lượng có liên quan đã phối hợp tiếp cận, giải thích, hỗ trợ di chuyển toàn bộ du khách tại khách sạn Romance sang địa điểm lưu trú mới có chất lượng tương đương và cao hơn.

Sau khi được vận động, thuyết phục, đại diện Công ty TNHH Doanh Ngân tiếp tục không tự nguyện bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Vì vậy, lúc 10 giờ ngày 21-4 chấp hành viên Thi hành án dân sự TP Huế công bố quyết định cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Du khách được di chuyển đến các khách sạn có chất lượng tương đương trước khi thực hiện cưỡng chế.

Việc cưỡng chế được Thi hành án dân sự TP Huế và các cơ quan, ban, ngành, địa phương có liên quan phối hợp tiến hành đồng bộ, chặt chẽ và đúng quy định. 

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày đã tiến hành giao tài sản cho người trúng đấu giá. Việc cưỡng chế được tiến hành an toàn, đúng quy định và hoàn thành vượt tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Môi trường du lịch không ảnh hưởng

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, căn cứ các bản án nêu trên, Thi hành án dân sự TP Huế đã ban hành Quyết định thi hành án buộc Công ty TNHH Doanh Ngân thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số tiền hơn 178 tỉ đồng và lãi phát sinh theo quy định.

Huế cưỡng chế khách sạn Romance: Kết quả và ảnh hưởng đến du lịch - Ảnh 2.

Khách sạn Romance 4 sao được bàn giao cho doanh nghiệp trúng đấu giá.

Do người phải thi hành án không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ, Thi hành án dân sự TP Huế đã tiến hành xác minh, xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 16 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa, TP Huế là khách sạn Romance.

Ngày 7-11-2024, tài sản được bán đấu giá công khai, đúng trình tự pháp luật, thành công với giá hơn 103,610 tỉ đồng. Người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; Thi hành án dân sự TP Huế đã ban hành quyết định giao tài sản theo quy định.

Huế cưỡng chế khách sạn Romance: Kết quả và ảnh hưởng đến du lịch - Ảnh 3.

Du khách rời đi trước khi cưỡng chế bắt đầu.

Tuy nhiên, do người phải thi hành án không tự nguyện bàn giao tài sản, gây khó khăn cho việc thi hành án. Trên cơ sở quy định pháp luật, cơ quan Thi hành án dân sự TP Huế đã ban hành kế hoạch cưỡng chế để giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Sở Du lịch TP Huế cho biết việc cưỡng chế bàn giao tài sản được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật, với sự phối hợp của các cơ quan chức năng, đảm bảo an ninh, trật tự và không gây xáo trộn đến môi trường du lịch của địa phương.

Sở cũng đã làm việc với đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH xây dựng và phát triển An Tín Phát để trao đổi về phương án tiếp nhận, sử dụng lực lượng lao động hiện có, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho họ theo quy định và góp phần duy trì ổn định hoạt động du lịch trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động du lịch trên địa bàn diễn ra ổn định, an toàn và thân thiện đối với du khách.

Cưỡng chế khách sạn Romance tại Huế: Di chuyển du khách, phong tỏa đường tạm thời

Cưỡng chế khách sạn Romance tại Huế: Di chuyển du khách, phong tỏa đường tạm thời

(NLĐO) - Du khách lưu trú ở khách sạn Romance được di chuyển đến nơi an toàn. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự khi thực hiện cưỡng chế đã được triển khai.

Cưỡng chế 3 hộ dân không giao mặt bằng đường Nguyễn Văn Linh

(NLĐO) - Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng các hộ dân không chấp hành giao mặt bằng, chính quyền địa phương buộc phải cưỡng chế.

Cưỡng chế bằng cắt điện, nước: Nhiều vấn đề đặt ra

Muốn luật đi vào đời sống, điểm mấu chốt không chỉ là có thêm biện pháp cưỡng chế hay không, mà là áp dụng với ai, trong trường hợp nào, đến mức nào

